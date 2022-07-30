Еще одна казахстанка - Анна Данилина - выиграла теннисный турнир WTA в Польше

07:49 01.08.2022

Анна Данилина выиграла турнир WTA в парном разряде



Казахстанская теннисистка выиграла турнир серии WTA250 BNP Paribas Poland Open в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В финале Анна Данилина в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам была сильнее местных теннисисток в лице Катажины Кава/Алисия Росольска, передает пресс-служба ФТК.



Финальный поединок продлился почти два часа и решился на супер тай-брейке, где удача была на стороне Данилиной и Фридзам – 6:4, 5:7, 10:5



В начале 2022 года Анна в паре с Беатрис-Хаддад Маей победила на турнире в Сиднее (WTA 500), а в прошлом году в Гданьске (Польша) первая ракетка Казахстана в парном разряде завоевала дебютный трофей серии WTA 250.



Турнир проходил в Варшаве (Польша).