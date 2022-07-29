"Точиксодиротбанк" вернул вкладчикам 44 млн сомони. Осталось вернуть всего 400 млн сомони

07:44 31.07.2022

"Точиксодиротбанк", который еще несколько лет назад был одним из крупных и системообразующих банков страны, а год назад был признан банкротом, вернул вкладчикам более 40 млн сомони, но предстоит вернуть еще гораздо больше.



Представители банка заявили, что они должны выплатить еще около 400 млн сомони. Вкладчики постоянно переживают за судьбу своих сбережений в этом банке.



Председатель Высшего экономического суда Таджикистана Рустам Мирзозода сообщил 25 июля на пресс-конференции, что "Точиксодиротбанк" выплатил 44 млн сомони по депозитам физических лиц.



"Точиксодиротбанк", один из крупнейших банков Таджикистана, наряду с несколькими другими банками, с 2015 года оказался в кризисной ситуации: из-за ошибок менеджмента и невозврата так называемых проблемных кредитов у банков накопились долги перед вкладчиками и партнерами.



Розия, жительница города Душанбе, сказала, что девять лет назад вложила в "Точиксодиротбанк" около 40 тыс долларов. "Когда мои дети выросли и мне понадобились деньги на их образование, я не смогла вернуть свой вклад. Вот, до сих пор эта проблема продолжается", - пожаловалась она.



Клиенты недовольны сложившейся ситуацией и говорят, что если бы они задолжали банку, то банк тут же продал бы их имущество, а в их случае никто даже и разбираться не станет.



Зокирджон Амирзода, заместитель председателя Высшего экономического суда, говорит, что "закон о ликвидации кредитной организации в порядке банкротства определил этапы. Например, какие средства выплачиваются в первую очередь и в какой период – возвращают сбережения вкладчиков. Когда по предложению Национального банка назначается специальный внешний управляющий, то он руководит всей банковской деятельностью и процессом банкротства. Суд только осуществляет надзор за этим процессом".



Фонд страхования сбережений физических лиц выплачивает до 30 тысяч сомони по вкладам, сделанным в сомони. Владельцы банковских депозитов в иностранной валюте получают компенсацию в размере до 21 тыс сомони.



Оставшиеся деньги вкладчиков будут выплачены в процессе ликвидации, т.е. продажи активов банка и сделок с дебиторами.



В мае этого года главное здание "Точиксодиротбанка" было выставлено на торги. Оно расположено в центре Душанбе напротив офиса Таджикского телевидения и оценивается в 125 млн 265 тыс 630 сомони (около 12 млн долларов).



За последние годы несколько банков, в том числе "Агроинвестбанк", "Таджпромбанк" и "Фононбанк" также были признаны банкротами, но проблема возврата сбережений вкладчиков до сих пор полностью не решена .