"Газпром" прекратил поставки в Латвию "из-за нарушения условий отбора газа"

10:32 30.07.2022

Александра Вишневская



"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с "нарушением условий отбора газа", говорится в сообщении холдинга.



"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", - говорится в сообщении.



Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что "Газпром" в последнее время становится ненадежным поставщиком газа, потому что компания не может подтвердить поставку необходимых объемов газа в республику.



По словам вице-премьера, у Молдавии есть контракт с "Газпромом", но компания не отвечает на то, будет ли обеспечен необходимый объем поставок газа в страну.



Он подчеркнул, что необходимо убедиться, что в ближайшие два месяца власти смогут принимать решения, независимо от действий "Газпрома" по контракту с "Молдовагазом".



Министр также добавил, что Молдавия получает 70% электроэнергии от конденсационной электростанции (Молдавской ГРЭС), которая работает на газе из РФ.