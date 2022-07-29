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России торопиться некуда. Ход специальной военной операции все расставит по местам, - Ю.Борисов
08:31 30.07.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ | 29.07.2022

Три крупнейшие страны Латинской Америки – Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к позиции США по осуждению конфликта на Украине. Произошло это в ходе XV Конференции министров обороны Северной и Южной Америки (CMDA), которая завершилась 29 июля в Бразилии и должна была продемонстрировать бесспорное лидерство Соединенных Штатов в Западном полушарии.

"Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине, – объясняется в документе. – Мексика, в свою очередь, полагает, что ситуация на Украине не находится в компетенции CMDA и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН".

За вычетом трех латиноамериканских гигантов среди американских стран, осудивших "российскую агрессию на Украине", остаются, кроме США и Канады, небольшие Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Колумбия, Парагвай и Эквадор. Так что Вашингтон можно поздравить с практической утратой контроля над его бывшим задним двором – Латинской Америкой.

Масштаб этого геополитического сдвига становится еще более понятен с учетом того, что 11 (одиннадцать!) государств Латинской Америки вообще не приняли участия в данном собрании. А самые крупные государства из тех, что пока в нем участвуют, заняли позицию, противоположную позиции США.

Свежее фото из столицы Бразилии: министру обороны США Ллойду Остину стоит подумать о менее откровенном выражении своего лица на публике

Свежее фото из столицы Бразилии: министру обороны США Ллойду Остину стоит подумать о менее откровенном выражении своего лица на публике

На таком унылом фоне бодрые сообщения Вашингтона о завершении "глобальной изоляции" России выглядят как вести из альтернативной Вселенной, где ходят на головах: "Россия осознает, что находится в изоляции из-за спецоперации на Украине и чувствует себя "изгоем" на мировой политической арене", – объявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

В то время когда "глобальная изоляция России" прирастает такими "сверхдержавами", как Гаити и Гватемала, в Вашингтоне начинают сознавать, что реальная картина мира сильно отличается от той, что рисуют для публики в Госдепе. И картина эта такова, что действующей американской администрации приходится задумываться о том, как не оказаться к ноябрьским промежуточным выборам в конгресс у разбитого корыта. Именно так следует понимать состоявшийся 28 июля короткий "обмен любезностями" между Вашингтоном и Москвой.

Началось с того, что заокеанские "изоляторы России" вдруг решили нарушить "изоляцию" и запросились на разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Причем запросились в таких выражениях, что стало понятно – у них что-то подгорает. "Мы, – сказал Нед Прайс, – выразили интерес, ясно заявили России, что намерены провести телефонный разговор, мы связались с соответствующими российскими коллегами и направили запрос о телефонном разговоре. Российская сторона признала наличие этого запроса".

Что именно у Америки подгорает?

Во-первых, горит главная ставка Вашингтона на Украине. Киевский режим катится к финалу, а попытки американцев остановить этот процесс терпят крах. Последняя по времени афера с "мировым голодом", предпринятая с целью сорвать СВО, была поражена российскими ракетами в Одесском порту. Показано, что СВО и экспорт зерна – две непересекающиеся линии.

Еще хуже дела в Европе, которая чем ближе к зиме, тем с меньшей охотой участвует в англосаксонской авантюре, где Европе назначена роль жертвы. Европейским лидерам нечего сказать своим народам в оправдание собственного раболепия перед англосаксами, и у них уже началась эпидемия отставок.

Говорить же о каких-то видах на светлое европейское будущее, когда турбины российских газопроводов останавливаются одна за другой, а цены на газ рвутся к трем тысячам евро, что равнозначно его физическому отсутствию для Европы, не приходится вообще. 27 июля МИД РФ пояснил: "Так или иначе, надвигающийся вскоре "маршал мороз" и успешный ход специальной военной операции поставят все на свои места. Нам жаль Европу, если она не одумается".

Надо ли после этого удивляться характеру реакции российской стороны на просьбу американских властей о неотложном общении?

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров, – сказала Мария Захарова, – уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи"…

Вот так. На дворе пока только середина лета. Интересно, что запоют "наши партнеры" ближе к декабрю? России торопиться некуда.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659159060


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