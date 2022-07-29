Алаколь: чиновники купаются в деньгах, предприниматели – в их отписках и отчетах

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Лилия ИГЛИКОВА
Елена Асылбекова об очередном непростом туристическом сезоне на побережье озера Алаколь