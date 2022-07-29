Глашатаи "ближневосточного НАТО". США рано списывать со счетов в регионе, - Сергей Кожемякин

21:52 30.07.2022 Глашатаи "ближневосточного НАТО". США рано списывать со счетов в регионе



США остаются на Ближнем Востоке и не позволят Ирану, Китаю и России доминировать в регионе. Таким был лейтмотив июльского турне Джо Байдена. Среди его результатов - шаг к созданию арабо-израильского военного союза.



Буржуазный камуфляж



Среди змей, как и других хищников, широко развита так называемая покровительственная окраска. Она позволяет незаметно подкрасться к жертве и, обманув ее искусной маскировкой, заполучить сытный обед. Нечто подобное используют капиталистические хищники. Они научились ловко камуфлировать истинные намерения, выставляя себя защитниками демократии и прав человека.



Еще недавно Байден горячо критиковал ближневосточный курс Дональда Трампа. Больше всего доставалось срыву палестино-израильского урегулирования и дружбе с авторитарным режимом Саудовской Аравии. Последнюю Байден обещал сделать "государством-изгоем", лишив ее американской помощи. Помимо этого, демократы критиковали агрессию в Йемене и выступали за возвращение к "ядерной сделке" с Ираном.



Однако дымовая завеса спала достаточно быстро. Вашингтон продолжал оказывать Эр-Рияду военную помощь и не собирался выводить почти 3-тысячный контингент, расквартированный на американских базах. Из-за отказа США снимать санкции зашли в тупик переговоры с Тегераном. Недавно в санкционный список были внесены почти два десятка юридических и физических лиц из исламской республики, Китая, Вьетнама и ряда других стран за транспортировку иранских нефти и нефтепродуктов. В госдепартаменте США пригрозили Тегерану крайним сроком, после которого восстановление соглашения станет невозможным. Основанием для новых нападок могут стать обвинения в поставках Москве беспилотников, хотя в Тегеране неоднократно заявляли, что не будут помогать ни одной из сторон конфликта на Украине.



Недавно вашингтонская "змея" окончательно сбросила манипулятивную "кожу". 13-16 июля Байден совершил визит на Ближний Восток, посетив Палестинскую автономию, Израиль и Саудовскую Аравию. Уже во время первой "остановки" проявился весь цинизм американской дипломатии. Пообещав выделить 300 млн долл. беженцам и местному здравоохранению, гость заявил, что "народ Палестины заслуживает жить в независимом государстве". Но, как тут же уточнил Байден, "почва для этого еще не созрела".



Отмахнувшись подачками от палестинцев, гость сосредоточился на переговорах с израильским руководством. Здесь его риторика была куда более предметной и сладкоречивой. По словам Байдена, связи Вашингтона и Тель-Авива "глубже и сильнее, чем когда-либо", а американская поддержка Израиля непоколебима. Главной темой переговоров стало "сдерживание" Ирана. Премьер-министр Яир Лапид призвал к построению "новой архитектуры безопасности". Ее базой должна стать "сильная международная коалиция, которая остановит иранскую ядерную программу". Байден подхватил пафос, сказав, что "хуже существующего сейчас Ирана может быть только Иран с ядерным оружием". Если же Вашингтону не удастся "крепко держать" Тегеран с помощью "ядерной сделки", американские власти продолжат усиливать санкции и дипломатическую изоляцию - вплоть до "крайних мер" в виде военной силы.



На этой же агрессивной основе построена "Иерусалимская декларация о стратегическом партнерстве". Согласно ей, США обязуются "использовать все элементы своей национальной мощи", чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Также США и Израиль назвали справедливой позицию Украины "с точки зрения международного права" и договорились усилить оказание ей "гуманитарной поддержки".



"Важнейшие партнеры"



Однако главным пунктом турне все же была Саудовская Аравия. Если американо-израильские отношения являются "всепогодными", то над связями Вашингтона и Эр-Рияда в последнее время нависли тучи. Являющийся фактическим правителем королевства наследный принц Мухаммед бен Салман болезненно воспринял обвинения в организации убийства журналиста Джамаля Хашогджи и слова о "государстве-изгое". Это проявилось в отказе повышать добычу нефти и осуждать операцию на Украине, а также в демонстративном сближении с Китаем.



