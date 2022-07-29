Foreign Affairs: Почему Украина не спасет мировую демократию от упадка

13:00 31.07.2022 Foreign Affairs

США



Украина не спасет демократию



Поддержка Украины никак не связана со спасением мировой демократии, пишет Foreign Affairs. По мнению автора статьи, причины глобального упадка такой политической системы - внутренние.



Стивен Фельдштейн (Steven Feldstein)



Все больше политиков и аналитиков, наблюдая за отважным сопротивлением украинских бойцов в военной операции против их "оперяющейся" демократии, высказывают мнение о том, что поражение России неспособно спасти Запад от более серьезной угрозы. Демократиям, утверждают они, нужно возродить либеральный интернационализм как таковой и вдохнуть новую жизнь в разрушающийся и все менее функциональный мировой порядок, пришедший на смену холодной войне.



Победа в противостоянии с Кремлем может пресечь разговоры о слабости и разобщенности Запада в противостоянии с авторитаризмом. А для пассивно отсиживающихся стран - стать стимулом пересмотреть свои теплые отношения с Китаем или Россией. Но мнение о том, что поражение Путина способно развернуть вспять период непрерывного 16-летнего глобального упадка демократий, просто несостоятельно. И, хотя решительная победа Украины может на какое-то время замедлить отвесное падение, глубинные патологии, ведущие к разрушению основ демократии, никак не связаны с действиями Москвы или Пекина. Напротив, главные угрозы этому строю имеют внутреннее происхождение. К падению широко разделяемых демократическим миром ценностей привело разрушительное сочетание факторов: губительная поляризация, отторжение населением элит и появление не разборчивых в средствах политических лидеров, стремящихся эксплуатировать эти явления в своих интересах. И, чтобы остановить процесс упадка, не говоря о том, чтобы развернуть его вспять, требуется ясное понимание симптомов, и, что еще важнее, новая решимость и приверженность базовым демократическим ценностям.



Демократия в упадке



Одна из причин отхода от демократии состоит в том, что либеральные и выборные системы испытывают кризис управления. Главы государств, такие как бывший президент Дональд Трамп, бразильский президент Жаир Болсонару и венгерский премьер Виктор Орбан, преследуя властные интересы, бесцеремонно разрушили демократические институты. Эта тенденция, которую исследователи называют "третьей волной автократизации", наиболее выражена в устоявшихся демократиях. Последний отчет V-Dem (исследовательский институт Varieties of Democracy Institute в Университете Гетеборга) показал, что примерно в одной из пяти стран-членов Евросоюза укрепляются авторитарные тенденции. То же происходит и в таких традиционных демократиях, как Индия, Бразилия и США. Как следствие, количество стран либеральной демократии сейчас находится на минимуме за 26-летний период.



С другой стороны, авторитаризм активно расширяется за счет государств со слабой демократией или автократией с высоким уровнем конкуренции, так называемых гибридных государств. Пример - президентские выборы 2021 года в Уганде, когда президент Йовери Мусевени (Yoweri Museveni) прибег к военным мерам, чтобы остаться у власти. В преддверии выборов он полностью заблокировал в стране интернет и использовал силы госбезопасности для запугивания и арестов журналистов, гражданских активистов и лидеров оппозиции, в частности, кандидата в президенты Боби Вайна (Bobi Wine), которого арестовали после выдвижения.



В этом отношении Уганда - далеко не единственный случай: широту тенденции к укреплению авторитаризма подтвердили и события в таких разных странах, как Нигерия, Пакистан и Филиппины.



Отчет также показал неспособность демократических движений дать эффективный отпор растущему авторитаризму: многие репрессивные действия так и остались безнаказанными. И, несмотря на возникновение очагов сопротивления в таких странах, как Сальвадор, Мьянма, или Словения (в которой на прошедших недавно выборах избиратели предпочли либеральную оппозицию популисту правого толка), о массовости говорить не приходится. Напротив, в развивающихся и посткоммунистических странах речь идет скорее о подъеме протестных движений в поддержку автократов. Отчасти они отражают рост так называемого "консервативного гражданского общества", когда общественные деятели правой ориентации объединяются с нелиберальными политиками в их общем отвержении либеральных политических норм. Лидеры-автократы по всему миру мобилизуют население в поддержку своих антидемократических программ. В сентябре прошлого года тысячи бразильцев откликнулись на призыв Болсонару отстранить всех членов Верховного Суда. В Соединенных Штатах Трамп был вдохновителем восстания шестого января 2021 года. В Таиланде роялисты объединились в антидемократическую коалицию, чтобы сдержать протесты оппозиции.



