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Станет ли Нэнси Пелоси вестницей несчастий Кассандрой? - А.Кошкин
09:40 31.07.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 30.07.2022
Тайваньский огонь может опалить весь мир

В мире продолжают комментировать итоги телефонного разговора Джозефа Байдена и Си Цзиньпина. Агентства приводят предупреждение товарища Си о том, что задуманная поездка на мятежный Тайвань политика "номер три" в США, спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси может иметь очень плохие последствия. Ее визит станет "уникальной провокацией и свидетельством дальнейшего размывания принятой в США политики "одного Китая", в рамках которой высокопоставленным руководителям США запрещено посещать Тайвань".

В Пекине такой визит рассматривают как демонстрацию поддержки политики "независимости" Тайваня. С чем, как неоднократно заявляли в Пекине на высоком уровне, КНР никогда не согласится. Председатель Си счел необходимым прямо предупредить Байдена, что затеянная провокация может окончиться для ее организаторов печально. Председатель КНР напомнил китайское изречение о том, что "играющий с огнем рискует сгореть сам".

И это не очередное "последнее китайское предупреждение" 50-х годов ХХ века, воспринимавшееся в мире с иронией, когда слабый Китай не мог подкрепить свои угрозы действиями. Это предупреждение об опасности шага, который бросит Тайвань в огонь.

Согласно официальным сообщениям, во время телефонного разговора "главы двух государств обменялись мнениями по поводу китайско-американских отношений и по вопросам, представляющим взаимный интерес". Многие СМИ обратили внимание на отсутствие в коммюнике традиционного указания на то, что "переговоры проходили в конструктивном духе". И все же конструктивный результат разговора присутствует. Он состоит в том, что, столкнувшись со столь жесткой реакцией Пекина, администрация Байдена, как утверждает The New York Times, предпочла бы, чтобы Пелоси отменила поездку. И здесь неуклюже выглядит маневрирование американской администрации, где говорят, что президент якобы не может повлиять на решение Пелоси. Политолог-американист Академии общественных наук Китая при ЦК КПК Люй Сян назвал "нелепостью" утверждение властей США, будто спикер палаты представителей конгресса принимает решения по поводу визита независимо от Белого дома. "Будущее визита Пелоси на Тайвань зависит от администрации Байдена, – подчеркнул Люй Сян. – Я надеюсь, она найдет предлог, чтобы не совершать визит на остров, а в конечном итоге это будет зависеть от решения президента США".

Визит Пелоси в Тайбэй означал бы официальную поддержку Вашингтоном попыток администрации острова изменить статус-кво в Тайваньском проливе. И, по мнению Люй Сяна, в связи с непростой экономической ситуацией в США американские власти "будут более сдержанны в своих заявлениях, касающихся китайско-американских отношений".

Как отмечается в китайских СМИ, более 1,4 миллиарда китайцев твердо намерены защищать суверенитет и территориальную целостность Поднебесной. "Председатель Си предупредил Байдена, что волю народа нельзя нарушать, играющий с огнем обожжется сам. Он выразил надежду, что американская сторона ясно это понимает. Китайский лидер призвал Вашингтон придерживаться принципа "одного Китая" и договоренностей трех совместных китайско-американских коммюнике. В ответ Байден заверил, что приверженность США принципу "одного Китая" не изменилась и не изменится и Вашингтон не поддерживает "независимость" Тайваня", отмечает китайский портал "Гуаньча".

А вот некоторые комментарии читателей этого портала по тайваньскому вопросу в поддержку линии руководства КНР (в переводе ИноСМИ):

Фанатка апельсинового брата

Зарубежные СМИ уделили внимание только одной фразе: "Волю народа нельзя нарушать, играющий с огнем обожжется сам".

Шэнь И из Фуданя

Ключевые моменты:

1. В мире есть две основные тенденции, одна – изменения, вторая – хаос;

2. Китай и Соединенные Штаты несут ответственность, играя ведущую роль в мире;

3. Если вы не знаете, что делать и как смотреть на мир, Китай научит вас, а также расскажет, чего не стоит делать;

4. С тайваньским вопросом все понятно и его нельзя двусмысленно интерпретировать. Не играйте с огнем, а то обожжетесь;

5. Нужно делать следующее – поддерживать связь и укреплять отношения.

