Философ Константин Леонтьев и идеалы спецоперации, - Максим Медоваров (полемика)

09:05 01.08.2022 КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ И ИДЕАЛЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ



27.07.2022

Украина

Максим Медоваров

Немалое удивление вызывает появившаяся недавно полемическая заметка Рустема Вахитова [1], в которой он пытается поставить под вопрос позицию Константина Леонтьева относительно украинского национализма. По мнению публициста, Леонтьев в наши дни скептически отнесся бы к военной операции России. Если бы подобные утверждения исходили из-под пера атлантиста, либерала, русофоба, они не заслуживали бы ответа. Но поскольку Рустем Вахитов определяет себя как "левого евразийца" и сторонника России как многоэтничной империи, то поставленный им вопрос заслуживает внятного ответа.



Итак, Вахитов вспоминает скептическое отношение Леонтьева к болгарам в 1876–1877 гг. (добавим: равно как и к грекам, сербам, румынам после получения всеми ими "незалежности" от Османов) и утверждения, что для балканских народов "турецкий презервативный колпак" с резней и угнетением был лучше, чем европеизация. Данный тезис справедлив; более того – его можно распространить и на целую плеяду других русских консервативных публицистов 80-х и 90-х годов XIX века, разочаровавшихся в братьях-славянах и лукавых греках и не менее яростно, чем Леонтьев, подчеркивавших опасность построения там парламентско-олигархических националистических государств, по-обезьяньи пытавшихся подражать западным формам. В этом с Леонтьевым были едины и Грингмут, и Победоносцев, и Михаил Соловьев, и правые славянофилы от Владимира Ламанского до Александра Киреева. Упоминаем об этом для того, чтобы подчеркнуть: многие из этих людей гораздо больше Леонтьева сочувствовали болгарам как таковым, но все они разделяли мнение, что османское господство для Балкан лучше австро-немецкого, англо-французского или итальянского доминирования. Часто мотивом для таких оценок была забота о православии, быстро разрушавшемся под ударами прозападных режимов, правивших в конце XIX века в Сербии и Румынии, Болгарии и Греции. Однако ни эти мыслители, ни сам Леонтьев отнюдь не считали вечное турецкое господство на Балканах идеалом и в любом случае хотели заменить его на русское православное доминирование. Леонтьев действительно считал, что либеральная Россия в 1878 году оказалась недостойна взять Царьград – но он же делал все возможное для того, чтобы консервативная православная Россия в будущем смогла это сделать.



Рустем Вахитов совершенно справедливо указывает: "Леонтьев одним из первых рассмотрел в национализме не консервативную, а буржуазную, либеральную, прозападную идеологию и указал на то, что победа националистов в стране вне Западной Европы приводит к победе западного, буржуазного образа жизни и прозападной политики" [1]. Эта мысль является ключевой в двух широко известных статьях мыслителя ("Национальная политика как орудие всемирной революции" и "Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения"). Верно и то, что эта критика вполне может быть применена к крайне немногочисленным, но существующим в наши дни русским буржуазным националистам крыловского разлива. Мы и сегодня подписываемся под каждым словом наших статей 2018–2020 гг., в которых мы поддерживали Вахитова в его полемике с такими националистами [2; 3]. Однако следует решительно подчеркнуть, что классической модели "уравнительного", "всесмесительного", антикультурного, пошло-либерального национализма, заклейменного Леонтьевым, сегодня соответствует именно украинский национализм, уже бесповоротно радикализировавшийся до степени откровенно геноцидального нацизма, чему нисколько не мешает его нынешний атлантистский ЛГБТ-антураж.



Леонтьев был специалистом по разоблачению именно восточноевропейских национализмов, скроенных и сшитых по мерке вестернизации и модернизации и направленных на две цели: 1) разрушение собственных этнических традиций и 2) уничтожение идентичности всех других народов на подвластной националистам территории. То, что началось тогда на Балканах, в Австро-Венгрии и Польше, продолжилось в XX веке на Украине, в Прибалтике, Закавказье и т. д.



