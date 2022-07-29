 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чубайса разбил паралич Гийена-Барре. Отнялись руки и ноги
15:07 31.07.2022

Невролог рассказал о редкой болезни, поразившей Чубайса

Стали известны подробности о болезни, с которой попал в реанимацию бывший спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями 67-летний Анатолий Чубайс. Ранее Ксения Собчак со ссылкой на супругу политика и бизнесмена Авдотью Смирнову сообщала, что у Чубайса начали отниматься руки и ноги и он оказался в одной из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре в состоянии средней тяжести.

Как отметил невролог Александр Жйков в своей статье на портале "Probolezny.ru", данное состояние является очень редким и встречается 1–2 ﻿случаях на 100 000 населения в год. Точная причина развития синдрома неизвестна, но у 70% пациентов наблюдались предшествующие респираторные, желудочно-кишечные инфекции, вирус Зика. Кроме этого, синдром Гийена - Барре может развиться после заражения коронавирусом. При этом Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca от COVID-19.

При данном состоянии происходят острые нарушения периферической нервной системы. Человек чувствует мышечную слабость, боль, жалуется на "ползание мурашек", нарушение походки. Состояние чревато параличом черепных нервов, а также может задействовать и респираторные мышцы, что вызывает дыхательную недостаточность и требует механической вентиляции легких.

Авторы: ЭММА ГРИБОВА

Источник - mk.ru
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