Газовый кризис: "Русские сделали из европейцев обезьян", - М К Бхадракумар

07:54 30.07.2022 Невозможно ввести санкции в отношении страны, которая сидит на ценных сырьевых товарах

М К Бхадракумар

28.07.2022



Впервые шок и трепет в германо-российских газовых отношениях в этом году появились 22 февраля, когда канцлер Олаф Шольц удивил даже закаленных политических наблюдателей, заморозив процесс утверждения недавно построенного газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream-2, NS2). Трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов по дну Балтийского моря удвоил бы объем газа, поставляемого непосредственно из России в Германию, но вместо этого Шольц заблокировал его ввод в эксплуатацию. Это были безмятежные дни, когда Берлин говорил о "разгроме" России.



Шаг Шольца был реакцией на решение Москвы от 21 февраля признать две отколовшиеся области Украины независимыми республиками. Германские ястребы приветствовали его решение. Одобрительные возгласы хлынули рекой. Яна Пульерин, глава Европейского совета по международным отношениям в Берлине, тогда похвалила Шольца, заявив, что он "поднимает планку для всех других стран ЕС… это настоящее лидерство в решающий момент".



Однако в Москве, которая хорошо разбирается в германском энергетическом рынке, поступок Шольца был расценен как акт преднамеренного членовредительства. Москва отреагировала вспышкой сардонического юмора. Дмитрий Медведев, бывший президент и заместитель главы Совета безопасности России, написал в твиттере: "Добро пожаловать в дивный новый мир, где европейцы скоро будут платить 2000 евро за 1000 кубометров газа!". Отметим, что сейчас они уже платят 2500.



Медведев намекал на мрачную реальность того, что газ составляет четверть энергобаланса Германии, и более половины его поступает из России. Действительно, было ясно видно, что зависимость Германии от газа может только возрасти после решения отложить ядерную энергетику после катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году и обязательства по постепенному отказу от угольной энергетики к 2030 году.



Но Шольц настаивал на том, что Германия расширит мощности солнечной и ветровой энергетики, "чтобы мы могли производить сталь, цемент и химикаты без использования ископаемого топлива". Его уверенность на самом деле проистекала из того факта, что у Германии был долгосрочный контракт с Россией на поставку газа по дружественной цене по "Северному потоку-1".



Первым признаком того, что что-то пошло не так, стало то, что 11 июля влиятельная российская ежедневная газета "Известия" со ссылкой на отраслевых экспертов в Москве написала, что запланированная плановая остановка NS1 для ежегодного обслуживания и ремонта с 11 по 21 июля может продлиться из-за того, что Канада удерживает в рамках санкций против России турбину, отправленную на ремонт.



Далее газета прогнозировала, что Газпром может объявить о форс-мажорных обстоятельствах из-за западных санкций, поскольку Siemens уже дважды не смог вернуть ему оборудование после ремонта в Канаде, что привело к сокращению потока газа с запланированных 167 млн куб. м до 67 млн куб. м в сутки.



"Известия" еще в начале месяца отметили, что ситуация приведет к скачку спотовых рыночных цен на СПГ до 2000 долларов за 1000 кубометров - возможно, "даже больше - до 3500 долларов" - с уровня цен 8 июля в 1800 долларов.



Действуя по настоятельной просьбе Берлина и рекомендации Вашингтона об отказе от санкций, Канада с тех пор согласилась, но, по данным "Известий", даже после того, как Siemens вернет турбины Газпрому, "будет длительный период тестирования турбин, чтобы выяснить, насколько правильно они были отремонтированы. Никто не хочет устанавливать турбины, которые могут выйти из строя после ремонта в недружественной стране. Таким образом, реальное время для запуска турбин и возвращения SP-1 (NS1) на проектную мощность составляет два-три месяца".



То есть, газ может пройти через NS1 раньше всего только к сентябрю/октябрю. Даже в этом случае Газпром, возможно, не сможет использовать более 60 процентов своих мощностей, поскольку капитальный ремонт еще двух турбин просрочен.



Поэтому эксперты сообщили, что проблемы с нехваткой газа в Европейском союзе сохранятся в течение следующих нескольких зим, и властям, возможно, придется "ограничить подачу горячей воды, приглушить уличное освещение, закрыть плавательные бассейны и отключить энергопотребляющее оборудование" и, кроме того, вместо "зеленой энергии" вернуться к углю.



