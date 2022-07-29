СВО и понятие справедливой войны, - Леонид Савин

08:59 01.08.2022 специальная военная операция с точки зрения международного права обоснована и легитимна



Любые конфликты, которые велись между народами и государствами всегда поднимали основной вопрос - на чьей стороне справедливость? В ряде случаев, таких как нападение нацистской Германии на Советский Союз, вполне очевидно, что справедливость была на стороне СССР, хотя до сих пор находятся ревизионисты и фальсификаторы, которые пытаются найти вину в действиях Советского Союза. Но в истории бывали и спорные моменты, где череда исторических событий делала позиции противоборствующих сторон не столь ясными. Также важной темой всегда было - могут ли быть наступательные боевые действия справедливой войной или она относится только к оборонительным действиям? Например, согласно документам ООН только оборонительная война является справедливой, хотя имеется ряд оговорок, от деятельности миротворческих сил по поддержанию мира до специальных резолюций, которые, по сути, дают карт-бланш на ведение войны. Таким примером является резолюция Совета Безопасности ООН № 1973 от 17 марта 2011 года в отношении Ливии. Документ регламентировал создание бесполетной зоны, но фактически развязал НАТО руки для ударов по ливийской территории и поддержки террористов. В целом, ООН давно потеряла доверие в качестве организации последней инстанции в международном праве, и прецеденты для этого заложили страны Запада (агрессия НАТО в отношении Югославии в 1999 г. и оккупация Ирака вооруженными силами США в 2003 г.).



В этом контексте специальная военная операция на Украине имеет особую актуальность, особенно по причине того, что западные политики постоянно пытаются обвинить Россию не только в "агрессии" и "мировой гибридной войне", но и нередко рассматривают процесс денацификации Украины как некий пролог к дальнейшим войнам в Европе. Хотя если следовать прецедентному праву, которое принято в США и ЕС, то к России вообще не должно быть никаких вопросов, ни по Крыму, ни по специальной военной операции, начатой 24 февраля 2022 г.



Конечно же, понятия справедливости могут отличаться на Западе и в других частях света, так же как и ценности, под которыми в ЕС сейчас представляют политику навязывания однополых браков и т.п. извращений. Тем не менее, для темы справедливости есть определенный критерий, который имеет универсальные свойства - это римское право. Тот же Гуго Гроций, когда выводил понятие справедливой войны, опирался, в первую очередь на римское право. Но до него такие же воззрения высказывал Августин, который апеллировал к христианскому мировоззрению. Однако, если вопрос справедливой войны рассматривать в более длительной исторической ретроспективе, то мы столкнемся с более древним римским обычаем, неким прототипом ius ad bellum и ius in bello, а именно, фециальным правом, ius fetiale, которое и регулировало ведение войн. Согласно Цицерону, ius fetiale был совокупностью религиозно-юридических норм, характерных для римской общины, и регулировавших отношения между римлянами и иностранцами, которых древние квириты (граждане Рима) считали врагами (hostes).



Фециалы представляли собой членов коллегии из двадцати патрициев, на которых возлагалось применение ius fetiale, являвшегося краеугольным камнем международных отношений той эпохи, - в их ведении были вопросы объявления войны, заключения мира и договоров, а также предъявление претензий и удовлетворение таковых. Фециалы выступали как парламентарии, отправляясь к другой стороне в случае необходимости требования удовлетворений, если договор был нарушен. При отказе они имели полномочия объявить войну. В таком случае pater patratus (отец отряженный, то есть глава коллегии фециалов) отправлялся к границе земли нарушителя и в присутствии свидетелей бросал на эту землю окровавленное копье, произнося формулу объявления войны. Со временем эта практика трансформировалась. Функции послов стали выполнять легаты, назначавшиеся сенатом. В период Империи роль pater patratus стали выполнять сами императоры. По мнению Пьеранджело Каталано нормы и принципы ius fetiale имели юридическую силу и в отношении народов, с кем у Рима не было договора. Таким образом, это была универсальная практика.



Хотя США пытаются позиционировать свою страну как наследницу римских традиций, как на эстетическом уровне (выраженном, например, в архитектуре Капитолия или символе орла), так и на правовом (от формата Сената до подражания имперским традициям), очевидно, что в последнем вопросе мы видим, скорее симулякр, подражание древним устоям без надлежащего на то основания с явным манипулированием в угоду интересов определенных групп. Очевидно, что не будь неоконсерваторов у власти при правлении Джорджа Буша-младшего, то вторжения в Ирак могло бы и не состояться, так же как могло бы и не быть вторжения в Панаму в 1989 г., если бы не политический кризис, связанный с выборами (в дальнейшем Вашингтон ловко использовал и даже провоцировал подобные кризисы, которые получили названия цветных революций). Ранее провокация в Тонкинском заливе в 1964 г. привела к Вьетнамской войне, которую США с позором проиграли. А агрессия против Ирака в 2003 г. вообще имела под собой ложные обоснования. Хотя политическая риторика первых лиц США носила явно оттенки богоизбранничества, хотя бы вспомнить слова Буша о том, что, якобы, Бог сказал ему ударить по Ираку. Нынешние заявления американского руководства больше опираются на права человека и стратегию сдерживания в целях защиты национальных интересов (где противниками обозначены Россия, Китай, КНДР и Иран), хотя подразумевается необходимость сохранения имперского величия США и безусловное право за Вашингтоном определять какие действия приемлемы, а какие нет.



Однако у России больше прав считать себя наследницей римских традиций. Регулярные призывы к Украине со стороны руководства России прекратить насилие в отношении жителей Донбасса вполне несут в себе дух ius fetiale. А подписание соглашений с ДНР и ЛНР 23 февраля 2022 г. легитимизировало применение военной силы против Украины, как в Древнем Риме оказывалась помощь союзникам против обидчиков. И хотя дипломатические отношения накануне начала специальной военной операции между Украиной и Россией были разорваны, мы знаем, что ius fetiale применимо и в отношении сторон, с которыми не было договоров. Таким образом ряд выступлений Президента России Владимира Путина в течении нескольких дней до начала операции, стали метафорическим копьем, омоченным в крови, которое pater patratus бросил на территорию Украины. Как видим, к ним отнеслись без должного внимания и на Украине, и на Западе, также как и к предупреждениям в декабре 2021 г. о том, что на расширение НАТО будет дан соответствующий ответ (предложения Москвы к США провести переговоры по созданию новой архитектуры европейской безопасности были проигнорированы). Кстати, формула Москва - Третий Рим приобретает, при этом дополнительное измерение. Ведь ius fetiale вполне применим и к другим hostes, которые сейчас у нас определены как недружественные страны.



29.07.2022 Источник - katehon.com

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