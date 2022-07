Привет из шестидесятых: убийство Абэ разоблачило связи истеблишмента с культом "мунитов"

Убийство бывшего японского премьера Синдзо Абэ потянуло за собой историю о проникновении "мунитов" - членов Церкви объединения корейского происхождения - в государственный аппарат страны. Культ с полувековой историей после смерти своего лидера, самопровозглашенного мессии Сон Мен Муна поутих и потерял влияние на фоне раздора между наследниками. А потому "антисектантское" расследование в Японии после убийства крупнейшего политика выглядит особенно удивительно. Подробнее - в материале "Известий".







Проникновение культа во власть



Японские политические элиты после убийства Синдзо Абэ поймали на связях с Церковью объединения - религиозной организацией, члены которой известны как "муниты". В числе чиновников, которых заподозрили в связях с ними, брат убитого бывшего премьера, министр обороны Японии Нобуо Киси.



Он признался, что члены Церкви объединения участвовали в его предвыборной кампании в качестве волонтеров. Это решение отдельных людей, а не всей религиозной организации, подчеркнул Киси. Причина проста - сторонниками в ходе политической борьбы не разбрасываются.



Волна разоблачений хлынула после того, как нашло подтверждение признание стрелявшего в Абэ мужчины о мести некому культу. Японский таблоид Nikkan Gendai назвал 112 действующих и бывших членов кабмина и партийных руководителей, которые в разные годы посещали мероприятия Церкви объединения и связанных с нею организаций, а также отправляли им поздравления.



Многие из них - члены правящей Либерально-демократической партии Японии.



Федерация за победу над коммунизмом - одна из первых структур Церкви объединения - открыто пишет, что на ее мероприятиях некогда присутствовал дед Синдзо Абэ Нобусукэ Киси (премьер-министр Японии в 1957-1960 годах. - Ред.). С 1958 года, когда "муниты" начали деятельность в Японии (а в 1959-м открыли там федерацию за победу над коммунизмом), и до 2012 года они привлекли порядка 600 тыс. последователей - такие цифры приводит сама организация, иных данных для сравнения нет.



Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества РАН Роман Лункин удивляется, что в контексте фигуры Синдзо Абэ и его семьи всплыла Церковь объединения. Было бы понятнее, если бы на фоне трагедии оголились связи властей с движением казненного Секо Асахара (лидер запрещенной в РФ организации "Аум Синрике", организовавшей теракт в токийском метро. - Ред.). В отличие от "мунитской" церкви, оно зародилось в самой Японии и имело связи с частью японской элиты, подчеркивает он.



Чего хотел убийца



Версия о связи убийства Абэ с сектами возникла уже на следующий день после трагедии, произошедшей 8 июля. Появились слухи, что застреливший политика житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами вообще-то планировал нападение на другого человека - главу некой религиозной организации, которого он считает виновным в семейных проблемах. План он поменял в последний момент и решил убить Абэ, заподозрив его в связях с религиозной группой.



Позднее стало известно, что речь идет о Церкви объединения. Незадолго до нападения Тэцуя Ямагами отправил автору блога, в котором критиковалась организация, письмо с требованиями о возврате пожертвований - денег, которые его мать перевела "мунитам". Как выяснилось, мать убийцы Абэ пожертвовала им более $720 тыс. Организация публично подтвердила, что женщина являлась их последовательницей. Однако о крупных подношениях и последовавших финансовых проблемах семьи там ничего не знали, заверил представитель Церкви объединения на пресс-конференции.



Церковь объединения, которая с конца девяностых чаще фигурирует в публичном поле как Федерация семей за объединение и мир во всем мире, была основана в 1954 году. Ее создатель - Сон Мен Мун, выходец с территории Южной Кореи, утверждал, что в 15 лет ему явился Иисус Христос и поручил завершить божественную миссию, погрузив человечество в состояние "безгрешной" чистоты.



В идеологии Муна смешались религия и ярая борьба с коммунизмом. Гремучая смесь догм уже в первые годы существования организации привлекла порядка 10 тыс. последователей. Своего пика популярности "муниты" достигли в восьмидесятых, когда они оценивали свою "паству" в 3 млн человек, из которых немалая часть - в Японии.



"Муниты" наиболее известны церемониями массовых бракосочетаний, так называемыми блессингами. Мун сам подбирал партнеров последователям, зачастую соединяя людей разных рас и национальностей - во имя мира во всем мире.



Хорошо забытое старое



Мун на протяжении десятилетий мелькал рядом с высокопоставленными политиками разных стран, в том числе экс-президентом США Ричардом Никсоном. В числе последних на мероприятиях Церкви объединения был замечен еще один бывший американский лидер Дональд Трамп.



На рубеже восьмидесятых и девяностых начались первые дела против "мунитов", которых бывшие последователи обвиняли в промывке мозгов, мошенничестве и получении пожертвований обманом. По оценкам американского исследователя Дэвида Дж. Бромли, только в 1973-1986 годах порядка 400 "мунитов" ради спасения были похищены родственниками и "депрограммированы". В разные годы въезд лидеру религиозного движения ограничивали, в частности, Великобритания и Германия.



Церковь объединения обросла не только крепкими политическими связями практически по всему миру, но и многомиллиардными бизнесами. В частности, Мун основал медиахолдинг, которому среди прочего принадлежит американская газета The Washington Times и японская The Sekai Nippo. Сейчас издание публикует колонки о "поверхностности" суждений о связи убийства Абэ с Церковью объединения.



