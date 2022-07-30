Член сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен дисквалифицирован на четыре года за допинг

08:46 01.08.2022

Член сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен на четыре года дисквалифицирован за допинг, сообщает Казахстанский антидопинговый центр.



"Абикен Айбол, вид спорта – футбол, вид пробы – внесоревновательная, дата пробы – 27 марта 2022 года, мельдоний, срок дисквалификации: 29 апреля 2022 – 29 апреля 2026 года", - говорится в отчете центра.



26-летний Абикен выступает на позиции полузащитника. С 2018 года играет за алматинский "Кайрат", в 2022 году на правах аренды перешел в павлодарский "Аксу".