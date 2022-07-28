ШОС делается-то. Шанхайская организация сотрудничества прирастает новыми членами, - Елена Черненко

09:10 30.07.2022

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В столице Узбекистана Ташкенте в пятницу прошло заседание министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эта региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества, продолжает расширяться: заявку на членство в ней недавно подала Белоруссия. Для России, стремящейся показать, что она вовсе не находится в изоляции, укрепление объединений с ее участием выгодно.



Стройные ряды членов ШОС в ближайшее время, как ожидается, пополнятся еще и Белоруссией



Главной задачей министров иностранных дел стран-членов ШОС была подготовка заседания Совета глав государств, которое пройдет в Самарканде 15–16 сентября. В мероприятии, как ожидается, примет участие и Эбрахим Раиси, президент Ирана, готовящегося стать полноправным членом организации. Напомним, начиналось все в 2001 году с шести государств - образованной в 1996 году "шанхайской пятерки" (Казахстан, Киргизия, Китай, Россия и Таджикистан) и присоединившегося к ней Узбекистана. Сегодня в ШОС восемь стран: в 2017 году членами организации стали Индия и Пакистан.



Иран, с 2005 года обладающий статусом наблюдателя в ШОС, в 2008-м подал заявку на полноценное членство. Но до 2015 года Тегеран не могли принять в объединение из-за действовавших в отношении него международных санкций. По правилам ШОС ее членом не может стать страна, находящаяся под санкциями Совета Безопасности ООН, а в отношении Ирана действовал целый ряд ограничительных мер. Санкции были отменены в 2015 году, когда Тегеран согласился на ограничение своей ядерной программы. Но и это не открыло ему двери в ШОС - иранскую заявку заблокировал Таджикистан, с которым у Ирана возник конфликт. Урегулировать его удалось только в 2021 году, после чего заявке Тегерана был наконец дан зеленый свет. Сейчас иранская сторона проходит формальные процедуры, необходимые для присоединения к организации.



В середине июля заявку на прием в ШОС подала и Белоруссия, с 2010 года обладающая статусом наблюдателя при организации.



Минск надеется на то, что его запрос будет рассмотрен в ускоренном порядке. Так, видимо, и будет: по итогам заседания в Ташкенте и. о. министра иностранных дел председательствующего сейчас в ШОС Узбекистана Владимир Норов сообщил, что заявка Белоруссии сейчас "активно изучается". "Есть общее понимание, что пополнение семьи ШОС придаст значительный импульс многократному взаимодействию в обеспечении региональной безопасности, развитию торговой и инвестиционной кооперации, будет способствовать развитию огромного транзитного потенциала на пространствах нашей организации",- отметил он.



Глава МИД РФ Сергей Лавров также сказал журналистам: "По Белоруссии есть консенсус о том, чтобы начать ее присоединение (к ШОС.- "Ъ") в качестве полноправного члена". По его словам, "повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу".



Как ожидается, в сентябре статус партнера по диалогу ШОС получат Египет, Катар и Саудовская Аравия.



Будет запущен процесс предоставления такого статуса Бахрейну и Мальдивам. На статус наблюдателя при ШОС (он выше статуса партнера по диалогу) претендуют Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал.



При президенте Викторе Януковиче статусом наблюдателя при ШОС активно интересовалась и Украина, рассчитывавшая среди прочего привлечь таким образом новые инвестиции и повысить свою роль в качестве транзитного государства. Сегодня об этом, однако, уже никто не вспоминает - ни в Киеве, ни в рядах самой ШОС.



Тему российской военной операции на Украине министры иностранных дел объединения также предпочитали (по крайней мере, в открытой части заседания) не развивать. Так, Владимир Норов общими словами сказал, что наступает "эпоха фундаментального перелома в международных отношениях и глобального переустройства", сопровождающаяся "усилением факторов нестабильности и экономической неопределенности".



Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что ШОС "входит в свое третье десятилетие на фоне очень сложных мировых процессов".



При этом он (как и другие министры стран-членов объединения) упирал на то, что "ШОС остается пространством стабильности и развития".



Такую характеристику пространству организации можно, конечно, дать только с натяжкой. Сам Казахстан в начале года охватила волна массовых беспорядков, ради подавления которых в страну пришлось временно ввести контингент сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В июле разбираться с протестующими пришлось уже властям Узбекистана. На границе Киргизии и Таджикистана то и дело происходят перестрелки из-за разногласий в определении территориальных границ. У Индии весьма напряженные отношения с Пакистаном и непростые - с Китаем. И все это происходит на фоне вечно беспокойного Афганистана, граничащего с пятью действующими странами-членами ШОС и Ираном.



У России, однако, отношения со всеми участниками объединения хорошие. Его укрепление и расширение ей в условиях жесткой конфронтации с западными структурами на руку. Не зря в МИД РФ фото Сергея Лаврова с коллегами из семи стран-членов ШОС и представителями секретариата организации снабдили комментарием, суть которого сводится к тому, что при такой плотности контактов об изоляции России говорить явно не приходится.



Елена Черненко

Газета "Коммерсантъ" №137 от 30.07.2022, стр. 1