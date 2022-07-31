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Анкара склоняет Асада к выступлению против курдских формирований, - Игорь Субботин
00:01 01.08.2022

Турция впервые пообещала Сирии политическую поддержку

Анкара склоняет Асада к выступлению против курдских формирований
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
31.07.22

Турецкое руководство подозревают в стремлении форсировать процесс нормализации отношений с официальным Дамаском, несмотря на годы политических разногласий. Прозвучавшее в телеинтервью заявление министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о готовности Анкары поддержать президента Башара Асада в случае, если тот согласится выступить против курдских военизированных формирований, вызвали разочарование у сирийской оппозиции. Тем не менее комментарии главы МИДа отчасти отражают подготовку турецкой элиты к предстоящим в 2023 году всеобщим выборам.
Высказывания Чавушоглу прозвучали в беседе с каналом TV100. Министр иностранных дел подчеркнул, что официальный Дамаск обладает "естественным правом" очистить собственную территорию от террористических формирований. Под ними глава МИДа подразумевал курдские отряды народной самообороны, которые распоряжаются территориями на северо-востоке Сирии в полуавтономном формате и опираются на США. Анкара готова "оказывать всевозможную политическую поддержку работе режима (Башара Асада. – "НГ") в этом отношении", пообещал министр. В то же время он дал понять, что Дамаску необходимо снять террористический ярлык с умеренной сирийской оппозиции, снабжением которой занимается Турция.

Комментируя выступление Чавушоглу, один из военных лидеров сирийских повстанцев полковник Абдул Джаббар Аль-Окейди заметил, что сдвиги в турецкой позиции, вероятно, наметились после недавнего саммита в Тегеране, в котором приняли участие президенты России, Ирана и Турции.

В апреле издание "Хюрриет" сообщало, что вопрос о необходимости сблизиться с президентским дворцом в Дамаске вышел на самый высокий уровень внутригосударственных дискуссий в Турции. Источники газеты среди местных официальных лиц отмечали, что попытки установить устойчивые каналы связи с президентом Башаром Асадом со стороны Анкары предпринимались неоднократно, однако в том, что это ни к чему конструктивному не приводило, они обвинили Россию и Иран – двух ключевых союзников официального Дамаска. Теперь же атмосфера изменилась, выражали уверенность собеседники "Хюрриет", очевидно, намекая на то, что внимание российского руководства сконцентрировано на украинском театре боевых действий.

О контактах между разведывательными ведомствами соседних стран не раз сообщалось в последние несколько лет. Из этих слухов следовало, что основной канал связи обеспечивают личные встречи директора Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакана Фидана и руководителя сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майора Али Мамлюка. Источники арабских изданий утверждали, что главы спецслужб вели дискуссию в основном о противодействии курдским отрядам. Если для Анкары это вопрос безопасности собственных южных рубежей, то для Дамаска – проблема восстановления контроля над северо-восточными территориями, где сконцентрированы главные природные богатства.

Как обращает внимание издание Financial Times, лидеры крупнейших политических партий разделяют озабоченность президента Турции Эрдогана активностью курдских военизированных формирований в приграничных районах Сирии. Однако с большой долей скепсиса оценивают не только необходимость оказывать поддержку повстанческим элементам, но и курс на углубление изоляции сирийского руководства. Некоторые, как, например, лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, обещают сделать шаги в сторону разморозки дипломатических отношений с Дамаском в случае собственной победы.

Для Турции сирийский вопрос крутится главным образом вокруг проблемы арабских беженцев, которых она успела принять с того момента, как Асад пошел на подавление антиправительственных восстаний. Но не менее важной кажется и тема бюджетных расходов на содержание иностранной миссии. В подконтрольных оппозиции районах Сирии Анкара сконцентрировала довольно крупный контингент. По оценкам провластного аналитического центра SETA, военное присутствие в этой стране ежегодно обходится турецкому бюджету в 2 млрд долл.

С учетом того, что повышение цен и инфляция, судя по соцопросам, волнуют турецкий электорат больше всего, идея новых наступательных действий в Сирии не выглядит столь однозначной для Анкары с точки зрения общественной поддержки. Подобная ситуация может увеличивать актуальность идеи о восстановлении отношений с Дамаском. По крайней мере это, как считают некоторые представители турецкой элиты, помогло бы в проработке плана возвращения сирийских беженцев на родину. Вопрос будет заключаться лишь в готовности людей, нашедших пристанище в Турции, отправиться домой и в способности официального Дамаска предложить им надежные гарантии безопасности.

Источник - НГ
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