|Неслышащие танцоры из Казахстана завоевали Гран-при ЧМ в США
12:58 31.07.2022
Танцевальный ансамбль Sensitive из Петропавловска, состоящий из неслышащих артистов, завоевал Гран-при на Чемпионате мира в США, сообщает Zakon.kz.
Информацию о событии в соцсетях опубликовало Управление культуры Северо-Казахстанской области.
С 22 по 31 июля в американском городе Анахайм, Калифорния, прошел 25-й, юбилейный, Всемирный чемпионат исполнительских видов искусства. Голливудский формат чемпионата привлек конкурсантов со всего мира – участие в нем приняли более 3 тыс. исполнителей из 72 стран мира.
Республику Казахстан представляли ребята из Театра бального танца Sensitive (Северо-Казахстанская область).
Пройдя в полуфинал, участники театра бального танца Sensitive показали хорошие результаты, смогли выйти в финал и выиграли Гран-при.
В финале они соревновались с представителями из США, Ирландии, Франции, Австралии, ЮАР, Таиланда, Канады и Германии.
Победителей поздравил аким СКО.
Это большая победа для всего Казахстана. Каждый житель нашей страны гордится вами. Гран-при – это высокая награда за ваши многолетние старания, любовь к искусству и умение создавать прекрасное. Поздравляю танцоров коллектива Sensitive и художественного руководителя Ольгу Ростовщикову с победой!
Аким СКО Кумар Аксакалов
Константин Вноровский