В Каракалпакстане новым главой МВД стал Бахтияр Торебеков, прокурора вернули старого Эркабая Таджиева

21:31 30.07.2022

В Каракалпакстане продолжаются кадровые перестановки. Главой МВД республики стал Бахтияр Торебеков, до этого возглавлявший ОВД Кунградского района.



В Каракалпакстане назначен новый министр внутренних дел. Им стал Бахтияр Исмандиярович Торебеков, сообщает Агентство развития государственной службы при президенте Узбекистана.



До этого Бахтияр Торебеков служил начальником отдела внутренних дел Кунградского района Каракалпакстана.



Предыдущий министр Аманбай Орынбаев, проработавший на этой должности менее пяти месяцев, на днях был назначен первым замглавы Совета министров Каракалпакстана.



23 июля на сессии Жокаргы Кенеса Каракалпакстана было сообщено о назначении новым прокурором республики Эркабая Таджиева, который в 2016-2017 годах уже был прокурором Каракалпакстана. Он сменил на этом посту Фархата Алламбергенова.