Трасс против Сунака: выбор нового премьера Британии превращается в цирк

00:21 01.08.2022

Джейн Спай



Британцы обсудили в Twitter решение бывшего кандидата в премьер-министры Великобритании Тома Тугендхата поддержать кандидатуру Лиз Трасс.



Бывший кандидат на пост премьер-министра Великобритании Том Тугендхат решил поддержать министра иностранных дел Лиз Трасс в последнем туре выборов. Об этом 29 июля он сообщил The Times в статье "Нам нужен стойкий лидер, и Лиз Трасс - то, что необходимо".



"Избирательные кампании испытательны. Они и должны быть такими. Быть премьер-министром - не в парке гулять. Требуется решительность, целеустремленность и страсть. Эти дебаты показали разные стороны обоих кандидатов. Но только один из них, показал мне, что готов. После того, как я послушал их аргументы и понаблюдал за битвой идей, я решил поддержать Лиз Трасс. Без сомнений, от этого соревнования мы увидим еще больше неожиданных поворотов, но она показала то, что я ищу в лидере. Это не экзамен, это тест на ценности и подходы, которые могут изменить нашу страну, приносить пользу нашему населению и защитить нас от угроз из-за границы", - написал Тугендхат.



Многие пользователи считают, что сейчас консервативные депутаты публично заявляют о том, какого кандидата они поддерживают, чтобы успеть "забронировать" место в кабинете министров. Некоторые пользователи уверены, что на самом деле депутаты могут и не поддерживать кандидатов, им просто слишком сильно хочется власти.



"И снова каждый сам за себя, неудивительно! Они гонятся за местом в кабинете министров, но пост министра обороны уже занят, Том. Бен (Бен Уоллес - действующий министр обороны Великобритании. - Д. С.) уже завернул его себе", - прокомментировал @JudithNixon.



"Начинает казаться, что они ждали, чтобы заявить свои предпочтения только для того, чтобы получить работу в будущем кабинете", - предположил @JakeSSmith12.



"Ну и за каким постом гонится Том "я служил этой стране" Тугендхат?" - поинтересовался @tormid1951.



В комментариях отметили, что Том Тугендхат, как и Бен Уоллес, претендуют на пост министра обороны Великобритании, поэтому кажется, что Лиз Трасс пообещала сделать что-то невероятное с обороной королевства.



"Сначала Бен Уоллес, теперь Том "свежий старт" Тугендхат. Что Лиз Трасс пообещала сделать с расходами на оборону, что заставило их обоих бороться за место?" - поинтересовался @StephenBlakeman.



Ряд комментаторов предположил, что мужчины-депутаты поддерживают Лиз Трасс только потому, что они уверены, что смогут управлять страной за нее, а с Сунаком они не справятся.



"Достаточно очевидно, что мужчины в костюмах уверены, что смогут справиться с Трасс, что им будет сделать относительно непросто с Сунаком. В любом случае ничего не исправит катастрофы этого правительства", - считает @RobinTh44 159 854.



Некоторые пользователи напомнили про многообещающую предвыборную кампанию Тугендхата, они были уверены, что Том адекватный политик, но оказалось, что его тоже волнуют только деньги и власть.



"Это очень расстроило меня, я-то действительно думал, что он был одним из хороших парней, у него все еще есть ипотека, но душу он свою теперь продал", - прокомментировал @mariachetcuti1.



"Еще недавно мы все думали, что Том был один из нормальных", - напомнил @theferaltweets.



Многие пользователи считают, что Лиз Трасс не способна стать тем премьер-министром, который сейчас нужен стране, который сможет вытащить людей из кризиса. В комментариях отметили, что Трасс сумасшедшая, которой нельзя доверять страну.



"Тому Тугендхату должно быть стыдно за то, что он поддерживает Лиз Трасс, у нее есть потенциал стать еще хуже, чем Борис Джонсон", - считает @jamessmyth17.



"Наша единственная надежда на то, что мисс Трасс будут окружать ее коллеги в более здравом уме, что ее кабинет будет значимым", - предположил @EdwdPrice.



"Один клоун поддерживает другого клоуна. В результате у нас будет клоун-премьер и кабинет министров, переполненный клоунами. Честно, это цирк!" - отметил @BecauseIsayso3.



"Неважно, кто из них выиграет, они оба - позор для Великобритании, они разрушат наше положение в мире. Я действительно не могу поверить, что консерваторы верят в Лиз Трасс даже как кандидата на пост лидера страны. Очень грустное состояние политики. Бориса Джонсона было достаточно", - написал @chrismoorcroft5.



Напомним, в последний тур выборов нового лидера Консервативной партии прошли бывший канцлер казначейства Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. В последнем голосовании примут участие все члены партии, результаты будут объявлены 5 сентября.