Неслышащие танцоры из Казахстана завоевали Гран-при ЧМ в США

12:58 31.07.2022

Танцевальный ансамбль Sensitive из Петропавловска, состоящий из неслышащих артистов, завоевал Гран-при на Чемпионате мира в США, сообщает Zakon.kz.



Информацию о событии в соцсетях опубликовало Управление культуры Северо-Казахстанской области.



