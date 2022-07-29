Байден - жив! Но снова сдал положительный анализ на вирус

12:30 31.07.2022

Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус



ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, он возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил лечащий врач Кевин О"Коннор.



"После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты поздним утром в субботу", - сообщил медик.



По его словам, фактически это говорит о восстановившемся положительном статусе. При этом у американского лидера нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", отметил О"Коннор.



На прошлой неделе Байден сдал положительный тест на COVID-19. В Белом доме подчеркивали, что благодаря вакцинации он перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду президент США получил два отрицательных результата теста и поэтому прекратил соблюдать меры строгой изоляции.