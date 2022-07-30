 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Член сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен дисквалифицирован на четыре года за допинг
08:46 01.08.2022

Член сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен на четыре года дисквалифицирован за допинг, сообщает Казахстанский антидопинговый центр.

"Абикен Айбол, вид спорта – футбол, вид пробы – внесоревновательная, дата пробы – 27 марта 2022 года, мельдоний, срок дисквалификации: 29 апреля 2022 – 29 апреля 2026 года", - говорится в отчете центра.

26-летний Абикен выступает на позиции полузащитника. С 2018 года играет за алматинский "Кайрат", в 2022 году на правах аренды перешел в павлодарский "Аксу".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - КазТАГ
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