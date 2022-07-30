Инклюзивный нацизм, - Алексей Кочетков

08:54 01.08.2022 Инклюзивный нацизм

Алексей Кочетков о том, как специалисты из США готовили полк "Азов"

Игорь Шишкин



"ЗАВТРА". Алексей Владимирович, у всех на слуху "Азов"*. Но не совсем ясно, чем он, собственно, является. Если это особое подразделение ВСУ в виде полка или батальона, то тогда он разгромлен и взят в плен на "Азовстали". Однако мы снова слышим про "Азов" в Харькове и других городах. Вы "Азовом" занимаетесь давно, написали об этом книгу. Так что же это за структура?



Алексей КОЧЕТКОВ, политолог, координатор движения "Русский Союз". Это не просто обособленный полк Нацгвардии Украины, который где-то с кем-то воюет, а сеть организаций, объединенных в движение. Неформально его так и называют - Азовское движение. Полк "Азов" - его военизированное крыло, некая школа для молодых людей, попадающих в нацистскую сеть.



Безусловно, это нацисты со всеми их классическими атрибутами. Но существует, помимо военизированного крыла, политическое крыло "Азова" - "Национальный корпус". Это украинская политическая партия, имеющая отделения по всей территории этой бывшей страны, причем не только во всех областных и районных центрах, но и в большинстве прочих населенных пунктов.



"ЗАВТРА". Пронизывает всю территорию.



Алексей КОЧЕТКОВ. И достаточно давно. Лидеры "азовцев" никогда не скрывали, что их задача - создать свою антисистему, которая разрушит существующий на Украине порядок вещей. Но, по большому счету, эта антисистема всегда была нацелена на разрушение не только украинского общества, но и всей русской цивилизации на юго-западе России. Эта структура четко и недвусмысленно объявила, что ее задача - уничтожение русского мира и всех институтов, с ним связанных. Это очень серьезный идеологический, психологический инструмент, заточенный против русских.



"ЗАВТРА". Цель эта не нова. Но особенность "Азова", бросающаяся в глаза, в том, что в его рядах много русских.



Алексей КОЧЕТКОВ. Большинство.



"ЗАВТРА". И эти русские люди перепрограммировали себе сознание (или это сделали за них) так, что они действительно жаждут уничтожить все русское.



Алексей КОЧЕТКОВ. Да, тут собрались идейные нацисты, которые стали русофобами не потому, например, что оказались в безвыходном материальном положении.



"ЗАВТРА". Не за деньги - в большинстве своем?



Алексей КОЧЕТКОВ. Деньги, конечно, важны, но не они играют главную роль. Здесь ставки гораздо выше. Это страшная для нас вещь, поскольку перед нами один из наиболее удачных в новейшей истории опытов "перепрошивки" русского человека в откровенную вырусь. Превращение молодого человека, русского или, по крайней мере, воспитанного в русско-культурной, в русскоговорящей среде, в носителя идеологии, ставящей своей целью уничтожение именно той среды, в которой этот человек родился.



Одно дело, когда прежние "субкультурщики" типа скинхедов копировали западные образчики в их внешних формах, музыке - с возрастом это, как правило, проходило. А тут вполне зрелые люди наносят на "шкуру" татуировки с куда более жуткими и радикальными символами совершенно сознательно.



"ЗАВТРА". На моду такое не спишешь.



Алексей КОЧЕТКОВ. Нет, это глубоко внедренная идеология - своего рода политическая религия, которая несет мощный антихристианский заряд, антисистема не только по отношению к русской цивилизации, но и ко всей христианской цивилизации в целом, настоящее исчадие ада. Они живут внутри тьмы, поклоняются ей. Об этом говорит их символ "черное солнце", "темный свет", который являет собой противоположность Божественному свету. Многие "азовцы", помимо германских оккультных знаков, набивают себе на тело недвусмысленные сатанинские татуировки (изображения демонов, перевернутые кресты, перевернутые пентаграммы и прочее). Это говорит о том, что антихристианство пустило в этом движении глубокие корни.



"ЗАВТРА". А чем они притягивают к себе сторонников? Ведь эти люди не родились с такими установками.



Алексей КОЧЕТКОВ. В первую очередь, возможностью оторваться от массы своих соотечественников. В головы молодых людей с небогатым жизненным опытом они вкладывают идею превосходства над окружающими.



