Казахстан движется в сторону распада, а его север - в сторону России, - Дм.Верхотуров

00:18 01.08.2022 Сергей Артеменко



Казахстан движется в сторону распада, а его север - в сторону России



Историк анализирует природу антироссийских настроений на постсоветском пространстве и проходит к неприятным для Казахстана выводам.



Антироссийская пропаганда на Украине и в Казахстане направлена на создание враждебных обществ. На Украине это сработало. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал писатель и историк Дмитрий Верхотуров.



ИА REGNUM: Российские и некоторые казахстанские эксперты считают, что в Казахстане с начала специальной военной операции на Украине искусственно подогреваются русофобские настроения. Как вы считаете, это правда?



Дмитрий Верхотуров: Это более чем ощущалось. Особенно в "Фейсбуке" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока его не закрыли в России, на мой взгляд, не только справедливо и за дело, но и к общественному благу. Был сильный выплеск ненависти и вражды к русским и России со стороны тех, кто подчеркивал свою "казахскость".



Причем, как я помню, очень многие казахские национал-патриоты так же демонстративно поддерживали Украину и вешали на свои аватарки украинский флажок.



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ИА REGNUM: Вы автор книг по истории Казахстана. Темы ваших исследований довольно болезненны для части национал-патриотического общества Казахстана. Почему?



Дмитрий Верхотуров: Во-первых, потому что они правдивы. Я не только изучил множество публикаций и архивных документов, но и старался отыскать объяснение и причину наблюдаемых исторических явлений. Ну и сформулировать это объяснение наиболее очевидным и бесспорным образом.



Во-вторых, потому что национал-патриотам нечего мне ответить. В своей книге "Казахский геноцид", которого не было", я полностью разбил всю теорию "казахского геноцида" во время коллективизации в 1930-е годы, во всех ее основных пунктах. Моя критика показала, что теория "казахского геноцида" есть чистая выдумка, основанная на грубейших манипуляциях, подтасовках и замалчивании, то есть, проще, на систематической лжи. Правду, извините, не опровергнуть.



В-третьих, ну и, наконец, еще раз проехал по больному месту казахских национал-патриотов. Они еще раз увидели и убедились, что Казахстан в его современном виде - это плод трудов партии большевиков, а вовсе не каких-то там казахских ханов или алашординцев.



Когда я полностью выбиваю основу из-под их политического мировоззрения, то что, они меня должны любить, что ли?



ИА REGNUM: Кем и для чего создавалась почва для антироссийских настроений в Средней Азии и Казахстане?



Дмитрий Верхотуров: На мой взгляд, события на Украине и в Казахстане были тесно взаимосвязаны, что видно хотя бы по тому, что "голодомор" на Украине и "казахский геноцид" в Казахстане настолько похожи друг на друга, что возникает ощущение общности их происхождения.



За этим стоял определенный план, выработанный на Западе, оттуда же поддерживались все "голодоморщики" на Украине и в Казахстане, направленный на то, чтобы превратить Украину и Казахстан во враждебные России государства. Что это давало?



Во-первых, изоляцию России и подготовку условий для ее территориального распада. Во-вторых, прямой доступ для США и НАТО в Среднюю Азию и Казахстан с удобным логистическим маршрутом. В-третьих, выход к западным границам Китая, что позволяло осуществить его блокаду с моря и с суши и тем самым добиться его ослабления. То есть это был стратегический замысел.



"Голодомор" - это его самая начальная, идеологическая стадия, направленная на возбуждение острой враждебности к России и русским.



Поражение Украины, конечно, сильнейшим образом подрывает этот план. Однако думаю, что от него не отказались полностью и будут и дальше пытаться насаждать русофобию в Казахстане.



На мой взгляд, русофобия - термин хотя и общепринятый, но весьма неточный. Дело в том, что население Украины, Казахстана и Киргизии русских никогда не боялось. Даже более того, они легко пользовались русским языком, российскими сервисами, нередко даже жили в России, и при этом всячески подчеркивали свое, мнимое, конечно, превосходство над русскими. Это именно враждебность к русским и России, и задача пропаганды этого рода состояла в том, чтобы сделать общества Украины или Казахстана враждебными к России, вплоть до участия в боевых действиях и даже расправах по этническому признаку. Как мы, собственно, это видели на Украине. Правильно называя это явление, мы будем лучше понимать и обозначать его сущность.



ИА REGNUM: После начала СВО на Украине прослеживаются очевидные параллели между тем, как западные структуры работали там и как они работают сейчас в Средней Азии. О чем это говорит?



