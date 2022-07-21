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Холодная зима двадцать третьего года, - И.Галкина
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28.07.2022 Ирина ГАЛКИНА
Пока Европа решает, как зимовать, Россия зарабатывает сверхприбыли на все дорожающем газе

Влиятельный деловой журнал The Economist, обычно не склонный драматизировать ситуацию, попытался заглянуть на несколько месяцев вперед. Его новая обложка наводит ужас: европейцев предупреждают о приближении "долгой зимы" без российского газа в Европе.

Смысл публикации состоит в том, что грядет катастрофа. Цены на газ находятся на максимумах, инвесторы в панике, понимая, что с такой политикой многие промышленные компании могут разориться, правительства Франции и Германии экстренно решают, как будут спасать коммунальные предприятия, чтобы не заморозить дома и людей. Режим экономии вводится уже сейчас – закрываются многие центры досуга и спорта, бассейны, а газета Bild сообщила, что для проживания неспособных оплачивать отопление людей будут приспособлены спортивные комплексы, выставочные и концертные залы.

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу резко сократить потребление газа – во имя собственного спасения, а Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель.

В общем, вместо того чтобы бороться с первопричиной энергодефицита и энергокризиса, решили действовать вопреки интересам населения и бизнеса.

Рынок энергии: что не так?

Энергетический кризис начался задолго до марта 2022 года.

Ровно год назад Европа вдруг обнаружила, что энергии всех видов не хватает, и она начинает ценовое наступление по всем фронтам. Эксперты уже тогда называли причины: низкий уровень заполненности хранилищ, повышение спроса на сырье в Азии и снижение генерации энергии на европейских ветряных электростанциях.

В марте 2022 года Россия предложила оплачивать газ в рублях, предварительно открыв рублевые счета в российских банках.

В результате ряд стран G7 и Евросоюза счел требование России нарушением контрактов, а Еврокомиссия заключила, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против РФ. Но чтобы совсем не загонять в тупик европейцев, ЕК "разрешила" тем, кто желает по-прежнему сидеть на российской трубе, согласиться с такой системой оплаты.

Тем не менее, ситуация с поставками газа из России продолжала стремительно ухудшаться.

На европейском "Титанике" нарастает паника

Расстегните ремни – мы никуда не летимРасстегните ремни – мы никуда не летим
21.07.2022 09:002589
Сегодня главная задача Европы, пока она еще не успела успешно диверсифицировать поставки газа, чтобы освободиться от российского влияния, – закачать в свои газохранилища достаточный объем голубого топлива.

"Для понимания масштаба проблемы газа в Европе представьте, что потоки газа через "Северный поток" после 21 июля возвращаются на низкий уровень, на котором они были до нынешней остановки, но в начале зимнего отопительного сезона 1 октября поставки российского газа в Европу полностью прекращаются. В этой ситуации, чтобы пережить предстоящую зиму, ЕС должен будет к тому времени заполнить свои газовые хранилища более чем на 90% от их мощности. И даже в этом случае он все равно может столкнуться с перебоями в поставках во второй половине отопительного сезона", - заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Поэтому он уверен, что нужно срочно включить режим экономии и весь сэкономленный газ помещать в хранилища.

В МЭА, похоже, нарастает паника. "Категорически недостаточно просто полагаться на газ из нероссийских источников - эти поставки просто недоступны в объемах, необходимых для замещения недостающих поставок из России. Это будет иметь место, даже если поставки газа из Норвегии и Азербайджана будут осуществляться на максимальной мощности, если поставки из Северной Африки останутся близкими к прошлогодним уровням, если внутренняя добыча газа в Европе продолжит следовать последним тенденциям", - отмечает глава МЭА в своей аналитической статье.

Он сформулировал пять основных шагов, которые должна предпринять абсолютно вся цепочка потребителей газа – от промышленных предприятий до домашних хозяйств, и их смысл триедин: экономить, экономить и еще раз экономить! Более того, от более чистой энергии, которой является газ, он предлагает снова вернуться в прошлый век – к потреблению угля и мазута.

Добровольно-принудительное отключение

Еврокомиссия, в свою очередь, пошла еще дальше пожеланий Бироля – она предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% с 1 августа 2022-го по 31 марта 2023 года. В Брюсселе полагают, что этому могут помочь финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.

Услышав это предложение, во многих странах Европы возмутились такой недальновидностью: сначала в Испании заявили, что сокращение использования газа может привести к потере конкурентоспособности промышленности, затем в Португалии чиновники выступили против, так как подобные меры могут оставить страну без электричества и поставить ее на грань выживания. Греция также не приняла предложение ЕК, а Венгрия продолжает вести переговоры с Россией о дополнительных поставках газа.

Однако Еврокомиссия никогда не сдается. Даже под угрозой "газовой блокады". И на этой неделе страны ЕС достигли политического соглашения о том, что в случае катастрофического дефицита газа, они будут вынуждены "добровольно" сократить потребление голубого топлива на 15% по сравнению со средним показателем на последние 5 лет.

***

Пока Европа решает, как зимовать, Россия зарабатывает на все дорожающем газе. Господин Бироль из МЭА с сожалением подсчитывает экономические выгоды России: "Она уже воспользовалась нынешним энергетическим кризисом, чтобы получить огромные дополнительные доходы. После вторжения в Украину объем доходов, которые Россия получила от экспорта нефти и газа в Европу, удвоился по сравнению со средним показателем последних лет - до $95 млрд.".

То есть, увеличение доходов России от экспорта нефти и газа только за последние пять месяцев почти в три раза больше, чем она обычно зарабатывает на экспорте газа в Европу за всю зиму.

И тут надо бы подумать, если это для кого-то неочевидно, на тему о том, кто в итоге проигрывает в энергетическом сражении.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659331260


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