"ЗАВТРА". "Ты – избранный!" - не первый раз такое звучит в истории...



Алексей КОЧЕТКОВ. Да. Но эта идеология, в отличие от германского нацизма, не пытается внести биологический фактор (крови) в малороссийскую среду, она, скорее, инклюзивная. Неважно, кто ты: еврей, русский, венгр или поляк, - если ты принимаешь идею строительства грядущей, существующей только в воображении, осуществимой в будущем украинской "нации господ", хочешь повелевать на том пространстве, которое останется после разрушения русской цивилизации, то ты - свой. Они рассчитывают поглотить русский мир, разрушив и заменив его собой по всей Евразии.



"ЗАВТРА". Им внушают: мир несовершенен, виной тому - русская цивилизация. Это враг, его нужно уничтожить и построить свою утопию; а кто из соотечественников не согласен - расходный материал, быдло, которое будет служить избранным.



Алексей КОЧЕТКОВ. В этом и состоит антисистемность этой идеологии. С реальным миром она не связана. Важен фантазм, ради которого должно быть превращено в пепел все вокруг. Ради этого фантазма они готовы сжечь в сатанинском "очищающем" огне множество жертв. Эти жертвы - гарант рождения будущего под "черным солнцем".



"ЗАВТРА". То есть они хотят не улучшить этот мир, а уничтожить.



Алексей КОЧЕТКОВ. Да, такова их идеология. Поэтому это никакой не национализм! Это очень важно понять.



Многие пришли в это движение из чисто бандеровских и полубандеровских организаций, разочаровавшись в ограниченном западноукраинском национализме. А многие молодые люди, особенно из восточных областей, изначально не были заинтересованы в превращении Украины в сплошную Галичину. Они хотят сделать весь окружающий мир царством своей идеи, где они будут наверху. Иными словами, есть каста избранных, а все остальное общество "свинопасов" призвано предоставлять для них кормовую базу и давать рекрутов. Поэтому нынешние украинцы, кричат ли они "слава Украине!" или относятся с симпатией к Москве, для них всего лишь биомасса. А настоящие украинцы, по их мнению, это "Азов" - те, что сделали свой выбор, перешагнули через мораль и встали на путь созидания грядущего "идеального" общества.



Многое они позаимствовали у германских оккультистов начала прошлого века. Там сходные идеи разрабатывались.



"ЗАВТРА". А когда и как запустили это на Украине? Главное, как они добились такой массовости?



Алексей КОЧЕТКОВ. Активно, как грибы, неонацистские организации стали расти на Украине сразу после обретения ею "независимости". До 1991 года особо ярых нацистов там замечено не было. Да, цвела по углам недобитая бандеровщина, да, был шовинизм, прорывалась нередко, особенно на Западной Украине, ненависть к "москалям". Но это еще не было нацизмом.



Конечно, истоки этого нацизма уходят в 1920-е годы, когда появились книги Донцова, которые потом неоднократно переиздавались, в том числе в Лондоне в 1966 году. Донцова считают теоретиком украинского интегрального национализма, но на самом деле он явный нацист.



В какой-то момент накопилась критическая масса крайне правых националистов, которых уже не устраивал классический национализм и сама по себе нация. Ведь "украинская нация" - это проект, который имеет мало общего с реальной почвой. Это классический пример запаздывающего нациогенеза, когда государственные институты появляются, а самой нации еще нет, ее только предстоит создать. Поэтому в условиях, когда не на что опереться по-настоящему: нет традиций, большой культуры, литературного единого языка, - национализм получается убогим. Разумеется, такой национализм может подойти какой-то части населения, как это получилось в Галиции, но не всем. Кстати, галичан вообще не устраивают все остальные украинцы - они их считают "схидняками", "москалями". А сами мечтают податься на Запад.



"ЗАВТРА". Но галичанский национализм, опять же, не нацизм "Азова". Это разные вещи.



Алексей КОЧЕТКОВ. Да. Но я хочу вначале обозначить основные этапы развития внутриукраинского конфликта. Сначала носители галичанского национализма стали везде навязываться государством: галичан ставили на основные командные высоты в образовании, культуре, пропаганде. Но народу, малороссийскому и русскому, проживающему на Украине, галичанский национализм было глубоко чужд.



