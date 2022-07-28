Centerra Gold объявила о закрытии соглашения с кабмином Кыргызстана

10:16 30.07.2022

30 июля 2022, Бишкек - , Елена ХОХЛОВА



Centerra Gold Inc. объявила о закрытии ранее объявленного соглашения с ОАО "Кыргызалтын" и правительством Кыргызской Республики, касающегося отчуждения права собственности Centerra на pудник "Кумтор", инвестиции в Кыргызской Республике и прекращения участия "Кыргызалтына" в компании. Об этом сообщается в официальном заявлении Centerra Gold.



В результате завершения соглашения Centerra приобрела и аннулировала все 77 миллионов 401 тысячу 766 простых акций "Кыргызалтына" в обмен на, среди прочего, 100-процентную долю Ceneterra в двух ее дочерних компаниях в Кыргызстане и, косвенно, рудник "Кумтор" ("Кыргызалтын" и Кыргызская Республика берут на себя всю ответственность за рудник "Кумтор", включая все обязательства по рекультивации и охране окружающей среды), и совокупные денежные выплаты в размере приблизительно $85 миллионов, часть которых была удержана в счет подлежащих уплате "Кыргызалтыном" канадских налогов.



Как отмечается, в соответствии с соглашением стороны, среди прочего, полностью и окончательно отказались от всех претензий, связанных с рудником "Кумтор".



Кроме того, два члена совета директоров от "Кыргызалтына" Дюшен Касенов и Нурлан Кыштобаев, вышли из состава совета директоров Centerra, а пересмотренное акционерное соглашение между Centerra и "Кыргызалтыном" прекратило свое действие.



"В результате покупки и аннулирования в соответствии с соглашением в общей сложности 77 тысяч 401 тысячи 766 обыкновенных акций, ранее принадлежавших "Кыргызалтын", у компании на дату настоящего документа находится в обращении 220 миллионов 83 тысячи 541 обыкновенная акция", - отмечается в заявлении.



Вчера пресс-служба президента КР сообщила о процедуре обмена документов, подтверждающих процесс перехода золоторудного месторождения Кумтор в собственность Кыргызстана, состоявшейся в посольстве Кыргызстана в Великобритании.