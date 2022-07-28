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Какой будет российская космонавтика после выхода из проекта МКС
15:38 30.07.2022

Если очень захотеть: какой будет российская космонавтика после выхода из проекта МКС
Строительство национальной орбитальной станции РОСС начнется в 2028 году

Михаил Котов

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о принятом решении прекратить сотрудничество по проекту Международной космической станции с 2024 года. Предполагается, что к этому времени начнется формирование национальной орбитальной станции РОСС и все силы будут перенесены на этот проект. В подробностях разбирались "Известия".



Эпоха прагматичного космоса

В принципе всю космонавтику можно условно поделить на военную, прикладную и научную. Естественно, есть много проектов, в которых такое деление невозможно, а термин "двойное назначение" сильнее всего прижился именно в космической сфере. Более того, если мы начнем разбираться, какой цели служат те или иные спутники, то получится, что военная и прикладная сфера во многом используют одни и те же космические аппараты, а научная часть стоит особняком. Космическая связь, аппараты дистанционного зондирования Земли, геолокация - все это нужно как гражданским, так и военным специалистам, а самое главное, польза от такой космической деятельности очевидна, измерима и всегда может быть обоснована в деньгах.

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Коммерческая составляющая космонавтики была практически монополизирована действиями США. Компания Илона Маска грамотной ценовой политикой забрала себе львиную часть мировых коммерческих контрактов. Финальным гвоздем в крышку гроба "открытого и конкурентного коммерческого космического рынка" стали отложенные санкции Пентагона, введенные в 2019 году и запрещающие с начала 2023 года запуск на российских ракетах любых космических аппаратов с американскими комплектующими.

В результате связка военной и прикладной космонавтики выглядит логичной и понятной, имеет своих лоббистов и, скорее всего, станет основополагающей для российской космонавтики на ближайшие годы.

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Но для начала требуется решить инфраструктурный вопрос и завершить переход с "Протона" на "Ангару". Стране нужна тяжелая ракета как минимум с двумя космодромами для запуска (Плесецк и Восточный). Под "Ангару" уже есть достаточное количество военных космических аппаратов, ждущих запуска, и некоторые из них нужны на орбите "уже вчера".

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Отдельный важный пункт - финализация импортозамещения по космическим аппаратам группировки ГЛОНАСС и начало постепенного обновления группировки аппаратами "ГЛОНАСС-К2" (ранее "ГЛОНАСС-К модернизированный"), созданными полностью на российской компонентной базе. Пока группировка работает нормально, но в ближайшее время нужно выйти на запуск хотя бы 2–3 аппаратов в год. Это позволит своевременно обновить аппараты и даже увеличить точность определения координат благодаря новому типу сигналов с кодовым разделением.

Кроме того, "Роскосмосу" нужно начинать реализовывать проект "Сфера" и увеличивать количество космических аппаратов связи и ДЗЗ. Спутников дистанционного зондирования Земли России не хватает, причем как в оптическом спектре, так и радиолокационных. Нужны как большие, способные обеспечивать многоспектральную съемку, космические аппараты ("Ресурс-П", "Метеор", "Канопус"), так и малые, похожие на Dove-2 компании Planet Labs. Это наноспутники, четырехюнитовые кубсаты (их размер всего 40х10х10 см), способные вести съемку с разрешением 3–5 м/п.

Проблема создания большого количества новых космических аппаратов по проекту "Сфера" лежит в отсутствии доступа к зарубежной компонентной базе. И решать эту задачу придется системно: должна появиться программа, включающая в себя как систематизацию необходимого, так и варианты решения по каждому наименованию. Причем от успешности ее решения напрямую будет зависеть вся космическая программа России.

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Остается научная космонавтика - без преувеличения, гордость нашей страны вот уже более 60 лет. В современном мире космонавты в основном работают в главной мировой орбитальной лаборатории - на Международной космической станции. Не будет МКС - придется создавать какую-то новую программу работы для всей российской пилотируемой космонавтики, а это сложно, дорого и не всегда эффективно.

Но пилотируемая космонавтика - это не только сам отряд космонавтов, это еще и серьезнейшая инфраструктура Звездного городка, Институт медико-биологических проблем (ИМБП РАН), НПП "Звезда", занимающаяся созданием скафандров, Центр управления полетами в ЦНИИМАШ и еще множество специалистов, отвечающих как за наземную инфраструктуру, так и за обеспечение безопасности полета. И если прекратятся полеты, то уже буквально через несколько месяцев начнут уходить специалисты, теряться знания, и в итоге это приведет к деградации всей отрасли.

Чтобы этого не произошло, следует, насколько это возможно, долго пользоваться проектом МКС. Требуется уже на этапах проектирования и создания национальной орбитальной станции четко понимать причины ее реализации и место науки и пилотируемой космонавтики в этом проекте. Это сложный процесс, требующий взаимодействия самых разных структур, итогом которого должна стать такая модель российской космонавтики, в которой наука и собственно сами космонавты будут важной и нужной частью всего процесса. Важно не допустить повторения ситуации с МКС, в которой все стороны, кроме России, имели свои лабораторные модули (американский, европейский, японский), а наша "Наука" стартовала лишь год назад.

И вот эта задача интегрирования научной космонавтики во все остальные процессы может оказаться более чем сложной. Пока же главной задачей остается не допустить прекращения пилотируемых запусков, как бы это ни казалось "перспективно" с точки зрения оптимизации расходной части.

Именно научная космонавтика отвечает за отработку самых разных решений, которые потом идут в производство. Именно здесь ставятся самые разные опыты, позволяя развивать и прикладной и научный сектора. Не будет научной космонавтики - резко уменьшится и общее развитие.

Именно поэтому желательно как торопиться с созданием собственной станции, так и продолжать сотрудничать по проекту МКС. Не отвергать эту возможность, а использовать по максимуму, получая необходимый опыт и результаты экспериментов. Остается надеяться, что и в новом руководстве "Роскосмоса" это понимают, а выход из международного проекта состоится не раньше, чем будет готова к запуску российская станция.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659184680


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