Тем не менее, происходила ломка сознания, так как людей заставляли принимать новую государственную религию под названием "украинство". Но даже те самые будущие "азовцы", родившиеся в инокультурной, отличной от галичанства, среде, принадлежащие к другой цивилизации, подспудно понимали ущербность ультранационалистической западноукраинской идеологии. Вырастал протест, многим молодым претила фольклорщина западенцев… И в этот момент запустили механизм внедрения другой идеологии, которая не просто продолжала дело галичанского национализма по разрушению русской идентичности, а перепахивала жизнь вплоть до обрыва всех связей с "русским материком" - с любыми родственниками и друзьями в России. Полная зачистка!



Но разрушалось это все не ради самого разрушения, а во имя будущей цели - стать вершителями судеб "биомассы" и конкретных людей в частности: самим решать, кому жить, а кому - не жить, кому на новых порабощенных территориях оставаться в качестве раба, а кому удобрять землю. Это такая власть, по сравнению с которой деньги уходят на второй план, тем более что первыми в такое движение приходят люди со склонностью к насилию, которые не могли реализовать своих личностных особенностей в обычной, нормальной среде. А тут такому человеку объясняют, что ты не реализовался не потому, что сам ущербный, а потому, что мир ущербен.



"ЗАВТРА". И ты это понимаешь, а "быдло" не понимает, и потому ты - избранный!



Алексей КОЧЕТКОВ. И значит, в тебе уже есть этот черный свет, который идет от силы, бросившей вызов Богу - творцу такого несовершенного, по их мнению, мира.



"ЗАВТРА". Эти конструкции оказались востребованы на востоке Украины, где люди не могли стать галичанами по определению, но при этом галичанские националисты им уже внушили, что быть русскими - плохо и не престижно. Сплошная какофония систем ценностей! А тут им предлагают выход: адептами нового "идеального" мира могут стать люди с любой родословной и корнями. Это огромный соблазн!



Алексей КОЧЕТКОВ. Слава Богу, что не для всех, но ужасно, что многих совратили на этот путь.



"ЗАВТРА". Получается примерно эсэсовская схема. Те же самые избранные, которые строят утопию тысячелетнего рейха, в котором им будет все позволено. В Германии ведь тоже далеко не все стали эсэсовцами, как и на Украине - "азовцами".



Алексей КОЧЕТКОВ. Да, методология у них с эсэсовцами близкая. К вербовке и закреплению своих основных постулатов они подходят примерно так же, как в Третьем рейхе. Начиная от работы не просто с подростками, а с детьми 8–10 лет, которых уже в таком возрасте готовят в качестве диверсантов, подрывников, осведомителей, учат различать, где москаль, где "сепар", кто здесь достоин продолжать жить, а кто недостоин.



Сейчас в отношении этих "школ" началось следствие, а до этого мы имели дело лишь с ограниченными сведениями и разрозненными показаниями перебежчиков. Их было немного, так как уже давно известно, что со своими ненадежными кадрами они расправляются куда быстрее, чем даже с идеологическими противниками. Так, например, одного из основателей - "юриста" батальона "Азов" Ярослава Бабича - задушили в его собственной квартире, постаравшись при этом замарать репутацию хозяина и его семьи инсценировкой под оргию самого позорного свойства.



"ЗАВТРА". Мариупольские "азовцы" оставили после себя видео подготовки подростков, натаскиваемых "на кровь" избиениями бомжей. После таких тренировок все остальное становится мелочью.



Алексей КОЧЕТКОВ. В "Гитлерюгенде" тоже культивировали неоправданную жестокость.



А завтра этим ребятам, издевавшимися над бомжами, скажут, что их сослуживцы задумали перебежать к русским, и они точно так же будут пытать вчерашних соратников… Подросток, который прошел через это, уже сломлен, расчеловечен. А если в этом возрасте он доходит до убийства себе подобного, то формируется существо иного порядка, которое уже, скорее всего, никогда не вернется к нормальной жизни. Здесь все тщательно продумано. И таких примеров, как в этом нашумевшем видео с флэшки из "Азовстали", на самом деле, множество! В том числе в моей книге "Черное солнце Украины".



Есть сведения об аналогичных тренировочных нападениях на бездомных в Киеве. Когда-нибудь, после освобождения столицы бывшей Украины, откроются архивы Министерства внутренних дел (если не почистят или не сожгут), и мы узнаем об огромном количестве случаев, когда люди числились пропавшими без вести, а на самом деле были убиты представителями "парамилитарных структур".



