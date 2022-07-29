Оборонную мощь Казахстана подрывали генералы..., – генерал Телегусов

12:40 31.07.2022 Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов



Казнокрады в погонах внедрили устойчивую схему хищения средств из военного бюджета страны, подрывали боевую мощь, национальную безопасность, продавали должности, звания, награды – рассказал в интервью журналисту Zakon.kz генерал-майор, председатель Совета генералов Махмут Телегусов.



– Махмут Утегенович, в последнее время в соцсетях много критики в адрес нашей армии, что она небоеспособна, не может обеспечить оборонную мощь, то есть национальную безопасность страны. И вы сами недавно в беседе сказали, что в мировом рейтинге Вооруженные силы Казахстана оказались на 64-м месте, уступив Украине, Узбекистану и Азербайджану. Что происходит с нашей армией?



– Хороший вопрос. Вооруженные силы Казахстана, как и вся наша страна, последние 20 лет подверглись разрушительной силе системной коррупции, которая последовательно подрывала изнутри оборонную мощь государства, плановое развитие и перевооружение армии на боевую технику, соответствующую требованиям современных межгосударственных военных конфликтов.



В начале 2000-х годов с установлением военного бюджета в размере одного процента от ВВП страны у отдельных министров обороны и их заместителей проявились коммерческие таланты. Сначала они, желая заручиться поддержкой влиятельных на тот момент людей, продавали им за бесценок стратегические объекты, предназначенные в мирное и военное время для организации обороны территориальной целостности нашего государства. Затем с принятием закона о государственных закупках и коммерциализацией военного ведомства, скооперировавшись с отдельными представителями Главной военной прокуратуры, других правоохранительных органов и казахстанской элиты, монополизировали все сферы деятельности Вооруженных сил. Именно эта "всесильная" корпоративная группа установила основу системной коррупции в казахстанской армии и 30-процентных откатов от тех, кто поставлял ей по завышенным ценам вооружение и военную технику (ВВТ).



Дальше – больше. Казнокрады в погонах установили свои цены на покупку и продажу воинских должностей, воинских званий и государственных наград. Лишенные чувства патриотизма, такие горе-военачальники продолжали сознательно уничтожать изнутри оборонную мощь и будущее нашей страны. А что такое оборонная мощь? Оборонная мощь – это национальная безопасность страны.



– Как они шли на такое, они же рисковали попасть за это в тюрьму…



– Не будьте такой наивной.



В случае провала они без всякого сожаления отправляли на нары своих подчиненных, справедливо заслуживая тем самым всеобщее презрение и проклятие. Как стало известно, во время январских событий многие из них поддержали организаторов госпереворота и пытались оказывать давление на руководство страны, Вооруженных сил, специальных и правоохранительных органов.



В 2003 году трагически погибший молодой, энергичный, подававший большие надежды начальник Генштаба Министерства обороны генерал-лейтенант Малик Сапаров разработал планы развития Вооруженных сил РК до 2010 года и последовательного перевооружения на современные ВВТ. Но, к сожалению, они были сорваны бывшими в то время министрами обороны.



Таким образом, произошел застой в дальнейшем развитии казахстанской армии, и к началу 2005 года в ее парках в большом количестве скопились ВВТ советского производства, выпущенные еще в 60-90 годы прошлого столетия.



Но казнокрады в погонах и здесь успели внедрить устойчивую схему хищения средств из оборонного бюджета страны, организовав в 2007 году массовую мнимую модернизацию устаревшей боевой техники якобы до уровня современных требований, чем нанесли невосполнимый ущерб дальнейшему развитию Вооруженных сил страны.



– Невосполнимый ущерб – это сколько примерно?



– Я вам скажу точно – 50 миллиардов тенге. Кража этих средств выявлена через полгода с моим участием в составе комиссии Счетного комитета по контролю законности расходования республиканского бюджета руководством Минобороны.



