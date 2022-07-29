Китай. Новые победы, новые вызовы, - Юрий Тавровский

09:08 01.08.2022

сто лет возрождения после ста лет унижений

Юрий Тавровский

29.07.22



"Столетие унижений" пришло в Китай в 1840 году под залпы дальнобойных орудий с кораблей Англии. "Опиумные войны" положили начало десятилетиям столкновений с войсками стран Европы, Америки и Японии, череде неравноправных договоров, безнаказанных захватов лакомых кусков Поднебесной, выкачиванию из нее огромных контрибуций. Только спустя целый век, в 1945 году, последние захватчики убрались восвояси и была восстановлена территориальная целостность. Но уже вскоре началась гражданская война и поэтому "Столетие возрождения" надо отсчитывать с 1949 года. По прихоти истории оно снова началось со столкновения с англосаксами – Америкой, Англией, Канадой, Австралией и их союзниками в ходе кровопролитной Корейской войны 1950-1953 годов. За счет жертвенного подвига китайских народных добровольцев удалось удержать войска Запада на северо-восточных рубежах КНР. Поддержка Советского Союза, ставшего к тому времени ядерной державой, позволила предотвратить применение американской атомной бомбы.



Уже первое десятилетие правления коммунистов принесло ощутимые плоды для экономики страны и благосостояния обнищавшего народа. Даже эти ограниченные достижения вызывали неприятие Америки и ее союзников, которые сразу ввели торговые санкции, фактически блокировали столь важный экспорт и импорт. Первые успехи в социалистическом строительстве вскружили головы руководству Китая. Пытаясь еще больше ускорить движение вперед, Мао Цзэдун велел строить малые доменные печи и создавать "народные коммуны". Начался "большой скачок" в деревне и городе. Этот эксперимент общенационального масштаба оказался неудачным и вместе с последовавшей "культурной революцией" вычеркнул из "столетия возрождения" почти два десятилетия.



Сменившему Мао Цзэдуна в качестве вождя нации Дэн Сяопину пришлось возобновлять движение вперед с низкой отметки. После 1978 года он принял несколько судьбоносных решений, которые позволили Китаю вернуться к устойчивым темпам развития. Возможно, воспоминания о русском НЭПе, свидетелем которого он был в 20-е годы в Москве, а также примеры "азиатских тигров" помогли ему выработать победоносную формулу "реформ и открытости", то есть сосуществования государственного сектора экономики и рыночных сил под контролем правящей партии. Еще одним стратегическим решением было получить инвестиции и технологии с Запада в обмен на поддержку борьбы с Советским Союзом, Вьетнамом и другими социалистическими странами. Комбинация внутренней и внешней политики, отвечавшая национальным интересам того времени, обеспечила Китаю три десятилетия "мирного возвышения", беспрецедентных темпов наращивания национальной мощи.



Казавшееся "вечным двигателем" изобретение Дэн Сяопина стало вырабатывать свой ресурс к началу ХХI века. Упали темпы развития экономики, началось подспудное сдерживание Запада. Были разрушены традиционные конфуцианские нормы морали, скомпрометированы лозунги социализма, а в возникший "духовный вакуум" хлынули нормы обогащения любой ценой и чуждые моральные установки.



Тенденцию к затуханию "мирного возвышения" удалось остановить Си Цзиньпину, который вскоре после прихода к власти в 2012 году выдвинул долгосрочную программу "Китайская мечта о великом возрождении китайской нации". Она сплотила китайцев на понятных каждому идеях патриотизма. Она доказала свою действенность, уже к 2021 году достигнув все намеченные цели первого этапа "Великого возрождения". Немалую роль в этом сыграла технологическая революция, цифровая трансформация, которая пронизывает все китайское общество, всю экономику, оборону и безопасность. Сейчас мало у кого в Китае и за его пределами остались сомнения в реальности целей следующего этапа – до 2034 года.



