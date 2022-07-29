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Неслышащие танцоры из Казахстана завоевали Гран-при ЧМ в США
12:58 31.07.2022

Танцевальный ансамбль Sensitive из Петропавловска, состоящий из неслышащих артистов, завоевал Гран-при на Чемпионате мира в США, сообщает Zakon.kz.

Информацию о событии в соцсетях опубликовало Управление культуры Северо-Казахстанской области.



С 22 по 31 июля в американском городе Анахайм, Калифорния, прошел 25-й, юбилейный, Всемирный чемпионат исполнительских видов искусства. Голливудский формат чемпионата привлек конкурсантов со всего мира – участие в нем приняли более 3 тыс. исполнителей из 72 стран мира.

Республику Казахстан представляли ребята из Театра бального танца Sensitive (Северо-Казахстанская область).

Пройдя в полуфинал, участники театра бального танца Sensitive показали хорошие результаты, смогли выйти в финал и выиграли Гран-при.

В финале они соревновались с представителями из США, Ирландии, Франции, Австралии, ЮАР, Таиланда, Канады и Германии.

Победителей поздравил аким СКО.

Это большая победа для всего Казахстана. Каждый житель нашей страны гордится вами. Гран-при – это высокая награда за ваши многолетние старания, любовь к искусству и умение создавать прекрасное. Поздравляю танцоров коллектива Sensitive и художественного руководителя Ольгу Ростовщикову с победой!
Аким СКО Кумар Аксакалов

Константин Вноровский

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659261480


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