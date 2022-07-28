Аварийно встал Атырауский НПЗ в Казахстане

21:10 30.07.2022

На остановленном Атырауском НПЗ запаса бензина и дизтоплива хватит на 5-6 дней

28 июля 2022,

Пока неизвестно, сколько понадобится времени для возобновления подачи электроэнергии.

После аварийной остановки Атырауского нефтеперерабатывающего завода остановлено все производство. Запаса бензина и дизтоплива хватит для отгрузки потребителям лишь на 5-6 дней, сообщает МИА "Казинформ".



"В настоящее время на заводе имеется 26 000 тонн бензина, 22 000 тонн дизельного топлива, 4000 тонн керосина. Бензина и дизельного топлива хватит для отгрузки потребителям на 5-6 дней, керосина – на неделю", – сообщил генеральный директор Атырауского НПЗ Мурат Досмуратов.



Чтобы начать тестирование и запустить установки предприятия, необходимо возобновить подачу электроэнергии. В KEGOC пока не могут сказать, сколько потребуется времени для восстановления линий.



"За короткий период на заводе это уже второе аварийное отключение. В прошлую пятницу из-за электроэнергии у нас остановились две установки. На их запуск ушло полтора дня. Сегодня ситуация иная: на прошлой неделе сохранялась циркуляция. Теперь предстоит очищать оборудование от нефтепродуктов, катализатора. Поэтому говорить, сколько дней уйдет на восстановление работы всех установок, невозможно", – пояснил Мурат Досмуратов.



Вечером 27 июля на Атырауском НПЗ произошла аварийная остановка.