Движение к намеченной цели не могло быть гладким. В 2017 году 19 съезд Компартии полностью одобрил долгосрочную программу Си Цзиньпина и фактически предоставил ему неограниченные полномочия и время на ее реализацию. Сразу после съезда, развеявшего последние надежды на перерождение китайской модели социализма в очередной вриант либерального капитализма, Запад "ударил по тормозам". "Торговая война" Президента Трампа быстро дополнилась технологической блокадой, попытками "цветных революций" в Гонконге и Синьцзяне. Началось накачивание Тайваня современным оружием и подталкиванием тайбэйских элит к провозглашению независимости от КНР. Эти и другие рукотворные трудности дополнились природным бедствием – вспышкой COVID–19. Она тут же была использована Западом для очернения Поднебесной в духе "желтой опасности". Ценой мобилизации сил всей китайской нации и мудрой политике "стратегической сдержанности" испытания минувших трудных лет были успешно преодолены.



Однако внешнеполитические вызовы будут усиливаться по мере превращения Китая в ведущую державу. Запад будет продолжать создание глобального антикитайского альянса под лозунгами "борьбы с авторитаризмом". В это объединение будут привлекать не только членов уже существующих военных блоков и двусторонних договоров безопасности, но и "новобранцев" из числа завидующих китайскому успеху. Будут устраивать провокации в таких взрывоопасных точках, как Тайвань, Южно-Китайское море, Дяоюйдао, Гималаи. Будут совершаться экономические диверсии и террористические акции на объектах "Пояса и Пути". Будут стараться подорвать наступление китайского юаня. В качестве орудия вытеснения Китая будет разжигаться синофобия, проводиться "политика отрицания" китайской культуры и языка. Вряд ли Запад полностью отказался и от планов дестабилизации Гонконга, Синьцзяна, Тибета. Можно ожидать расширения поддержки тоталитарных сект и попыток использовать в своих целях популярные среди молодежи религиозные течения, а также сепаратистское подполье в национальных районах.



Ускоренное продвижение Китая может создавать неожиданные вызовы внутри китайской нации. "Духовный вакуум" после выдвижения плана "Китайская мечта" постепенно заполняется первоначальными идеалами социализма и идеями патриотизма, а также отвергнутыми было традиционными моральными ценностями. Однако уже очевидны последствия "смутного времени" и издержки триумфального успеха. На руку недоброжелателям. могут сыграть довольно распространенные в последнее время проявления заносчивости и невоспитанности в общении с иностранцами, выпячивание "китайской мудрости" в общении с другими культурами, необязательность в выполнении обещаний и даже подписанных документов.



Еще одним неоднозначным последствием "китайского чуда" и ожидаемого увеличения китайского "среднего класса" с нынешних 400 миллионов человек до ожидаемых к 2034 году примерно 800 миллионов может стать глобальное нарушение баланса производства и распределения продуктов питания и сырья, транспортных услуг. Если нормы потребления "среднего класса" в странах Запада будут повторяться в Китае, то последствия как для самой Поднебесной, так и остального мира могут быть непредсказуемыми. Возможны и другие трудности роста.



Пройдя две трети "Столетия возрождения", Китай подходит к важной вехе – ХХ съезду Компартии. На нем будут проанализированы достижения, отмечены "узкие места", намечены ориентиры на обозримое будущее. Нет никаких сомнений, что венчающий "Столетие возрождения" 2049 год и промежуточный финиш 2034 года останутся главными рубежами. Нет сомнения, что эффективная модель "социализма с китайской спецификой новой эпохи" останется главным мотором развития Поднебесной. Нет сомнения, что концепция "Создания сообщества общей судьбы человечества" получит дополнительное развитие с учетом кризиса в мировом управлении. Одновременно, зафиксированные на съезде итоги и планы дальнейшего движения вызовут усиление ненависти у англосаксов и их сообщников в сдерживании и окружения Китая. Ясно одно - глобальное влияние Китая будет расти, быстрее или медленнее. Число его партнеров, друзей и союзников будет расширяться. Среди них непременно будет Россия.