Такие народные мобилизации свидетельствуют о том, что демократия лишается нормативных аргументов в пользу либерального управления.



Автократия сейчас



Правда в том, что автократы захватили инициативу, чтобы разрушить идею о неотчуждаемости прав и свобод граждан независимо от национальной принадлежности. Нелиберальные вожди все настойчивее требуют ограничений, в особенности, если свободы несут угрозу их текущему правлению. Лидеры прибегают к целому сонму аргументов в своей деятельности - соображениям национальной безопасности, общественного порядка или культурной сохранности - чтобы обосновать первичность суверенитета по отношению к универсальным нормам. Отказ от универсальных принципов - явление не новое. Тем не менее, сейчас он набирает все бо́льшие обороты, - в следствие того, отчасти, что автократы испытывают все меньше давления в вопросах их приверженности либеральной демократической модели.



Падение универсальных норм происходит, в различной степени, во всем мире. Один из показателей - тенденция "раздробления" интернета. Первопроходцами в этом деле можно назвать автократии Китая, Ирана и России. Вместе с тем, и в таких демократиях, как Бразилия, Индия или Нигерия, принимаются законы, регулирующие доступ для граждан к информации и к ее производству - открыто нарушая свободу выражения мнений. К примеру, в Индии принят закон, который обязывает социальные сети и медиаплатформы удалять информацию, несущую угрозу "единству, целостности, обороне, безопасности и суверенитету" Индии. Это, в свою очередь, привело к массовым случаям подавления свободы слова - когда, к примеру, индийское правительство распорядилось заблокировать сотни аккаунтов в твиттере, связанных с протестами фермеров в 2021 году. Лидеры таких государств уповают на то, что, разрушение ими универсальных демократических принципов, ограничивающих их в действиях, будет способствовать консолидации их власти и продлению пребывания во властных коридорах.



Об упадке свидетельствует состояние целого спектра индикаторов демократии: исследователи из V-Dem приходят к выводу, что "повсеместный упадок переживают шесть ключевых индикаторов "либеральной демократии", начиная с независимости судебной системы и заканчивая исполнительным надзором. В ряде стран приняты законы, ущемляющие деятельность неправительственных организаций, проводятся "агрессивные обличительные кампании" с целью дискредитации независимых организаций и целенаправленно сеется раздор между субъектами гражданского общества. Лидеры во власти оправдывают такие ужесточения тем, что независимые организации несут угрозы национальной безопасности, либо являются инструментом в руках теневых зарубежных организаторов, нацелившихся на подрыв политической системы страны. В частности, в 2018 году Орбан обеспечил принятие закона, ставшего позже известным под названием закона "Стоп Сорос", где речь шла о филантропе Джордже Соросе, давнем оппоненте венгерского премьера и давней его мишени. Закон запретил помощь нелегальным мигрантам и стал для Орбана удобным инструментом давления на своих политических оппонентов. Автократы по всему миру все чаще прибегают к подобным ужесточениям, оправдывая свою деятельность защитой национального суверенитета.



В некоторых странах ключевую роль в усилении авторитаризма сыграли Пекин и Москва, оказывая местным режимам экономическую и военную поддержку. В ЦАР, Ливии, Мадагаскаре, Мали, Мозамбике и Судане российская группа Вагнера, частная военная компания, близкая к вооруженным силам России, организовывала компании по дезинформации, направленные против оппонентов режима, обеспечивала безопасность платежей в концессиях по добыче полезных ископаемых, проводила совместные военные операции. Китай проводил аналогичную политику, помогая многолетнему властному лидеру Камбоджи Хун Сену (Hun Sen) сохранять власть. В благодарность Хун выдал разрешение на постройку секретных военно-морских объектов для исключительного пользования Китаем.