Чтобы вы имели представление о масштабности этих хищений, скажу, что в то время на 50 миллиардов тенге можно было приобрести до 10 дивизионов С-300 (400) по внутренним ценам в Российской Федерации, создать единую систему ПВО страны и перевооружить ПВО Сухопутных войск на ВВТ, соответствующие мировым стандартам и позволяющие сдерживать факторы угроз межгосударственных военных конфликтов.



Всесильная тотальная коррупция продолжала подрывать изнутри национальную безопасность нашего государства, и по этим причинам Вооруженные силы РК оказались неподготовленными к отражению угроз военного конфликта средней интенсивности.



– Получается, в хищении средств, предназначенных для оборонного потенциала страны, участвовали все генералы Минобороны, и никто не стал пресекать такой коррупционный беспредел?



– Все это время мутили воду для захвата большого куша где-то 10 генералов из числа министров обороны и их заместителей и примерно 15 полковников из департаментов финансов, кадров, материально-технического обеспечения и расквартирования войск МО РК. Офицеры даже прозвали их между собой "ОПГГ" – объединенная полковничье-генеральская группа. То есть это была корпоративная группа высших офицерских чинов.



Конечно, честных генералов и офицеров, пытавшихся остановить этот коррупционный беспредел, было больше, но, убедившись во всесильности ОПГГ, многие из них – профессионалы своего дела и генералы советской закалки – в добровольно-принудительном порядке подали прошение об увольнении в запас.



– Вы тоже?



– Да. В январе 2006 года я также был уволен из Вооруженных сил в запас по состоянию здоровья. Это произошло после неоднократного моего письменного обращения к министру обороны и его заместителям, в которых я предлагал совместными усилиями раз и навсегда покончить с таким позорным для казахстанской армии явлением, как системная коррупция.



– А как тогда наша армия училась защищать Родину?



– В августе 2000 года я, как командир танковой дивизии, организовал и провел с согласия начальника Генштаба Минобороны генерал-лейтенанта Малика Сапарова показательные учения для командиров соединений и объединений Восточного военного округа по отражению угроз конфликта низкой интенсивности, исходящих от незаконных вооруженных формирований.



Так вот, на этих учениях были применены и отработаны новые формы и способы современной вооруженной борьбы по уничтожению главных сил банд-формирований в тесном взаимодействии с Пограничной службой, подразделениями специального назначения МВД, КНБ и МЧС с одновременной высадкой воздушных десантов на господствующие высоты от частей Сухопутных войск. Вам, наверное, сложно это понять, но военные знают, о чем идет речь.



В последующем в течение 20 лет все военные учения, организованные руководством Минобороны, проходили по тому же сценарию, поскольку невозможно было привлечь к учениям большую часть вооружения и военной техники.



– Почему невозможно было привлечь?



– Потому что до 50 процентов вооружения и военной техники не были подготовлены к участию в этих учениях из-за отсутствия боеготовности. Это была основная причина.



По этой же причине руководство Вооруженных сил продолжало обучать генералов и офицеров организовывать оборонительные боевые действия против слабого противника, не имеющего Военно-воздушных сил, войск ПВО, Сухопутных войск и группировки Ракетных войск и артиллерии. Вследствие этого у них отпала необходимость обучать командиров частей, соединений и объединений организовывать системы автоматического управления войсками противовоздушной и противотанковой обороны, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также развертывать и управлять другими важными компонентами оборонительной операции.



В таком состоянии Вооруженные силы РК после январских событий перешли в управление к новому руководству нашей армии во главе с министром обороны генерал-полковником Русланом Жаксылыковым. Как вы знаете, его на эту должность президент назначил 19 января 2022 года.



С первых дней своего назначения Жаксылыков направил свои силы на устранение причин январских событий и восстановление тесного устойчивого взаимодействия с руководством войск, воинских формирований, специальных и правоохранительных органов. Буквально через пару месяцев новый министр довел до генералитета основные направления преобразования военного ведомства, и уже имеются определенные результаты, о чем он проинформировал казахстанцев, заверив, что страна может спать спокойно, что наша армия сейчас способна не допустить повторения январских событий и надежно защитить государство в конфликте низкой интенсивности.