"ЗАВТРА". На этом фоне не приходится удивляться практикам человеческих жертвоприношений, принятых в "Азове". Тут уже и избиения, и Бафомет, наколотый на спине, меркнут. Вы признаете подлинность такого рода фактов?



Алексей КОЧЕТКОВ. Вы прошлогоднее сожжение ополченца на кресте имеете в виду?



"ЗАВТРА". Да.



Алексей КОЧЕТКОВ. Они начали это опровергать, уверять, что это шутка. Но такими вещами не шутят. И даже если это шутка, то само по себе - довольно тревожное явление. Это любой психиатр скажет.



Но это, на самом деле, свидетельствует о том, насколько хорошо у них поставлена психологическая работа. Даже если конкретные кадры и были постановкой, то делалось это для того, что, если вдруг в Интернете всплывет видео реальной ритуальной расправы, они бы умыли руки и сказали, что "все это уже проходили, повторяют ту же историю..." Чтобы люди не обращали внимания. Своего рода прививка от сопереживания.



Я уверен, что они подобными вещами занимались и занимаются. Кровавые ритуалы у них были. Примером тому - видео с идолом Перуна и жрецом в волчьей шкуре на одной из баз "Азова", которое вообще никто не опроверг. Жрец резал себе руки и кровь свою сливал в яму перед тем, как вкопать туда идола. Чем это не человеческое жертвоприношение? И где будет грань?



И вообще, есть информация о том, что они между собой, внутри закрытых сообществ, творили ритуальное насилие над слабыми людьми или теми, кто вел себя не так, как от него ожидали. И знаменитая мариупольская "тюрьма-библиотека", по некоторым данным, была не только для "сепаратистов", но и для проштрафившихся "азовцев". И неизвестно, как они оттуда вышли, вперед ногами или нет. Так что "Азов" настолько опасен, что по этой организации нам еще предстоит много работы.



"ЗАВТРА". Та секта, которую вы обрисовали, немыслима без структуры, которая двигает, развивает этот своего рода орден, напоминающий Черный орден СС. Кто создавал "Азов", учитывая, что постсоветская Украина всегда напоминала балаган? Смешно представить, чтобы какие-нибудь, простите, Кучма, Ющенко или Порошенко способны были вырастить такую организацию. Не того калибра люди.



Алексей КОЧЕТКОВ. После февраля 2014 года власть буквально упала нацистам в руки, а именно национал-либералам и главному ударному отряду этого переворота…



"ЗАВТРА". "Правому сектору"**.



Алексей КОЧЕТКОВ. Да. И сразу же из "Правого сектора" попытались создать политическую партию. Но это была, по сути, махновщина, хоть и с ощутимым нацистским душком. Почему с нацистским? Потому что организации, которые составили ядро "Правого сектора" ("Тризуб имени Степана Бандеры"**, "Патриот Украины"**, "Белый молот"**), декларируя свою приверженность к бандеровщине, к тому времени уже дрейфовали в сторону откровенного нацизма и состояли в основном из уроженцев Центральной, Южной и Восточной Украины.



В 2014-м были разные попытки быстренько собрать что-то такое, похожее впоследствии на "Азов". Было несколько вариантов, но самым жизнеспособным оказался именно "Азов". Этот батальон проявил себя в Мариуполе, где произошел знаменитый Мариупольский расстрел безоружного населения. "Азовцы" вели себя, как эсэсовцы - настоящие каратели, готовые выполнить любые приказы. Потом их начинают раскручивать как самый эффективный батальон во время боев в Изварино, Широкино, то есть лепить им определенный имидж, создавать модель, и мы прекрасно понимаем, из посольств каких стран эта деятельность координировалась. Тогда же начали создавать параллельно с военизированной частью "цивильный", т. е. гражданский, корпус "Азов".



"ЗАВТРА". В СС было то же самое: военное и гражданское крыло.



Алексей КОЧЕТКОВ. Неслучайно в качестве руководителя "цивильного" крыла всплыл некто Роман Зварич - человек, который ярко (для широкой общественности) заявил о себе в 2004 году, во время "первого Майдана". Этот гражданин США, кадровый сотрудник ЦРУ, был министром юстиции при Ющенко. Так что над "Азовом" и прочими тонтон-макутами (Личная гвардия гаитянского диктатора Дювалье, практиковали мистические ритуалы вуду, совершали циничные садистские преступления - Прим. ред.) поработала рука настоящих профессионалов. Американцы вообще специалисты по работе с оккультными сектами, многие методы они позаимствовали и у попавших к ним после Второй мировой войны эсэсовцев.



