Сражение за Херсон определит дальнейшую судьбу всей Правобережной Украины

00:05 01.08.2022

Владимир Васильев



Херсонский плацдарм имеет исключительное стратегическое значение для дальнейшего хода российской специальной военной операции на Украине. Это единственный участок украинской территории на правом берегу Днепра, который находится под контролем ВС РФ. С этой местности русские войска могут развивать наступление на всю Правобережную Украину.



Телеканал CNN 28 июля 2022 года опубликовал статью, посвященную потенциальному наступлению Вооруженных сил Украины на Херсон. Журналисты американского канала взяли интервью у ряда украинских военных в районе Николаева. В их рассуждениях присутствуют и трезвые оценки текущей ситуации на данном направлении. Приведем пару цитат:



"Это большая территория [граница между Николаевской и Херсонской областью] открытых холмистых сельскохозяйственных угодий, где любые наступающие силы были бы незащищены, и у русских было несколько месяцев, чтобы построить оборонительные позиции в три полосы по всему региону.



А у украинцев ограниченные штурмовые силы: на протяжении большей части этого конфликта они играли в обороне, и это привело к деградации некоторых из их лучших подразделений.



Оружие, предоставляемое западными союзниками, по большому счету не предназначено для наземных наступлений, и украинцам не хватает прикрытия с воздуха для любых наступающих сил. Украинские силы также несут тяжелые потери на юге, хотя военные редко сообщают подробности".



В репортаже CNN также отмечается, что "русские усиливают свое военное присутствие в Херсоне, преисполненные решимости удерживать его как жизненно важную часть сухопутного моста в Крым и как главный источник воды для полуострова".



Безусловно, херсонский плацдарм имеет исключительное стратегическое значение для дальнейшего хода российской специальной военной операции на Украине. Это единственный участок украинской территории на правом берегу Днепра, который находится под контролем ВС РФ. С этой местности русские войска могут развивать наступление на всю Правобережную Украину. И в первую очередь в направлении Николаев - Одесса с последующим выходом к границе Приднестровской Молдавской Республики.



Россия полностью контролирует Азовское море. Освобождение Николаева и Одессы позволит полностью отсечь киевский нацистский режим от Черного моря. Взятие Одесской области позволит деблокировать Приднестровье и таким образом обезопасит Приднестровскую Молдавскую Республику от потенциального молдавско-румынского вторжения.



Вышеперечисленное входит в список главных задач второго этапа специальной военной операции на Украине. Данный список 22 апреля 2022 года на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области озвучил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев:



"С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики".



Он также отметил, что "контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".



Напомним, в Южную Украину входят Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области.



Кроме военного аспекта, Херсон имеет важнейшее политическое значение. Это пока единственный областной центр Украины, который вошел в зону контроля России с начала СВО. Донецк и Луганск в российской сфере влияния с 2014 года. На территории Херсонской области, а также Запорожской области, на осень 2022 года запланировано проведение референдумов, на которых будет решаться вопрос о вхождении данных регионов в состав Российской Федерации.



Поэтому потенциальное контрнаступление ВСУ на херсонском направлении в том числе, направлено и на срыв самоопределения жителей Херсонской области, подавляющее число которых не хочет возвращения под власть нацистского режима в Киеве.



Кроме того, режиму Зеленского необходимо продемонстрировать перед главными модераторами вооруженного конфликта на Украине в лице США и Британии, а также их сателлитами, свою дееспособность, дабы получить дальнейшее финансирование и новые поставки вооружений. И наиболее вероятным и возможным направлением для украинского контрнаступления является херсонское. При этом о данных планах киевская пропаганда вещает практически из каждого утюга.



Однако ВСУ пока медлят, ведут разведку боем и накапливают силы. Эксперты оценивают, что на данном направлении уже сосредоточено несколько десятков украинских батальонных тактических групп, из которых можно сформировать около пяти-шести бригад.



Украинские источники пишут, что под это контрнаступление "пришли британские мобильные [комплексы] ПВО, ожидают словацкие МиГи, из Македонии едут танки Т-72, также в процессе получения 100 танков от Греции".



ВС РФ со своей стороны наносят массированные ракетные, воздушные и артиллерийские удары, чтобы сорвать концентрацию украинских сил и не дать им возможности сосредоточиться перед контрнаступлением на Херсон. Анализ ежедневной статистики Минобороны РФ свидетельствует о том, что по всей линии боевого соприкосновения на Украине ВСУ теряют в день от тысячи до двух с половиной тысяч человек.



Потенциальная цена ошибки для Киева на херсонском направлении очень высока. ВСУ способны взять Херсон лишь в результате блицкрига. В случае малейшей задержки на открытой местности они окажутся под мощным огнем российской авиации, ракет и ствольной артиллерии, что приведет к их тотальному разгрому. И тогда русские войска смогут сразу перейти в наступление и охватить Николаев как с востока, так и с севера. А там и до Одессы недалеко.



Поэтому главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и тянет с началом контрнаступления, а офис Владимира Зеленского, решающий в первую очередь политические и пиар-задачи, торопит с активными действиями.



Таким образом, сражение за Херсон определит дальнейшую судьбу Южной Украины. Херсон - это ключ к Николаеву и Одессе, а далее и ко всей Правобережной Украине. Ставки очень высоки. Но на нашей стороне и правда, и сила.