Одновременно с переформатированием начались масштабные преобразования в Вооруженных силах, направленные на их подготовку для отражения угроз межгосударственных военных конфликтов современности. Преобразования произойдут в той степени, насколько это позволит выделенный на эти цели военный бюджет.



– А вы сами как считаете, хватит ли нашим Вооруженным силам того бюджета, который им выделяется?



– Он меньше, чем военные бюджеты, которые выделяют своим Вооруженным силам Азербайджан, Узбекистан и Украина. Эти страны с самого начала своей независимости готовились к отражению угроз войны, поскольку имели нерешенные территориальные проблемы с соседними странами.



К примеру, в военных конфликтах между Азербайджаном и Арменией, боевых действиях в Украине наравне с устаревшими применяются сверхсовременное вооружение и военная техника пятого поколения, состоящая на вооружении в России, странах НАТО и других государств.



Что касается нашего государства, то в условиях оборонительного характера составляющей в Вооруженных силах РК должна в первую очередь стать сильная и единая противовоздушная оборона (ПВО), являющаяся сдерживающим фактором агрессии недружественных нам стран.



По моему мнению, для укрепления военной мощи нашей страны нам нужен военный бюджет не менее двух процентов от ВВП страны. Если наше правительство установит на 2023 год такой размер, то уже через пару лет, то есть до 2025 года, можно будет создать Воздушно-космические силы, перевооружить отдельный вид войск ПВО, Ракетные войска и артиллерию на вооружение и военную технику пятого поколения, прошедшие испытания в последних межгосударственных военных конфликтах на постсоветском пространстве.



Генералитет Казахстана поддерживает решение министра обороны закупить сверхсовременные ВВТ в других странах, какое бы давление не оказывали депутаты, руководители заинтересованных компаний, бизнесмены и так далее.



Также мы считаем, что необходимо спланировать ежемесячное денежное довольствие военнослужащих контрактной службы: рядового состава – от 250 тысяч тенге, сержантов – 300 тысяч, младших офицеров – 350-450 тысяч. Это позволит остановить увольнение контрактников и младших офицеров из Вооруженных сил и укрепить их.



К слову, Совет генералов разработал и направил в соответствующие инстанции концепцию и ряд предложений по обязательному исполнению оборонной политики руководителями всех госорганов, повышению обороноспособности страны и созданию боеготовых полков территориальной обороны. В них ежегодно должны проходить альтернативную службу до 50 тысяч молодых людей призывного возраста.



Защита Отечества – общенародное дело. Мы все должны понимать и осознавать, что в условиях резких геополитических изменений в мире, бездействия международного права, разгула цветных революций, нестабильности и экономического кризиса выстоять и выжить могут только сплоченный народ и сильное государство. Поэтому защита основ нашей государственности должна стать общенародным делом и святой обязанностью каждого казахстанца.



Лозунг старшего поколения "Народ и армия едины" – не призыв, а необходимость. Гражданское общество должно поддерживать свою армию всем необходимым, это тоже укрепляет моральный дух военнослужащих и боевую мощь государства.



Проанализировав соответствующие законы, я пришел к выводу, что в течение 17 лет требования по укреплению обороноспособности нашей страны руководителями госорганов не исполнялись. Контроль над реализацией оборонной политики государства Парламентом, Советом Безопасности, Генеральной прокуратурой, Администрацией президента и КНБ РК ограничивался лишь заслушиванием министров силовых ведомств. Все это стало причиной трагических событий в Жанаозене, Кордайском районе и "черного кантара". Руководители многих госорганов, не имея военной подготовки и боясь ответственности, возложили свои обязанности на военных, полицию и КНБ.



Таким образом, национальная безопасность и защита основ нашей государственности не стали приоритетом номер один в деятельности государственных органов, в том числе из-за отсутствия системного контроля над исполнением оборонной политики Казахстана.



А политические партии во власти и лидеры оппозиционных движений, обещающие народу райскую жизнь, за 30 лет не провели ни одного митинга против системной коррупции.



Торгын Нурсеитова Источник - Zakon.kz

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