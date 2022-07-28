Режим чрезвычайной ситуации введен в Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян

08:28 30.07.2022

Об этом сообщил губернатор штата Кэти Хокул. По ее словам, в США каждый четвертый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в штате Нью-Йорк, передает Zakon.kz.

После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке, – цитирует RT губернатора.

Она отметила, что создана специальная команда, которая работает круглосуточно.



Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки, – подчеркнула Хокул.