Понимая, что без союза с монархией США не смогут сохранить доминирующие позиции, Байден "склонил выю". Перед визитом в газете "Вашингтон пост" вышла колонка "Почему я еду в Саудовскую Аравию" под его подписью. В ней Байден отказался от прежних заявлений, сказав, что главное сейчас - начать новый этап участия Америки в делах региона, смягчить последствия боевых действий на Украине и более успешно противостоять России и Китаю. Ключ к этому, по его словам, может дать тесное взаимодействие с королевством и его союзниками.



Чем-то ситуация напоминает знаменитое "хождение в Каноссу" 1077 года, когда германский король Генрих IV, признав победу римского папы Григория VII в многолетнем противостоянии, прибыл ко двору последнего с покаянием. Трудно сказать, знаком ли Мухаммед бен Салман с этим эпизодом европейской истории, но действовал он "согласно роли". Если Григорий VII заставил короля три дня ждать приема у ворот замка, то принц принял Байдена подчеркнуто прохладно, отправив для его встречи губернатора провинции Мекка и посла королевства в США. Да и во время переговоров, если верить саудовским СМИ, наследник престола выговаривал президенту за пренебрежение к Эр-Рияду.



И все же называть визит провальным неверно. Стороны в целом урегулировали противоречия, о чем свидетельствует совместное заявление. В нем, во-первых, говорится о начале регулярных консультаций по ситуации на глобальном энергетическом рынке. Во-вторых, США взяли на себя обязательства по поддержке обороноспособности монархии. Этому соответствует информация ряда источников о том, что администрация Байдена активно обсуждает отмену запрета на продажу Эр-Рияду наступательных вооружений.



МИД королевства уточнил, что переговоры затронули "противодействие иранской угрозе". "США остаются нашими важнейшими партнерами в сфере национальной безопасности", - отметили там. Это подтверждается заключенными между странами 18 соглашениями. Они касаются взаимных инвестиций, космических исследований, ядерной энергетики, телекоммуникационных технологий и т.д. Одни только контракты саудовских компаний с корпорацией "Боинг" превысили 50 млрд долл.



Любопытна статья, написанная для американского издания "Политико" послом Саудовской Аравии в США Римой бинт Бандар Аль Сауд. Сделав экскурс в прошлое, она напомнила, что две страны "работали вместе, чтобы победить советский коммунизм, гарантировать глобальную энергетическую безопасность, сдержать революционный Иран". И сегодня, продолжила дипломат, "стоящие перед всеми нами опасности не могут быть решены без союза США и Саудовской Аравии". "Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты были частью будущего региона, так же как они были частью построения нашей страны восемь десятилетий назад", - заключила посол.



Но самым важным результатом переговоров можно считать слова Мухаммеда бен Салмана о том, что королевство обладает возможностями увеличить добычу нефти с нынешних 10 до 13 млн баррелей в сутки. Не исключено, что на министерской встрече объединения ОПЕК+ 3 августа нас ждут интересные сюрпризы.



Фундамент альянса



При анализе ближневосточного вояжа Байдена нельзя забывать, что он не был ограничен собственно американо-израильскими или американо-саудовскими рамками. Президент принял участие в совместном саммите США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), объединяющего шесть монархий. Кроме их лидеров, на форум в Джидде были приглашены главы Египта, Ирака и Иордании.



Ход саммита подтвердил, что Вашингтон остается важным игроком на Ближнем Востоке. В итоговом заявлении содержатся пункты об активизации сотрудничества в сфере обороны и разведывательной деятельности. Приветствовав создание Объединенной оперативной группы ВМС США для патрулирования Красного моря и Аденского залива, участники встречи подчеркнули, что координация усилий с Вашингтоном способствует укреплению обороноспособности ССАГПЗ.



