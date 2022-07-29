Попытки США вытеснить КНР с мировых рынков, - Виктор Пироженко

09:08 30.07.2022

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 29.07.2022



Под лозунгами "диверсификации" и "безопасности" поставок



США пытаются выстроить новую географию поставок комплектующих и готовых товаров, освоить новую логистику в мировой торговле, чтобы сдержать развитие Китая, своего главного конкурента.



Попытки перестроить мировую торговлю в соответствии с антикитайской линией осуществляются Вашингтоном под лозунгами "диверсификации" и "безопасности" поставок. В первую очередь это касается высокотехнологичных отраслей.



Заметным событием в русле этих усилий стала министерская встреча по цепочкам поставок, состоявшаяся 20 июля. США и еще 17 стран, включая Японию, ЕС и Индию, объявили о более тесной работе по "диверсификации" мировых цепочек поставок на основе принципов "прозрачности, диверсификации, безопасности, устойчивости". Соблюдение названных принципов связывается с "искоренением использования принудительного труда" (под этим подразумевается сдерживание Китая).



Обозначились два направления американских усилий: развитие выдвинутой в мае торговой инициативы "Индо-Тихоокеанская экономическая рамочная программа" (IPEF) и создание в важнейших отраслях промышленности "объединений по интересам" в зависимости от специализации конкретных стран.



США сейчас не участвуют ни в одном из двух крупных региональных торговых объединений – ни во Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении о Транс-Тихоокеанском партнерстве (CPTPP), куда Китай официально подал заявку на вступление 16 сентября 2021 года, ни в Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP), которое вступило в силу 1 января 2022 года и включает КНР. Отсутствие США в этих торговых соглашениях расценивается в Вашингтоне как серьезное упущение в стратегии сдерживания Китая. IPEF под руководством США является попыткой исправить этот недостаток.



В соответствующих документах IPEF говорится об "упрощении процедур торговли, стандартах для цифровой экономики и технологий, отказоустойчивости цепочки поставок, декарбонизации ... стандартах труда и других областях...", но ничего не говорится о "доступе на рынки" – то, на что нацелены все соглашения об упрощении процедур торговли. То есть IPEF не может заменить CPTPP или RCEP.



Скорее всего, усилия США по изоляции КНР путем исключения его из азиатских и мировых торговых цепочек поставок обречены на неудачу. Страны с глубокими и по ряду позиций незаменимыми торгово-экономическими отношениями с Китаем не будут участвовать в антикитайских торговых инициативах.



Особенно показательны позиции Индонезии и Южной Кореи. Опасаясь намерений США, министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи сказал: "Мы не хотим рассматривать IPEF просто как инструмент сдерживания других стран".



Высокими темпами растет объем торговли между Китаем и Индонезией, в годовом исчислении он увеличился на 58%. Китай 13 лет подряд остается крупнейшим торговым партнером АСЕАН. На недавней встрече китайско-индонезийской группы высокого уровня стороны согласовали дальнейшие усилия в совместных инфраструктурных проектах, в здравоохранении и в укреплении промышленно-сбытовых цепочек. А 25-26 июля президент Индонезии Джоко Видодо посетил с официальным визитом КНР.



Такая же ситуация у КНР с Южной Кореей. С момента подписания в 2015 году между странами соглашения о свободной торговле, обе стороны снизили тарифы в восемь раз, а Китай ввел нулевые тарифы на более чем 40% южнокорейских товаров.



Китай является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи 18 лет подряд, и двусторонняя торговля у них примерно такая же, как у Южной Кореи с Соединенными Штатами, Японией и Евросоюзом, вместе взятых. В 2021 году китайско-южнокорейский товарооборот превысил 360 млрд. долл., а в первой половине сего года он увеличился на 9,4% в годовом исчислении и превысил товарооборот между Китаем и Японией.



Особое внимание США уделяют созданию региональных объединений в цепочках поставок микроэлектронной промышленности без участия Китая. США еще в марте предложили трем крупнейшим азиатским и мировым производителям микроэлектронной продукции – Японии, Южной Корее и Тайваню -– объединиться с Соединенными Штатами в особую группу.



Примечательно, что Южная Корея до сих пор не дала четкого ответа, что отражает реальность ее внешнеэкономических связей с Китаем, особенно в микроэлектронике. Объем торговли микросхемами Южной Кореи с другими странами составляет около 150 миллиардов долларов в год; доля Китая – около 30%. Участие Южной Кореи в американской затее нанесет ей ущерб на 40-50 млрд. долл. в год. Если власти Ю. Кореи уступят давлению США, то американские компании захватят часть китайского рынка полупроводников, принадлежащую южнокорейским производителям.



Однако американцы бесцеремонно принуждают союзников к послушанию. Министр финансов США Джанет Йеллен 19 июля в Сеуле заявила, что США положат конец своей "чрезмерной зависимости" от редкоземельных элементов, солнечных панелей и некоторых других товаров китайского экспорта.



Усилия США по вытеснению КНР из высокотехнологичных цепочек поставок могут не ограничиться Азией. Китайские компании включены и в европейское производство интегральных микросхем. На днях стало известно, что китайская компания по производству микросхем Xichanweixin приобретает второго по величине в мире поставщика радиочастотных микросхем для базовых станций мобильной связи Ampleon из Нидерландов. И такие факты не единичны.



По мнению китайских экспертов, попытки США изолировать КНР не смогут сложиться в систему. А отдельные усилия не окажут серьезного влияния на китайскую экономику, поскольку ее зависимость от внешних рынков снижается после значительного расширения в последние годы внутреннего спроса.