The Washington Times в свою очередь подчеркивает, организация дистанцируется от трагедии. В 2014 году газета называла "знаменательным" судебный процесс о религиозном угнетении японца - последователя Церкви объединения, которого родственники похитили из-за его увлечения культом. Суд постановил выплатить ему порядка $47 тыс. компенсации.



Один из сыновей Муна впоследствии упоминал, что в 2003 году The Washington Times писала о 36 покойных президентах США, которые признают величие Муна. Они якобы засвидетельствовали это в письме из потустороннего мира от Томаса Джефферсона.



Спрос на синтетическую религию



Церковь объединения - это в первую очередь дитя религиозного бума восьмидесятых и девяностых годов, отмечает Роман Лункин. В России они стали относительно популярны наряду с другими организациями по типу сайентологической, ныне уже запрещенной. Федерация семей за объединение и мир во всем мире в России не запрещена и действует как общественная, а не религиозная организация.



- Они стали новыми религиозными движениями, интерес к которым символизировал интерес ко всему духовному в российском обществе и не только: "муниты" распространялись по всему постсоветскому пространству, в Европе и, конечно, в Корее, где и образовались, - говорит собеседник "Известий".



До смерти Муна в 2012 году движение было сконцентрировано на соединении христианства, буддизма и идее объединения всех мировых религий, что тоже было довольно популярно. Это был культ личностный, сконцентрированный на лидере.



- Последователи Церкви объединения сконцентрировались на идее семьи, - рассказывает исследователь. - Они ставят во главу идею мира во всем мире, единства всех религий и культ семьи, на котором они сейчас сосредоточились.



Церковь объединения продолжает существовать, поскольку в обществе всегда есть определенный интерес к синтетическим религиозным движениям, которые соединяют в себе как единство христианства и восточной мудрости, так и ценности всеобщего мира и благоденствия - как они его понимают, то есть достаточно расплывчато, объясняет Роман Лункин.



Вместе с тем после смерти лидера, который в девяностых открыто провозгласил себя мессией, верхушка организации разделилась. Виной тому - споры между женой Муна и ее сыновьями. Так, например, Церковь объединения разделилась на два крыла из-за отношения к оружию: один из сыновей провозгласил "мунитов" приверженцами свободного владения оружием, без которого человек беззащитен перед "хищническими атаками" грешников, а супруга Муна отрицала всяческую связь организации с этой темой.



Тревожные звоночки



Японский "филиал" Церкви объединения вербовал последователей, руководствуясь двумя догмами. Во-первых, японцы должны подчиняться корейцам - представителям "божественной страны". А во-вторых, они обязаны компенсировать свою 35-летнюю колонизацию Кореи, пишет профессор социологии из Университета Хоккайдо Есихидо Сакурай.



Мун, отлично владевший японским языком, выбрал Токио одной из первых точек для миссионерской деятельности. По данным The Korea Times, спустя много лет Япония окажется в числе государств, которые запретит ему въезд. Несмотря на это, в 2010 году автобиография Сон Мен Муна (в русскоязычном переводе - "Человек планеты, любящий мир") стала бестселлером японского сегмента Amazon.



После последних событий группа японских юристов напомнила о процессах по защите обманутых бывших членов Церкви объединения. В частности, они сослались на решение токийского суда, который предписал организации вернуть обманутому последователю порядка $34 тыс. пожертвований, который тот отдал из-за навязанного чувства беспокойства и страха.



Убийство Абэ показывает, что в Японии наблюдается определенный всплеск интереса к новым религиозным движениям, замечает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества РАН Роман Лункин.



- Это вызывает раздражение части общества, в том числе людей с традиционалистским настроем, - отмечает собеседник "Известий". - Их может возмущать движение, которое разрушает самобытную культуру японского общества, подменяя существующие ценности.



Политические псевдо-козыри



Судя по российскому опыту существования Церкви объединения, руководители этой организации стремятся встречаться с политиками, деятелями культуры, обозначать себя в высшем свете. Эксперт предполагает, что "движение каким-то образом добилось встречи с Синдзо Абэ как представителем истеблишмента и потом этой встречей козыряло, выставляя на показ свои связи в элите".



В 1978 году Конгресс США поручил расследовать деятельность Муна. В докладе говорилось, что он пытался осуществить рейдерский захват банка, торговал оружием и имел связали с корейским разведывательным управлением. Кроме того, там подчеркивалось, что основатель Церкви объединения "использовал имена и фотографии выдающихся американцев, японцев, корейцев и других личностей, чтобы создать себе и своему движению сильный образ и придать ему респектабельности".



В сентябре 2021 года бывший японский премьер отправил онлайн-поздравление на партнерское мероприятие Федерации за всеобщий мир, вероятно, как пишут СМИ, на платной основе. Президент японского отделения организации Томихиро Танака отрицает связь с Абэ: в своем обращении политик попросту высказал поддержку движению за мир в глобальном смысле.



Профессор МГИМО, доктор политических наук, бывший посол России в Японии Александр Панов отмечает, что это обычное дело для Японии. Для правящей партии, членов которой поймали на связях с "мунитами", это не чревато какими-либо потрясениями, уверен он. "Ничего там не изменится: там все консервативно и стабильно", - уверен собеседник "Известий". По его оценке, это дело не такое уж широкое, чтобы "потрясать какие-то основы". Источник - Известия