И в идеологии "Азова" речь изначально шла об освобождении жизненного пространства. Те, кто накачивал "Азов" финансами и организационными возможностями, прекрасно отдавали себе отчет, что население Украины - это русские люди, ими и останутся в ближайшее время. Поэтому основным врагом была назначена русскость. Русских надо уничтожить или "перепрошить", чтобы руками "перепрошитых" уничтожать оставшихся методом тотального террора.



"ЗАВТРА". Сейчас наемников со всего мира, слетевшихся на Украину, часто преподносят как алчных авантюристов либо молодежь, путающую "реал" и виртуальные миры. Но не кажется ли вам, что там много и тех, кто уверовал в нацистские идеи и готов уничтожать всех остальных?



Алексей КОЧЕТКОВ. Чтобы лучше ответить на этот вопрос, сделаю маленькое отступление. Вспомните выход "азовцев" из осажденной "Азовстали". Они выходили сытые, умытые, с ухмылочками. Клуб веселых, мордатых молодых людей. Да еще и с бабами многие. У них была возможность обороняться, а они предпочли сдаться в плен. ВСУ-шники, которые сдавались в плен за несколько дней до этого, выглядели изможденными, потерпевшими поражение. А эти - вступление батьки Махно в Екатеринославль! И еще большое удивление на лицах, когда выяснилось, что они сейчас не в Киев поедут…



А что касается наемников, то они все очень разные. Наиболее идейные, ярые русофобы рвались в "Азов", особенно на начальном этапе спецоперации. Конечно, многие ехали за длинным…



"ЗАВТРА". Долларом.



Алексей КОЧЕТКОВ. Или гривной. Но их просто ввели в заблуждение, и они буквально через несколько часов поняли, что воевать придется не с медведями и толпой дикарей, вооруженных "калашниковыми", а с армией XXI века, с силой, у которой есть крылатые ракеты, танки, авиация, спутниковая система слежения, РЭБ. После первых массовых попаданий по иностранным добровольцам энтузиазм их поубавился. Ведь наемники никогда не едут умирать. Они едут зарабатывать. И когда в вас стреляют ракетами, это уже не наемничество.



"ЗАВТРА". Это уже не бизнес.



Алексей КОЧЕТКОВ. Есть и другая категория. Это реальные специалисты из частных военных компаний, аффилированные со спецслужбами, в задачи которых входит очень специфическая работа: диверсионная деятельность, сбор информации, постановка провокаций, монтаж видео (типа истории в Буче), разработка тактики, заметание следов. Это профи, которые почти всегда остаются в тени. Конечно, там есть люди, связанные с МИ-6, ЦРУ, БНД. Это внутреннее закрытое сообщество. И получают они огромные деньги, и не в гривнах.



И, конечно, есть еще третья категория наемников - это ранее приезжавшие на тренировки в "Азов". Помните, американцы били тревогу, что профессионально обученные нацисты в разных концах света начинают убивать людей, как это было в Австралии или в тех же США? Выяснилось, что они прошли обучение в "Азове", нахватались там псевдорелигиозных идей и стали их воплощать у себя дома.



"ЗАВТРА". Стали уничтожать "неправильный" мир.



Алексей КОЧЕТКОВ. Да, когда человек перешел грань и стал убивать людей, то ему все равно, где это делать: в Мариуполе, Сиднее или где-то еще. Сейчас они вернулись и попали в оборот украинских спецслужб, точнее, стали помогать им цементировать ряды, страховать от случаев дезертирства. Я не исключаю, что эти наемники более идейные, чем их украинские коллеги по "Азову". Потому что - обратите внимание - Жорин, Билецкий, Малюта (Коротких) ни в каких боевых действиях не участвуют. Они ролики записывают, находясь непонятно где! Такую публику на фронт палкой не загонишь - они только видео выпускать будут из чистеньких офисов и штаб-квартир. Вроде они и на фронте, но все такие холеные - только-только из барбершопа! И все рассказывают и рассказывают!.. Малюта, например, рассказывал, как он расстреливал десантников в Василькове, которых там не было, как потом выяснилось.



Поэтому даже в "Азове" нужны страхующие любые промахи идейные сатанисты-нацисты.



