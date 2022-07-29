Пропал без вести (вероятно - утонул) аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш

21:54 31.07.2022

Появилась информация о том, что утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш, сообщает Zakon.kz.

Местные СМИ пишут, что трагедия произошла в селе Ортакшыл.



По их словам, около 21:30 в дежурную часть полиции обратился аким Ортакшильского сельского округа Махамбетского района с заявлением о гибели.



Говорится, что на место происшествия выехали прокурора района, начальник РОП и следственно-оперативная группа.



Поиски тела продолжаются. О результатах будет сообщено дополнительно.



Константин Вноровский