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Украинский олигарх "порошист" Вадатурский поймал в Николаеве ракету
16:41 31.07.2022

Украинский олигарх погиб при попадании ракеты в его дом в Николаеве

В воскресенье, 31 июля, стало известно о гибели влиятельного украинского бизнесмена Алексея Вадатурского и его супруги.
По предварительным данным, предприниматель скончался от ран, полученных в результате ракетного попадания в его дом, расположенный в Николаеве.

Кто выпустил ракету, поразившую особняк олигарха, пока не уточняется – по неподтвержденным данным, среди прочих версий, речь может идти о рухнувшей ракете украинского зенитного-ракетного комплекса С-300.

Известно, что Алексей Вадатурский, являвшийся Героем Украины, занимался аграрным бизнесом и был генеральным директоров компании "Нибулон", несколько лет назад его состояние оценивалось в 450 миллионов долларов.

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Родился 8 сентября 1947 года в с. Бендзари Балтского района Одесской области Украинской ССР, в семье колхозника.

В 1971 году окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова.

Свою трудовую деятельность начал на Трикратском комбинате хлебопродуктов главным энергетиком, затем работал главным инженером.

С 1980 по 1991 годы - начальник производственного отдела, заместитель начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.

С 1991 года - бессменный генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Нибулон, занимающегося выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводства.

1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Алексея Вадатурского.

В июне 2020 года журнал "Forbes Украина" оценил состояние Вадатурского в 450 миллионов долларов.

31 июля 2022 года Алексей Вадатурский вместе со своей женой погибли в результате попадания российской ракеты в их дом во время массированного обстрела Николаева. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что ракета попала в спальню, и заявил, что это было умышленное убийство.

Семья
Был женат. Сын Андрей - народный депутат Украины VIII созыва от партии Блок Петра Порошенко.

Награды и звания
Звание Герой Украины (с вручением ордена Державы, 15 ноября 2007) - за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса, организацию и обеспечение достижения стабильно высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции, развитие социальной сферы.
В 2001 году награжден международной премией "Золотой Меркурий" и Почетной грамотой Кабинета Министров Украины.
В 2004 году награжден дипломом Всеукраинского конкуса "Успешный руководитель" и Почетным орденским отличием "Общественное признание" III степени.
Награжден Почетными грамотами Верховной Рады Украины, Министерства АПК, Госкомитета Украины по строительству и архитектуре.
Награжден орденом УПЦ равноапостольного князя Владимира II степени (2007).
Победитель общенационального конкурса "Благотворитель года" в номинации "Благотворитель года в Николаевской области" (2007).
Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры за архитектуру перегрузочного терминала сельскохозяйственного предприятия "НИБУЛОН" в городе Николаеве (Указ Президента Украины от 18 июня 2008 года № 569/2008)

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Ликвидация олигарха Алексея Вадатурского связана с тем, что он обеспечивал коридоры экспорта украинского зерна в обход морских путей, которые будут контролироваться Россией и Турцией в рамках заключенной в Стамбуле сделки.

Такую версию опубликовал бывший боевик "Азова" Игорь Мосийчук, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Ликвидация олигарха Алексея Вадатурского связана с тем, что он обеспечивал коридоры экспорта украинского зерна...
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"Судите сами, – в ходе ночных ракетных обстрелов Николаева, которые были самыми массовыми и жесткими с 24 февраля, пострадал один-единственный частный дом, и это – именно дом Вадатурского.

Более того, если внимательно посмотреть на видео этого огромного дома после обстрелов, то вы увидите, что ракета прилетела именно в ту его часть, где находилась спальня.

А если учесть, что погибший Алексей Вадатурский прорабатывал альтернативные (по отношению к одесским) пути экспорта украинского зерна, то вот вам мотив.

Надеюсь, что наша власть осознает все возможные риски от реализации "зерновой сделки" где через посредников участником является Россия, веры которой нет и не будет, от слова совсем!" – возмущался боевик.

Телеведущий Максим Равреба считает эту версию несостоятельной.

"Гибель Вадатурского никак не влияет на его бизнес-империю. Она семейная, теперь дон Корлеон – сын – Андрей Алексеевич Вадатурский. И некто в Лондоне проследит, чтоб было тихо. Потому что зерно должно течь", – считает Равреба.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев призывает не верить в конспирологические версии – владелец "Нибулона" мог погибнуть случайно.

"Послушайте, какая чушь! Представляете, насколько все привыкли, что элиты только развязывают войны и зарабатывают на них, но при этом тяготы и лишения несет не элита, а простой народ. Привыкли, что погибают рабочие, крестьяне – простые люди. Олигархи и политики, их семьи, дети и прочие не погибают. Настолько все к этому привыкли, что когда погиб полуолигарх, начали придумывать конспирологические теории", – отмечает Царев.

https://www.politnavigator.net/ukrainskijj-nacist-vadaturskijj-byl-likvidirovan-za-vyvoz-zerna-v-obkhod-sdelki.html

Источник - vesti.ru
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