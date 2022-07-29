В камере СИЗО зарезали Доо Чынгыза (Джумагулова) - кыргызского крим-авторитета

07:41 31.07.2022

, 30 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Убийство криминального авторитета Чынгыза Джумагулова. Что о нем известно



Фото из интернета. Чынгыз Джумагулов был известен в криминальном мире как Доо Чынгыз



Сегодня стало известно об убийстве криминального авторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо Чынгыз. По предварительным данным, сокамерник перерезал ему горло в Бишкекском СИЗО-1.



Редакция 24.kg собрала все, что о нем известно.



Чынгыз Джумагулов состоял на учете в МВД как член ОПГ Камчи Кольбаева. Ранее он был неоднократно судим.



Доо Чынгыз в 2017 году был приговорен к 18 годам лишения свободы за соучастие в убийстве, применении насилия в отношении представителя власти, хулиганство и создание преступной группировки. Позже ему сократили срок до семи лет лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии-поселении.



Отбывая срок, он был уличен в нарушении закона. Доо Чынгыза и еще двух членов ОПГ Камчи Кольбаева обвинили в избиении до смерти двух членов преступной группировки. Первомайский районный суд Бишкека летом прошлого года признал виновным Чынгыза Джумагулова по статье "Хулиганство" и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Прокуратура просила назначить ему и двум его подельникам наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.



Чынгыз Джумагулов вышел на свободу в июле 2021 года.



В начале июля в соцсетях опубликовали видео, где сотрудники спецслужб (предположительно, спецподразделения "Альфа") пытаются остановить "Гелендваген", в котором, по некоторым данным, находился Чынгыз Джумагулов, но водитель им не подчинился и уехал. В ГКНБ опровергли информацию о его задержании и перестрелке.



Однако через несколько дней ГКНБ все-таки признал задержание Доо Чынгыза в рамках имеющихся материалов по факту организации преступной группировки, а также систематического вымогательства денежных средств в особо крупном размере у лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью. Вслед за этой новостью в соцсетях распространили видео, как Чынгыз Джумагулов явился к чекистам добровольно. Криминального авторитета водворили в СИЗО, где сегодня его убили.