Схожие заверения делались на двусторонних переговорах. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о "приверженности укреплению выдающихся партнерских отношений с США". Об углублении стратегического сотрудничества говорил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. По его словам, это необходимо для окончательного разгрома "Исламского государства"*. Иордании Байден посулил увеличение ежегодной помощи до 1,5 млрд долл., а кроме того, пообещал выделить 1 млрд долл. на обеспечение продовольственной безопасности региона. Все это подняло самоуверенность гостя. "Для меня очевидно, как тесно сплетены интересы США с успехами Ближнего Востока. Мы не уйдем и не оставим после себя вакуум, который может быть заполнен Китаем, Россией или Ираном", - заявил он.



Встречи Байдена с лидерами региона важны для стратегической цели Вашингтона - создания регионального военно-политического альянса, участниками которого должны стать Израиль, арабские страны и собственно США. Начало ему было положено еще при Трампе, когда были заключены "Авраамовы соглашения" между Израилем, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Администрация Байдена продолжила курс, работая над нормализацией отношений еврейского государства с Саудовской Аравией. Ступенью к этому стало открытие воздушного пространства монархии для всех израильских авиакомпаний. Решение было обнародовано во время визита Байдена.



Что касается непосредственно военной составляющей, фундаментом может стать создание единой системы ПВО. Переговоры об этом в обстановке повышенной секретности прошли еще в марте в египетском Шарм-эль-Шейхе. Участие в них приняли представители оборонных ведомств Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Иордании и Египта. Судя по всему, итоги были успешными, поскольку сегодня об этом говорят открыто. Перед турне Байдена в Совете национальной безопасности США сообщили, что продолжают работать над интегрированием возможностей ПВО по всему региону.



Инициатива нашла поддержку среди конгрессменов. Подготовленный законопроект требует от Пентагона в течение 180 дней представить стратегию развития ближневосточной системы ПВО. Среди ее участников называются шесть членов ССАГПЗ, Израиль, Иордания, Египет и Ирак. Как отмечается, это укрепит единство союзников США перед лицом "иранской угрозы".



В Израиле и вовсе говорят о единой системе как свершившемся факте. Некоторые основания для этого есть. Вашингтон и Тель-Авив сотрудничают в создании систем противоракетной обороны "Железный луч" и "Стрела", уже существующая израильская система ПВО "Железный купол" принята на вооружение Корпуса морской пехоты США. Следующим этапом должно стать размещение израильских радаров раннего обнаружения в арабских странах и синхронизация систем ПВО. Задача облегчается тем, что большинство стран региона, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Иорданию и т.д., используют американские зенитно-ракетные комплексы: THAAD, Patriot и Hawk.



Ну а конечную цель выразил король Иордании Абдалла II. В интервью американскому телеканалу CNBC он заявил о возможности появления "ближневосточного НАТО", уточнив, что "был бы одним из первых, кто поддержал" такой альянс.



В общем, говорить об уходе США, мягко говоря, преждевременно. Местные элиты видят в союзе с западным капиталом гарантию своей власти. Максимум, на что они могут пойти, - это торг за более выгодные условия. Ситуацию хорошо выразил катарский телеканал "Аль-Джазира". По его оценке, "государства Персидского залива, отказавшиеся безоговорочно встать на сторону Запада против России, добиваются от США конкретных обязательств по стратегическим связям, которые были натянуты из-за предполагаемого ухода Вашингтона из региона".



Таким же преувеличением являются утверждения, что американские позиции на Ближнем Востоке смело теснит Москва. В доказательство приводится встреча в Тегеране глав России, Ирана и Турции. Однако сравниться по результатам с пусть и не блестящими, но видимыми достижениями американской дипломатии она не может. Слишком велики противоречия между ее участниками. Достаточно указать на Турцию, которая не только не отказывается от стратегического союза с Западом, но и активно развивает отношения с Украиной, Израилем и Саудовской Аравией. В общем, считать регион "второстепенным театром" глобального противостояния ни в коем случае нельзя.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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