Благородный дух

Визит Пелоси – это не разменная монета, и он не может быть каким-то козырем. Это граница нашего терпения, и у нас есть сила ответить.

oldoffice

Правда в том, как вы говорите, что американцы сильно переоценивают себя. Раньше американцы не знали, что такое страх, а теперь, наконец, понимают.

Туман

США должны приготовиться, а не названивать нам. Единственный способ общения с ними – с помощью кулаков.

Маленькая Шаньлия

Очень важно внимательно присмотреться к тому, что сказал председатель Си: "Волю народа нельзя нарушать, играющий с огнем обожжется сам".

Вэйбо 1911 года

Тайваньский вопрос является основным интересом Китая. Он тянется уже более 70 лет, и пришло время его решить. Проблема Тайваня – это слабое место Поднебесной. Как только она будет решена, Китай возьмет на себя инициативу, и хорошие дни для Америки закончатся. Если США потерпят неудачу, смогут ли они и дальше доминировать в мире? Сохранится гегемония доллара? Конечно, нет. Давайте воспользуемся визитом Пелоси на остров, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос!

Будь осторожен в речах и с тем, что услышишь

Делать все, что в наших силах, для поддержания мира во всем мире не означает, что мы откажемся от войны в практических целях. США постоянно это забывают.

Тайваньский Цю И

Вчера вечером произошло два важных события: во-первых, лидеры Китая и США разговаривали по телефону и атмосфера была очень дружелюбной. Во-вторых, Пелоси обнародовала маршрут турне в Азиатско-Тихоокеанский регион в августе: оно включает Японию, Индонезию и Сингапур, но не Тайвань. Ха-ха-ха, струсили. Это означает, что на этом этапе Соединенные Штаты не намерены разрывать отношения с Китаем.

Уничтожить толпу

Си по-прежнему решил не бить Байдена по лицу. Первоначально визит Пелоси на Тайвань был козырем, созданным американцами из воздуха, чтобы надавить на Китай. Председатель Си дал им сохранить лицо, но предупредил, что в случае визита все будет кончено. Я все же надеюсь, что они ничего не поняли и продолжат искать неприятности. Если Пелоси настроена приехать в следующем месяце, это, с одной стороны, покажет, что звонок [Байдена] не имел конструктивных результатов… а с другой – это также будет означать, что мы можем действовать по принципу "не пряником – так кнутом". Мы их предупредили, так что пусть потом не говорят, что мы не правы.

Рожденный для борьбы

Байден вообще не может контролировать Пелоси, и если та захочет поехать, то президент ее не остановит. Решительно поддерживаю визит Пелоси на Тайвань! Тогда мы сможем сыграть по-крупному. Это будет больше, чем просто использование "тактики салями", и у нас будет достаточно причин для действий, а значит, мы будем правы в послевоенных переговорах. Это возможность, которая выпадает раз в жизни, и будет трудно получить ее в будущем, так что ее надо реализовать.

Боевая крепость 2020

Америка говорит одно, а делает другое! Китай должен отказаться от своих иллюзий и приготовиться к борьбе!

Без разговоров

Приглашаем старую ведьму посетить залив, она обязательно станет первым

героем воссоединения нашей родины.

Несравненный ASAHI

Лучше нанести один удар, чтобы предотвратить сотню!

Из-за сердца

Всякий раз, когда Соединенным Штатам нужно обратиться к Китаю за помощью и им нужно, чтобы тот пошел на компромисс и отказался от своих интересов, они будут использовать Тайвань, чтобы создавать предлог, заставляющий нас вернуться за стол переговоров и обменять реальные интересы на несколько пустословных обещаний Америки. Это очевидная тенденция... В будущем больше стран смогут последовать примеру США, чтобы манипулировать нами из-за вопросов Тайваня, Синьцзяна, Гонконга и так далее. Мы должны прекратить этот шантаж!

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659249600


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