Дмитрий Верхотуров: Параллелей было столько, что нередко можно было просто поменять названия и географические пункты и не увидеть никакой разницы. Разумеется, у антироссийских движений на Украине и в Казахстане были руководители и идеологи на Западе, работавшие по общему плану и, в общем, по единым установкам.



На мой взгляд, западные специалисты по "информационной войне" или "психологическим операциям" считают себя настолько умными, что любую свою разработку толкают везде и всюду, лишь меняя названия. Это можно видеть на примере "цветной революции". Дескать, аборигены ничего не поймут и поведутся на манипуляции западных мудрецов. В реальности мы видим, что попытки устроить "цветную революцию" в России, в Белоруссии и в Казахстане было сравнительно легко подавлены.



Весь этот арсенал "психологических операций" представляет собой в основном методы свержения правящих политических партий, разработанные и опробованные в конце 1980-х и в начале 1990-х годов. Корни его и того старше. Суть его в использовании внутреннего недовольства по любой причине, создании организационного ядра и формировании массового протестного движения, которое сносит правительство и приводит к власти прозападных политиков или деятелей.



В России эта методика уже не работает, потому что общественное мнение после начала спецоперации склонилось в пользу поддержки власти, причем во многом благодаря усилиям проукраинских пропагандистов. В Казахстане же, где условия несколько другие и где есть сильное внутреннее недовольство, она еще может сработать. Во всяком случае, такие попытки можно ожидать.



ИА REGNUM: Чем антироссийская линия для региона может закончиться? Условной второй Украиной или вторым Афганистаном?



Дмитрий Верхотуров: Наверное, стоило бы говорить об антироссийской линии Казахстана, поскольку только президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решился на открытый демарш против российской позиции по поводу Украины, а также признания ДНР и ЛНР.



Вообще, это его высказывание на Петербургском экономическом форуме, фактически в лицо президенту России Владимиру Путину повергло меня в некоторое изумление. Мы же привыкли считать, что Токаев - дипломат. Но выходит так, что не всякий, кто работал в министерстве иностранных дел или даже возглавлял его, является дипломатом на деле.



Токаев мог бы придумать высказывание изящнее. Например, что процесс признания несколько отложен ввиду неопределенности позиции ДНР и ЛНР - хотят ли они быть независимыми или вступить в состав России; как только этот момент станет ясен, так и будет принято решение.



Токаев мог бы признать де-факто, дав указание послу Казахстана в России установить рабочий контакт с представителями этих республик по вопросам граждан Казахстана, по гуманитарным вопросам или что там они сочтут нужным разрешить. А так у Токаева получилось недружественное, открыто противоречащее позиции России высказывание, причем без всяких оснований. Еще раз подчеркну - без всякий оснований. Что мы, мало сделали для Казахстана, чтоб он к нам так относился?



Отсюда возникает также вопрос: какую позицию занимает Токаев в действительности?



Ответ состоит в том, что столпы казахстанской экономики принадлежат иностранным компаниям, связанным с Европой, в первую очередь с Великобританией. Вот реальные хозяева Казахстана, и Токаева в Европе требуют послушно выполнять, что они велят.



Потому в случае продолжения антироссийской линии у Казахстана может быть лишь "украинский вариант". Слабое правительство, зависимое от западных стран, которое ими толкается в безнадежное противостояние с северным соседом. Безнадежное потому, что сосед этот гораздо мощнее, сильнее и вооружен намного лучше. Потому северный сосед может выбирать, что сделать.



На мой личный взгляд, вероятнее вариант разделения Казахстана на части. Северные регионы, в которых много русских и вообще господство русскоговорящего населения, отделяются. Напрямую или через промежуточный этап в виде, скажем, к примеру, "Павлодарско-Семипалатинской народной республики", эти регионы интегрируются в Россию.



От Казахстана остается сравнительно небольшая полоска вдоль границы с Узбекистаном, с казахским и казахоговорящим населением, которая будет настолько бедной, что уже не будет представлять никакой угрозы.



Мне могут сказать, что я, дескать, казахов пугаю. Но ведь задача политика в том и состоит, чтобы продумать все последствия своих действий, в том числе и отдаленные, и на этой основе сделать правильный выбор. Если политик не способен сам просчитывать последствия действий и не имеет для этого сотрудников, то он попросту опасен для своего народа и государства.



По моему убеждению, Казахстан может развиваться лишь на основе дружбы с Россией, причем не на словах, а на деле. Украина нас уже научила отличать друзей "на словах" от друзей "на деле". Политика вражды к России, ну и к Китаю тоже, приведет Казахстан к краху, к распаду. Как уже привела Украину. Источник - REGNUM

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