Газета "Коммерсантъ" сообщила, что в то время как классическими форс-мажорными обстоятельствами могут быть стихийные бедствия, пожары и т. д., в случае с Газпромом "речь идет о технической неисправности оборудования", которая может привести к судебному разбирательству - и "решающими будут действия Газпрома по отключению газа - были ли сокращены поставки пропорционально реальному масштабу технических проблем".



Очевидно, что Газпром хорошо подготовился. Немцы подозревают, что алиби Газпрома о непоставке газовых турбин из Канады и др. является фиктивным. А "Коммерсантъ" предвидит длительный судебный процесс.



Для Германии это серьезная ситуация, поскольку многим отраслям промышленности, возможно, придется закрыться, и могут возникнуть серьезные социальные волнения. Немцы убеждены, что Москва прибегает к "ядерному варианту", то есть максимально жесткой позиции. Большой вопрос заключается в том, переживет ли солидарность Германии с Украиной холодную зиму.



Уверенность Шольца основывалась на убеждении, что Россия отчаянно нуждается в доходах от экспорта газа. Но, с другой стороны, Москва сегодня получает больше доходов от меньшего объема экспорта. Возможно, лучшей стратегией России сегодня было бы сократить поставки газа, не прекращая их полностью, поскольку даже если Россия продаст только треть от того объема газа, который она продавала ранее, это не повлияет на ее доходы, поскольку нехватка СПГ во всем мире привела к экспоненциальному росту рыночных цен. Можно спокойно делать ставки на то, что именно так и поступит Газпром.



Путин однажды сообщил, что по долгосрочным контрактам Россия продавала газ Германии по смехотворно низкой цене - 280 долларов за тысячу кубометров, а Германия даже перепродавала российский газ другим потребителям с приличной прибылью.



Больше всего Германии вредит то, что речь идет не только о замораживании домов, но и о крахе всей ее экономической модели, которая чрезмерно зависит от промышленного экспорта благодаря импорту дешевого ископаемого топлива из России. На германскую промышленность приходится 36 процентов потребления газа.



Германия вела себя беспринципно по всем аспектам украинского кризиса. Она сделала вид, что поддерживает Зеленского, но уклонилась от оказания военной поддержки, вызвав неприятную дипломатическую размолвку между Киевом и Берлином. С другой стороны, когда Москва ввела новую схему оплаты экспорта газа, сделав обязательной оплату в рублях, Германия была первой страной, которая подчинилась, хорошо зная, что новый режим подрывает санкции ЕС.



Таким образом, Москва настаивает на том, чтобы немецкие покупатели газа держали счета в евро и долларах в Газпромбанке (который не подпадает под санкции ЕС) и конвертировали валюты в рубли, поскольку российский центральный банк находится под западными санкциями и больше не может совершать операции на валютных рынках.



Русские сделали из европейцев обезьян. Очевидно, что невозможно ввести санкции в отношении страны, которая сидит на ценных сырьевых товарах. Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире, крупнейшим экспортером газа и крупнейшим экспортером пшеницы и удобрений, а также ряда редкоземельных металлов, таких как палладий.



И Boeing, и Airbus жаловались на риски в своей цепочке поставок. Airbus импортирует большое количество титана, где около 65 процентов поставок поступает из России. Компания публично обратилась к ЕС с просьбой не вводить ограничения на материал, который используется для изготовления важнейших компонентов самолетов.



Таким образом, неудивительно, что ЕС замедляет темпы введения санкций против России. Бюрократы в Брюсселе исчерпали потенциал для усиления санкций, и политические элиты признают, что санкции были ошибкой.



Последствия для европейских экономик уже чрезвычайно серьезны. Растущие цены на энергоносители подпитывают инфляцию во всех странах ЕС. По прогнозам, во Франции инфляция в этом году достигнет 7%, в Германии - 8,5−9%, а в Италии - 10%. И это только начало.



Автор: М. К. Бхадракумар - M K Bhadrakumar - посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald, изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической Культуры (Москва). Автор многочисленных работ, опубликованных в Индии и за рубежом, посвященных России, Центральной Азии, Китаю, Афганистану, Пакистану, Ирану и ситуации на Ближнем Востоке, вопросам энергетической и региональной безопасности.



Перевод Сергея Духанова Источник - svpressa.ru

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