Практика скрытной и жесткой манеры общения позволила Китаю установить такие же отношения собственной выгоды с Алжиром, Казахстаном, Пакистаном, Сербией и Замбией.



Противодействие авторитаризму



Западным политикам, в их желании противостоять авторитаризму по всему миру, не следует слишком увлекаться конкуренцией с Китаем и Россией. В мире уже сильны и подозрения относительно намерений США. Целая вереница грубых внешнеполитических просчетов уронила авторитет Вашингтона: скандалы с насилием над заключенными в Ираке, Афганистане и Гуантанамо, разоблачения Эдварда Сноудена и бесчисленные человеческие жертвы в результате атак с беспилотников. Усилия США по изоляции России и ограничению влияния Китая вызвали сдержанную реакцию множества стран. К примеру, в период моих "полевых" исследований в Эфиопии в 2020 году мои источники неоднократно выражали мнение о неуместности соперничества Вашингтона и Пекина, а присутствие США в стране, по их мнению, вызвано не стремлением принести демократию и процветание, а в первую очередь задачами собственной безопасности. По этой причине, как пишет историк Питер Слезкин (Peter Slezkine), неудивительно, что за пределами официальных альянсов США (преимущественно западных) отношение к антироссийским санкциям было весьма неоднозначным.



Это подводит нас к критической точке: внимание президента Джо Байдена к вопросу противостояния демократии и авторитаризма лишь немногих способно ввести в заблуждение. Мир видит повестку Соединенных Штатов такой, какая она есть на самом деле: пафосная риторика об идеалах демократии, подрываемая их же геополитическими расчетами. Недавний визит Байдена на Ближний Восток - во время которого он обменялся "кулачным" приветствием с саудовским кронпринцем Мохаммедом бен Салманом (которого спецслужбы США обвиняют в убийстве журналиста Джамала Хашукджи) и провел теплую встречу "с глазу на глаз" с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сисси (чье правительство бросило в тюрьму десятки тысяч политических заключенных), явились ярким напоминанием о политических приоритетах США.



Это не значит, что Соединенные Штаты не в состоянии восстановить легитимность глобальной демократической повестки, - однако такая задача не выглядит легкой прогулкой. Одним из шагов на этом пути могло бы быть более ясное выражение поддержки ценностно ориентированным подходам. После каждой встречи Байдена с такими автократами, как саудовский кронпринц или египетский президент, ему стоило бы созвать не менее публичную встречу с представителями гражданского общества и правозащитниками в этих странах, чтобы обсудить с ними ужасающую историю с правами человека в этих странах. Также под демократическую риторику следует подвести соответствующие ее уровню ресурсы: на запланированном в 2023 году саммите демократий Соединенные Штаты и их союзники должны объявить об учреждении независимого фонда поддержки демократии и справедливости в мире. Назначение фонда будет простым: помощь ресурсами и средствами локальных активистов, организаций, представляющих гражданское общество, независимых журналистов и обычных граждан в их борьбе с несправедливостью; защита прав человека; продвижение демократических реформ, особенно в репрессивной социальной среде таких государств, как Египет, Саудовская Аравия или Венесуэла.



Фонд в своей деятельности должен быть независим от любого правительства. Более того, надзор за финансовыми операциями фонда должен быть возложен на немногочисленный руководящий комитет из демократических активистов (хотя сами Соединенные Штаты и могут дать делу ход, внеся стартовое финансирование в 100 миллионов долларов). И сейчас, во время, когда популисты и автократы так возвышают свои голоса и набирают политическое влияние, фонд сможет уравновесить эту тенденцию, позволив и либеральным голосам заново нащупать твердую политическую почву в своих сообществах.



Демократия - не неизбежность. Ее нужно подпитывать, поддерживать, за нее нужно бороться. Если демократиям не удастся привести твердые аргументы в поддержку политических свобод, либо, если граждане впадут в разочарование и цинизм в вопросе о том, как ими управляют, - о себе заявит новое поколение автократов, которое с еще большим рвением заберет себе бразды правления. И, если им это удастся, нам придется жить в мире куда более жестоком, коррумпированном и опасном. Источник - ИноСМИ

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