Обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному и тому же Китаю, - В.Пироженко

09:38 31.07.2022

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 31.07.2022 |



В случае прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань тяжелые последствия для тайваньской администрации и американо-китайских отношений гарантированы



Тайваньский вопрос длительное время является средоточием курса США на сдерживание Китая, и его обострение было лишь вопросом времени. Кризис последних дней стал следствием решения спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси – третьего в очереди на пост президента США официального лица – посетить остров в ходе азиатского турне. Это вызвало беспрецедентно жесткую реакцию Пекина.



Китайская сторона считает визиты высокопоставленных американских чиновников признаком дипломатических отношений с островом и нарушением принципа "одного Китая".



28 июля состоялся запланированный телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Д. Байдена по просьбе последнего. Официальные отчеты сторон подтверждают, что главной темой разговора стал тайваньский кризис.



Согласно официальной информации китайской стороны, Си Цзиньпин был предельно откровенен в жестких критических оценках американской стратегии "сдерживания" и предупредил американскую сторону о значимости тайваньского вопроса.



Председатель КНР сказал Байдену, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному и тому же Китаю. Три совместных коммюнике Китая и США воплощают политические обязательства, взятые сторонами, а принцип "одного Китая" является политической основой китайско-американских отношений. Си в разговоре подчеркнул: "Те, кто играет с огнем, погибнут от него. Надеемся, что США будут трезво смотреть на это".



Отвечая на вопрос журналиста, не разрушит ли возможный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань атмосферу диалога на высоком уровне, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь еще раз предупредил: если США пренебрегут "красной линией" Пекина, будут приняты решительные контрмеры, а ответственность за последствия ляжет на американскую сторону.



Со слов официального представителя Белого дома известно, что Байден подтвердил приверженность США политике единого Китая, руководствуясь законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью гарантиями. Также Байден "подчеркнул президенту Си оппозицию Соединенных Штатов односторонним изменениям статус-кво любой из сторон и приверженность поддержанию мира и стабильности" по обе стороны Тайваньского пролива. В то же время Байден объяснил Си Цзиньпину, что его администрация не может контролировать зарубежные визиты спикера нижней палаты конгресса, поскольку конгресс является отдельной, независимой ветвью власти.



В целом США пытаются снизить значимость запланированного визита Пелоси, снять с Байдена ответственность за ее действия и таким образом снизить остроту реакции Пекина. Для внутренней аудитории Белый дом пытается преуменьшить серьезность предупреждений китайской стороны о последствиях визита и показать, что Байден держит ситуацию под контролем. Представитель Белого дома даже заявил, что для китайского лидера предупреждение об опасности "игр с огнем" является… расхожей метафорой.



В Китае четко улавливают этот момент, подчеркивая несостоятельность попыток Белого дома "отделить администрацию Байдена от действий Пелоси".



Смысл тактики США – в постепенном размывании принципа "одного Китая", в продвижении "мелкими шагами" к полноценным отношениям США с островом при телефонных заверениях Байдена в верности принципу "одного Китая" в случае обострений. Тем самым Вашингтон постепенно отодвигал "красную линию" Пекина в тайваньском вопросе. Однако ситуация с Нэнси Пелоси стала качественным скачком в этой тактике "лягушачьих прыжков", и отодвигать "красную линию" далее Пекин, кажется, не намерен.



Предостережения Си Цзиньпина в адрес США в телефонном разговоре с Байденом подводят окончательный итог неоднократным предупреждениям МИД и Минобороны КНР в адрес Вашингтона о "серьезных и непереносимых" последствиях в случае визита Пелоси на остров. МИД КНР использовало в заявлении китайскую фразу, которая буквально переводится как "упорядочение армии в ожидании врага" и по смыслу означает полную боеготовность.



Китайские эксперты детализируют возможные ответные шаги КНР: перехват истребителями НОАК самолета Пелоси и сопровождение его на материк; объявление НОАК воздушных и морских зон вокруг острова Тайвань в качестве зон военных учений и ограничение доступа в них; проведение крупномасштабных военных учений вокруг острова Тайвань, в том числе в водах между островом Тайвань и материком, между Тайванем и Японией, между Тайванем и Гуамом. Последний сценарий означает полную блокаду острова.



В конечном счете в КНР расценивают вероятный визит Пелоси как шанс взять под контроль ситуацию в Тайваньском проливе и, по словам Ву Юнпина, директора Института тайваньских исследований Университета Цинхуа, продвинуть процесс воссоединения на шаг дальше.



Ху Сицзинь, комментатор официальной китайской англоязычной Global Times, ожидает увидеть самолеты НОАК, сопровождающие самолет Пелоси в воздушном пространстве острова Тайвань, "что создало бы отличный прецедент патрулирования НОАК над островом и было бы гораздо более значимым, чем сам визит Пелоси".



В Вашингтоне тоже просчитывают эти сценарии, но не могут определить, какой будет окончательная реакция КНР. По данным CNN, на прошлой неделе представители администрации пытались донести до Пелоси риски, связанные с посещением острова, но позже Пентагон предложил разработать план обеспечения безопасности спикера, если она посетит остров. В рамках этого плана ВМС США передислоцировали авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Рональд Рейган" из Сингапура в Южно-Китайское море.



Однако китайская сторона настроена очень серьезно. И в случае прилета Нэнси Пелоси на остров тяжелые последствия для тайваньской администрации и американо-китайских отношений гарантированы.