 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Косово на грани новой албано-сербской войныКосово на грани новой албано-сербской войны
00:13 01.08.2022

Косово – на грани новой войны. Сепаратисты объявили себя "Зеленским", а президента Сербии – "Путиным"

Михаил Рябов

Президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным заявлением, где сообщил об угрозе начала новой войны за Косово. Албанские сепаратисты, захватившие провинцию при поддержке США, планируют с понедельника ввести запрет на въезд граждан с сербскими документами и на авто с сербскими номерами. Это, прежде всего, ударит по населению сербских анклавов, крупнейший из которых находится на севере края.

Вучич заявил, что такие действия сепаратистского режима в Приштине противоречат соглашениям, заключенным под эгидой Запада, – тогда албанцы обязались гарантировать соблюдение прав местных сербов, однако на практике продолжается их выдавливание из края. Еще с минувшей ночи сепаратисты направили свои силовые подразделения к границе, готовясь начать блокаду. Уже перекрыт ряд трасс. В крупнейшем сербском анклаве – Северной Митровице – строятся баррикады в ожидании зачистки албанским спецназом, звучит набат церковных колоколов. В прессе появились сведения о возможности ввода в край сербской армии для защиты славянского населения. Это неизбежно приведет к столкновениям, т.к. албанцы считают Косово независимым, а Белград такую самостийность не признает.

"Атмосфера была доведена до кипения… Моя просьба ко всем состоит в том, чтобы попытаться сохранить мир практически любой ценой. Я прошу албанцев урезонить, сербов не поддаваться на провокации, но я также прошу представителей могущественных и великих стран, которые признали независимость так называемой страны Косово – они мало заботятся о международном праве и реальности на местах, – пусть не позволяют своим протеже спровоцировать конфликт. Мы не хотим конфликтов и не хотим войны. Мы будем просить мира и просить мира, но прямо сейчас позвольте мне сказать вам – капитуляции не будет, и Сербия победит! Если они осмелятся преследовать, запугивать и убивать сербов, Сербия победит", – сказал Вучич.

Он также напомнил, что албанские сепаратисты, выгораживая свои действия перед Западом, проводят параллели с Украиной – представляя Вучича "балканским Путиным", а косовского "премьера" Альбина Курти – жертвой-Зеленским.

Дороги в сербские анклавы. перекрытые сепаратистскими силовиками

Минувшей ночью сербская молодежь в Косово была избита за футболки "Не сдаваться". Вучич сообщил, что за последние годы зафиксировано 206 нападений на жителей сербских анклавов, включая сербские детские сады и школы, родильные дома, разрушения святынь.

"Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", – написал в Твиттер депутат сербского парламента Владимир Джуканович от пропрезидентской партии.

Минобороны Сербии выступило с экстренным заявлением, опровергнув сообщения о якобы уже начавшихся столкновениях сербской армии с силами сепаратистов в Косово.

"Министерство обороны сообщает, что сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии", – говорится в заявлении.

Российский телеведущий Андрей Медведев оценивает вероятность новой войны как высокую.

"Косовская армия (боевики и террористы) обязательно нападет на Северное Косово. Именно сейчас, когда Сербии, как кажется Западу, поддержку получить неоткуда. Косовские власти, сплошь состоящие из полевых командиров, безусловно, не самостоятельны и решение о зачистке Косово и окончательном решении сербского вопроса принимали не сами. Это, без всякого сомнения, команда из Вашингтона и Лондона. Удар по сербам – это еще и акция устранения не для собственно сербов. А до всех, кто сегодня не поддерживает санкции, или пытается противостоять Западу", – объясняет Медведев.

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников полагает, что Александр Вучич оказался в тяжелом положении.

"План американцев – втянуть Белград в военные действия по защите сербов, чтобы потом обвинить Сербию в агрессии против независимого Косово и вынудить Вучича к отказу от политики многовекторности и сотрудничества с Москвой. Американцы окажут косоварам всю необходимую военную помощь, кроме непосредственного участия подразделений армии США в боевых действиях. Все соседи Сербии – Черногория, Сев. Македония, Болгария, Румыния, Хорватия, мусульмано-хорватская часть БиГ – находятся под полным контролем США и НАТО.

Американцы считают, что помочь Сербии некому – Россия занята на Украине . Лояльность Венгрии мало что даст, тем более у нее свои интересы в Воеводине. Вучич перед тяжелым выбором: или вступить в бой с неизвестными последствиями для него и Сербии или сдать сербов в Косово и потом неизбежно в Республике Сербской с однозначно печальными последствиям для сербского народа и его государствености", – комментирует Решетников.

МИД России уже выступил с официальным заявлением:

"Решение "властей" в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных "правил" о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов – очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово… Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово. Подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Интересно, что симпатии украинских нацистов на стороне албанских террористов.

"Все же правильно говорят наши хорватские друзья: "Серба на вербу!" – пишет представитель экстремистской группировки УНА-УНСО Назар Приходько.

А из украинского парламента раздаются угрозы ввести ВСУ на Балканы.

"Украина должна быть готова вместе с западными странами защитить Косово силой и, если нужно, ввести ВСУ на территорию Косово. Сербия-марионетка Путина, которая развязывает войну с Косово именно для того, чтобы открыть второй фронт в Европе. В наших интересах этот второй фронт закрыть как можно скорее. Поэтому вместе с США и европейской коалицией мы должны действовать быстро, решительно и жестко. Никакого агрессивного поведения на европейском континенте нет", – заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

При этом он признает, что "второй фронт в Европе будет плохим для Украины" – "все начнут фокусироваться именно на проблеме Косово, поэтому в наших интересах как можно быстрее его закончить".

О том, что обострение вокруг Косово – плохой сигнал для Киева, соглашается российский военкор Александр Сладков.

"Ребята, а никак Запад решил сместить информационные акценты на играющую в самостоятельность Сербию? Украина – все?!?! А что, тут и второй фронт России, и отвлечение от набивших оскомину украинцев, и, возможно, новая, более уютная переговорная площадка с Москвой (Лавров, вон, не особо Блинкена жалует). Все, Украину оставили России, на запчасти?" – рассуждает Сладков.

Источник - politnavigator.net
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