"ЗАВТРА". В параллель к вашему рассказу напрашиваются аналогии. Самые близкие - в виде теории антисистемы Льва Гумилева и теории малого народа Игоря Шафаревича. Все это прослеживается на протяжении тысячелетий в схожих практиках. И что с этим делать? Как мы знаем, с раковой опухолью "договориться" невозможно. Ее можно либо уничтожить, либо она уничтожит тебя.



Алексей КОЧЕТКОВ. С пораженными клетками не договоришься - это точно. Раз они разрушают русский организм, необходимо повышать иммунитет этого русского организма: усиливать базовые институты русской цивилизации, оздоровлять общество внутри, развивать патриотизм среди молодежи, объяснять людям, кто они на самом деле, не переделывая их насильственно, как это делают представители антисистемы.



Мы никогда не договоримся с антироссийским "украинством" - это нужно четко понимать. Если мы попытаемся это сделать, то потеряем и свой государственный организм.



Мы сейчас должны довести все до закономерного конца - полностью избавиться от возникшей у нас под боком человеконенавистнической идеологии и ее носителей, которые поставили своей задачей наше тотальное уничтожение. Только тогда мы построим на освобожденных территориях с населением, уставшим от геноцида и постоянного мародерства, нормальный добрый мир. Русский Мир.



Это единственный выход, который у нас есть. Не надо играть в игры и создавать суррогаты, которые могли бы заменить русский мир. Нет их! В природе не существует.



"ЗАВТРА". С "Азовом" договориться нельзя.



Алексей КОЧЕТКОВ. По определению. Потакая этой публике, мы сами незаметно включимся в борьбу с русскостью и убьем наш государственный организм на радость тем, кто спонсировал и продолжает поддерживать идеи освобождения нашего жизненного пространства для англосаксов и "прирученных" ими - они спят и видят, как бы распорядиться получше наследством очередной цивилизации.



"ЗАВТРА". Борьба с антисистемой - сложнейшая вещь, которую нельзя свести только к репрессиям в отношении противника или только к его просвещению. Должно быть гибкое сочетание этих двух мер. И надо накрепко уяснить, что "Азов" и азовщина - это не какой-то случайный вывих, не просто военизированное подразделение на Украине, а именно опухоль, обозначившаяся внутри Русского Мира, которая, если ей дать разрастись, способна его уничтожить.



Алексей КОЧЕТКОВ. Это единственное на сегодняшний день, что может нас побороть изнутри. Мы переболели практически всеми возможными "болезнями" в ХХ столетии. И сейчас это, наверное, единственное оружие, которое по-настоящему против нас может и будет применяться. Мы должны понимать, что нам срочно нужно принимать меры по спасению своего национально-государственного организма. То, что произошло на территории бывшей УССР, убедительно показывает, что носителям этой якобы националистической идеологии глубоко наплевать на украинцев и Украину!



"ЗАВТРА". И эта сатанинская, неоязыческая зараза поползет куда угодно, если ее распространение не пресечь вовремя. Ей все равно, где поднять голову: в Мариуполе, Харькове, Москве, Владивостоке…



Алексей КОЧЕТКОВ. Совершенно верно. Просто Украина - это удобная вывеска, под которой можно изображать подобие государственных институтов. И большинство глупеньких украинских либералов до сих пор не понимает, с чем они столкнулись, хотя идеологи нацизма после Майдана откровенно "выбалтывали", что со временем они создадут такую структуру, которая в любой нужный им момент заменит собой отжившее и бессмысленное, как они считают, государство. И тогда уж весь мир доподлинно узнает, что такое их "украинство".



"ЗАВТРА". То есть Украина для них - экспериментальная модель, которую в случае успеха они планируют распространить на всю территорию Русского Мира.



Алексей КОЧЕТКОВ. Именно так.



"ЗАВТРА". Это действительно нужно понимать и осознавать. Мы имеем дело не с привычным американским империализмом, где внешние задачи декларируются на государственном уровне. Страшнее то, о чем вы сегодня рассказали - встроенный механизм, который может разъесть изнутри все, что нам дорого.



Спасибо за этот предостерегающий рассказ, Алексей Владимирович!



* СК РФ возбуждены уголовные дела в отношении бойцов полка "Азов" за особо тяжкие преступления.



** Запрещенные в РФ украинские экстремистские организации Источник - завтра

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