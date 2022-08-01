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American Thinker: На Украине Путинская Россия не остановится
09:21 01.08.2022

American Thinker
США
01 августа 2022

В основе спецоперации Путина - стремление исправить "исторические аномалии", пишет American Thinker. В первую очередь, "освоить" области Украины, в чьих названиях есть что-то русское. По мнению автора, следующая, постукраинская фаза конфликта неизбежна, потому что Россия - правопреемница СССР, а прежних советских территорий в составе других государств еще много.
Алекс Гордон

22 октября (2 ноября) 1721 года была провозглашена Российская империя. Первым ее императором стал Петр Великий. Смысл превращения царства в империю заключался в том, что Петр провел ряд реформ: в частности, "прорубил окно в Европу". Иными словами, Россия получила выход к незамерзающим портам Балтийского моря и захватила ряд земель вокруг новой имперской столицы, Санкт-Петербурга. Позже Российская империя обрела выход к Черному и Каспийскому морям. А после завоевания Дальнего Востока - еще и выход к Тихому океану. С выходом к каждому следующему морю статус империи укреплялся. Российская Федерация объявила себя правопреемницей Советского Союза, который сам, в свою очередь, был наследником Российской империи. Оба присвоили себе "исторические права" Российской империи.

Чтобы понять, что происходит, давайте вспомним заявленные цели России на Украине. После пяти месяцев "спецоперации" мы видим, что минимум одна из них - "демилитаризация" - провалилась. Вместо "демилитаризации" количество оружия и боеприпасов на Украине благодаря помощи Запада возросло на несколько порядков. Что же со второй целью - "денацификацией"? Уровень "нацификации" - если под ней понимать противостояние путинской России - на территории Украины значительно возрос благодаря действиям ее "освободителей". Присвоив себе правило решать, кто нацист, а кто нет, Российская Федерация обнажила всю слабость своего морального облика по отношению к гражданскому населению Украины.
Боевые действия на Украине продолжаются гораздо дольше, чем рассчитывали инициаторы конфликта. Как и при каких обстоятельствах он может закончиться? Россия может прекратить боевые действия, если полностью возьмет под свой контроль Донбасс и Новороссию. Проект "Новороссия" (буквально: "новая Россия") подразумевает "освобождение" Украины от ряда территорий, некогда входивших в состав Российской империи. Города Днепропетровск, Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Николаев, Запорожье, Тирасполь (на территории оккупированного российскими войсками молдавского Приднестровья) - все они когда-то входили в состав Новороссии, губернии Российской империи. Их возврат - цель освободительного конфликта. "Освобождение" сопровождается созданием нового региона Российской Федерации с названием прежней провинции Российской империи, Новороссии.

Но Российская Федерация - это не Российская империя, а новое государство, созданное в 1991 году после распада СССР, куда РСФСР входила как одна республик. Претензии Путина на Новороссию означают, что новая страна, Российская Федерация, претендует на территорию совсем другой страны, которой уже нет, - Российской империи. По мнению Путина, Украина - это искусственно созданное государство. А Россия - естественное? На территории Российской Федерации проживает 190 народов. Захват Сибири, Дальнего Востока, Камчатки и Чукотки именуется в русской истории "освоением" земель, населенных 189 нерусскими народами. Как и в период Российской империи, на Украине происходит "освоение" и "присоединение". Только на сей раз бывшие царские земли "осваивает" новый царь, именуемый "президентом". Новороссию покоряет новый самодержец, который считает, что "возвращает", "собирает", "осваивает" и "освобождает" земли бывшей империи во имя укрепления новой.

Согласно путинской идеологии, "естественная" Новороссия заменит "искусственную" Украину. Одна из целей российской колонизации новых земель - обеспечить выход к морю и не пустить туда украинских соперников. Российская Федерация уже лишила Украины доступа к Азовскому морю, заняв порты Мариуполь и Бердянск. Российская Федерация верна своей имперской стратегии выходить к морю во всех стратегически важных местах, где это возможно. К Средиземному она уже вышла, заполучив в свое распоряжение военно-морскую базу Тартус в Сирии.

Ключ к пониманию целей "специальной военной операции" Путина - его стремление исправить "исторические аномалии": в первую очередь "освоить" те области Украины, в чьих названиях есть что-то русское (Новороссия и Киевская Русь, "мать городов русских") и лишить Украину выхода к Черному морю. В общем, на Украине происходит закономерное явление: первый акт имперского "освоения" земель. Что будет дальше? Следующая, уже постукраинская фаза конфликта неизбежна, ибо Российская Федерация - правопреемница СССР, а "неосвобожденных" советских территорий в составе других государств еще много. Российская Федерация будет "осваивать" и другие "оккупированные" земли Российской империи. СССР и Российская империя оставили Российской Федерации в наследство немало проблем по "освоению", "завоеванию", "освобождению", "присоединению" и "собиранию" территорий. Новая Россия - это не новая страна, а все та же Российская Федерация, обремененная великой исторической миссией по расширению своих владений.

Источник - inosmi.ru
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