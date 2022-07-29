Жара в ряде регионов Узбекистана обновила рекорды за всю историю наблюдений

12:50 31.07.2022

В ряде регионов Узбекистана обновлены температурные рекорды. 22 июля самые высокие значения температуры (около +50 градусов) за всю историю наблюдений были зафиксированы в Кызылкуме и на территории Термеза. 23 июля в Ташкенте температура поднялась до 42,8 градусов, что побило рекорд 2018 года.



Узгидромет сообщил об обновлении температурных рекордов в ряде регионов Узбекистана.



В частности, за всю историю метеорологических наблюдений самые высокие значения температуры (около +50 градусов) были зафиксированы в пустыне Кызылкум и на территории Термеза.



22 июля абсолютные температурные рекорды также были зафиксированы в Туямуюне Хорезмской области (+47,5 градусов) и Учкудуке Навоийской области (+46,3 градуса). Предыдущие рекорды зарегистрированы в 2021 году на уровне +46,1 и +46,2 градусов соответственно.



В этот же день в Нукусе температура поднялась до рекордных +43,7 градусов (предыдущий рекорд в 2018 году - 42,2 градуса), в Ургенче - 45,4 градуса (+41,4 градуса в 1973 году), Бухаре - 45,8 градусов (+44,7 градусов в 2018 году), Андижане - 40,7 градусов (+40,1 градусов в 1948 году).



23 июля в Ташкенте температура поднялась до +42,8 градусов, что превысило рекордный показатель 2018 года в +42,2 градуса, но это пока ниже абсолютного рекорда - 18 июля 1997 года в столице температура воздуха достигала +44,6 градусов.