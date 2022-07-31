Урановая ахиллесова пята США, - А.Игнатьев

07:19 01.08.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 31.07.2022 |



Зависимость США от России в отношении урана настолько велика, что сравнима с зависимостью Европы от российского газа



США, потеряв почти полностью урано-производственную промышленность, вынуждены импортировать 95% необходимого им урана. При этом Соединенные Штаты обладают самым большим числом атомных электростанций в мире: 93 (из 440) ядерных реактора установленной мощностью 95 ГВт. Однако эти реакторы, несмотря на их общее количество, суммарно вырабатывают лишь пятую часть (19,7%) электроэнергии в стране.



Единственное коммерческое предприятие по обогащению урана в Нью-Мексико введено в эксплуатацию в 2010 году. Принадлежит оно компании Urenco со штаб-квартирой в Великобритании, поставляющей в США большую часть переработанного для промышленного использования урана. Оперативно нарастить добычу и обогащение урана невозможно. Официально разведанных запасов урана в Америке всего 1% от мировых.



По данным Energy Information Administration (EIA), из импортируемого американцами уранового сырья, необходимого для работы АЭС в США, 47% приходится на поставки из России, Казахстана и Узбекистана. Сегодня зависимость США от России в отношении урана настолько сильна, что сравнима с зависимостью Европы от газа: каждая 7-я тонна, сжигаемая в американских реакторах, поступает из России. 28% услуг по обогащению урана для нужд энергетической отрасли США предоставляет российский "Росатом"! Именно поэтому, несмотря на объявленный 8 марта президентом США запрет на импорт российских энергоносителей, поставок урана из России эти санкции не коснулись. Американцы очень хотят и далее получать российское энергосырье.



Сегодня зависимость США от России в отношении урана настолько сильна, что сравнима с зависимостью Европы от газа: каждая 7-я тонна, сжигаемая в американских реакторах, поступает из России.



Поскольку в США уран не добывается и не перерабатывается, без России их атомная энергетика полностью развалится за год-полтора. Работать без 3-4 процентного обогащенного урана американские АЭС (в отличие, например, от Канады) не смогут. Компенсировать недостающий объем просто нечем, поскольку в США нет резервных мощностей.



Рынок урана в США контролируется двумя крупными группами поставщиков. Канада и Австралия поставляют 34%. Россия и Казахстан – 38,6%. В госкорпорации "Казатомпром" контрольные пакеты урановых рудников Казахстана принадлежат "Росатому". Обогащение казахского урана производится на российских заводах. На долю "Росатома" приходится 35% мирового производства обогащенного урана. Если Москва решит вдруг ответить асимметрично на западные энергетические санкции, то американские атомные реакторы уже в ближайшее время начнут закрываться. А приостановка выработки энергии на АЭС США нанесет мощный удар по тарифам на электроэнергию.



В начале марта компании американской ядерной отрасли – Duke Energy Corp и Exelon Corp – буквально молили Белый дом не накладывать санкции на импорт урана. Их мольбы в Вашингтоне были услышаны. Тем более что весной цены на уран перешагнули максимумы за последние 11 лет. Спотовая стоимость эталонного атомного сырья Ux U3O8 на 11 марта составила $59,75 за фунт. Ограничение экспорта российского урана может и вовсе спровоцировать рост цен выше $100 за фунт.



Интересно, что в случае атомного эмбарго Кремля могут пострадать и европейцы с японцами. Первой с масштабными проблемами столкнется Франция, где атомная генерация составляет 70% в энергетическом балансе страны. Закупаемый у африканских поставщиков уран очень подорожал. К тому же в начале мая Мали разорвало военное соглашение с Францией и начало сотрудничать в сфере обороны с Россией. А атомная энергетика Франции сильно зависит от урана, добываемого в Мали (передел рынка урана уже коснулся на Черном континенте и ЦАР, где у России также пересекаются интересы с Францией).



О том, что Россия может прекратить экспорт урана в недружественные страны, глава Минэнерго РФ Новак заявил еще в марте. На Россию приходится примерно 6% мировых поставок урана. Это может показаться не такой уж большой цифрой, но подобный шаг сразу взвинтит мировые цены на уран. Плюс повысит на рынке топливного урана до критической роль Казахстана, мировая доля которого самая большая в мире – 42%. Фактически Казахстан держит на крючке почти все мировые АЭС.



Нур-Султан в 2020 году перестраховался на случай мирового дефицита сырья и создал Банк низкообогащенного урана, однако пополняет его в основном Россия. До недавнего времени считалось: если вдруг западные санкции ударят по "Росатому", госкорпорация вполне может задействовать казахский "урановый рычаг". И тогда встанет не только американская, но и европейская, и японская атомная отрасль.



Соответственно, сегодня США, Франция и Япония как потребители большого объема топливного урана крайне заинтересованы в прозападном курсе Казахстана. А также в том, чтобы Россия не могла диктовать ему условия по тем же урановым сделкам. В последнее время Казахстан становится все более важным "ключом", точнее, "энергоотмычкой" к "Росатому", владеющему долями в местных уранодобывающих проектах, среди которых рудники Анкал, Южный Инкал, Каратау, Акбастау, Заречное, Хорасан. Урановые рудники, а также Байконур, радиотехнические узлы связи в Приозерске и на берегу Балхаша, полигоны Сары-Шаган и Капустин Яр (частично) - это далеко не весь список объектов, которые России следует защищать в регионе для собственной безопасности.



Говоря об урановой ахиллесовой пяте США, необходимо вспомнить и российско-американское соглашение о переработке и поставке урана, подписанное в феврале 1993 года премьер-министром РФ Виктором Черномырдиным и вице-президентом США Альбертом Гором. По нему Россия обязалась в течение 20 лет поставлять в США низкообогащенный уран (НОУ), полученный из 500 тонн высокообогащенного урана (ВОУ). Американцы в свою очередь обязались принять, разместить на рынке, оплатить работу разделения и природный урановый компонент НОУ. Первая поставка низкообогащенного урана в США была произведена в мае 1995 года, последняя - 14 ноября 2013 года. Всего в рамках сделки Гор-Черномырдин было вывезено более 14.445 тонн НОУ, что значительно превышает объем всего произведенного урана в США за всю их историю.



Между РФ и США было также заключено соглашение по переработке части оружейного плутония в топливо для ядерных электростанций. На момент его заключения в РФ было 125 тонн плутония, в США - 100 тонн. Предполагалась переработка 34 тонн с каждой стороны. Российская сторона выполнила свою часть соглашения, а США в нарушение договоренностей изменили технологию и сохранили возможность "восстановления" переработанного плутония в оружейный, в связи с чем Россия вышла из соглашения. Ситуация привела к колоссальным финансовым потерям, оцениваемым примерно в 8 трлн долларов. К тому же РФ уступила свои позиции на рынке урана на десятилетия...



Сегодня против России американцами, их союзниками и марионетками ведется полномасштабная экономическая война. Поэтому необходимо рассматривать все возможности защиты нашей страны, включая прекращение поставок урана в США.