Леонтьев прекрасно понимал это и решительно отличал угнетение того или иного этноса или веры со стороны враждебного имперского аппарата (случай Османов против балканских народов), когда притеснения были меньшим злом по сравнению с европеизацией, от тотального националистического запрета "цветущей сложности" народностей и религий в вестернизированных государствах. Когда Вахитов рассуждает о возможной благотворности для русского православного народа пережить гонения на нынешней Украине, то он явно ошибается, поскольку логика Леонтьева и других русских мыслителей говорит лишь о пользе гонений со стороны традиционных империй на "сто цветов", но никогда – не о гонениях со стороны уравнительных буржуазно-националистических режимов, с корнем убивающих культуру как таковую. Напомню кричащий пример из "Национальной политики…" Леонтьева: "К Румынии, по Парижскому трактату, отошла от России часть старых бессарабских болгарских колоний. У них были свои особые местные уставы и привилегии, дарованные им Россией Они желали сохранить эти свои особенности и - восстали. Демократическое конституционное правительство новой национальной Румынии усмирило их оружием и заставило их стать как все, уравняло, смешало их с остальным своим населением" [4, с. 540–541]. Леонтьев прямо одобрил в данном случае "небольшое охранительное восстание" против буржуазно-националистического режима – и тем более не может быть сомнений, что он всецело бы сейчас поддержал восстание Донбасса и Новороссии – русской Вандеи – против украинского вестернизаторского национализма.



Леонтьев, безусловно, боролся с ненавистной ему охлократией майданного образца. Но в еще большей степени предметом ненависти мыслителя неизменно был тот самый тоталитарный всеуравнивающий национализм, запрещающий все русское и все православное, который с 2014 года правит в Киеве и против которого направлена специальная военная операция России. Заметим, что Леонтьев, начиная с "Византизма и славянства" (1875) и заканчивая циклом "Кто правее?" (1891), неоднократно писал об опасности буржуазно-интеллигентского национального движения "у русских Галиции", "насквозь пропитанных либеральным европеизмом" [4, с. 119, 121, 657, 658], а в частном письме Тертию Филиппову он выразился еще жестче: "Несносные либеральные хамы галицийские хохлы" [6, с. 621]. Гонения на каноническое православие в балканских странах вызывали у Леонтьева отвращение – и современные гонения на Украине абсолютно ничем не отличаются от них.



Отсюда следует неизбежный вывод: скепсис Рустема Вахитова по отношению к российской спецоперации (сейчас мы выносим за скобки упомянутые им попытки закулисной дипломатии между Москвой и Западом) является совершенно неоправданным.



Если Леонтьев и Савицкий действительно являются для Вахитова учителями и ориентирами, то сейчас самое время подчеркнуть: в огне спецоперации растаял как дым без следа зачаточный великорусский "племенной" буржуазно-интеллигентский национализм, уступив место на поле боя откровенно государственническим, имперским, самобытническим лозунгам.



На полях сражений из славян и кавказцев, народов Сибири и семитов, православных и мусульман, буддистов и представителей ряда любимых Леонтьевым "мистических сект" уже сформировалось то боевое братство защитников культурной идентичности и "цветущей сложности" России, где "Ахмат – сила и сила – казаки", то братство, которое предназначено сокрушить железную машину национализма, выстроенного западными мастерами на Украине и во всей Восточной Европе ради "вторичного смесительного упрощения". Поэтому нужно решительно сказать: леонтьевские максимы сбылись, и сегодня Константин Леонтьев стал в прямом смысле слова идейным основоположником нашей специальной военной операции.



Литература:



1. Вахитов Р.Р. Тоска и севрюга консерватора, или как бы отнесся К.Н. Леонтьев к СВО? 30.06.2022. Режим доступа: https://politconservatism.ru/articles/toska-i-sevryuga-konservatora-ili-kak-by-otnessya-k-n-leontev-k-svo



2. Медоваров М.В. От химеры наций к империи народов. 03.08.2018. Режим доступа: https://politconservatism.ru/thinking/ot-himery-natsij-k-imperii-narodov



3. Медоваров М.В. О попытках построения русской нации и их итогах. 08.07.2020. Режим доступа: https://politconservatism.ru/blogs/o-popytkah-postroeniya-russkoj-natsii-i-ih-itogah



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5. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М., 1996.



6. Пророки византизма: переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1991). СПб., 2012. Источник - katehon.com

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