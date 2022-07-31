Энергетический кризис обрел глобальный характер, - Foreign Policy

09:27 01.08.2022

Европейский континент ждет тревожное энергетическое будущее. Но беда надвигается не только на Европу. Уже несколько месяцев заоблачные цены на нефть и газ сеют хаос по всему миру, а эксперты предупреждают, что света в конце тоннеля не видно, пишет The Foreign Policy.



Страдает не только Европа с Соединенными Штатами – заоблачные цены наносят ущерб всему миру.

Россия ведет жесткую игру с поставками газа в Европу, и поэтому континент ждет тревожное энергетическое будущее. Но беда надвигается не только на Европу. Уже несколько месяцев заоблачные цены на нефть и газ сеют хаос по всему миру, а эксперты предупреждают, что света в конце тоннеля не видно, так как конфликт на Украине продолжается.



Из-за нехватки топлива и отключений электроэнергии импортозависимые страны мира от Эквадора до Южной Африки сталкиваются с экономической неразберихой, а их правительства отчаянно ищут выход из сложившейся ситуации. На Шри-Ланке, страдающей от целой серии усиливающихся кризисов, возник острый дефицит и длинные очереди. Это вынудило правительство отдать распоряжение населению работать дома. Пакистан пошел на сокращение рабочей недели, чтобы ослабить нагрузку, возникшую из-за продолжительных отключений электроэнергии. А Панаму сотрясают демонстрации, начавшиеся в связи с резким ростом цен.

"Мы переживаем первый глобальный энергетический кризис", - сказал эксперт по энергетике из Колумбийского университета Джейсон Бордофф (Jason Bordoff). Он отметил, что дефицит ударил почти по всем регионам мира и по источникам энергии. "Волновой эффект наблюдается повсюду, и как мне кажется, худшее еще впереди", - добавил Бордофф.

Рынки испытывали серьезную нехватку еще до начала российской военной операции на Украине. Это результат сочетания целого ряда факторов: пандемии, замедления поставок в цепочках снабжения и климатических потрясений. Ситуацию усугубило сокращение газового экспорта из России, из-за чего Европа была вынуждена искать энергоресурсы в других местах. Это еще больше взвинтило цены на мировых рынках. Теперь масла в огонь подливает экстремальная жара, вызванная климатическими изменениями, и возникшие проблемы только усиливаются.

"У нас взаимосвязанная глобальная система, - сказал Бордофф. – Если надавить в одном месте, давление почувствуется и в других местах".



Последний раз катастрофический дефицит энергоресурсов (правда, тогда только нефти) возник в 1970-е годы. Тогда ОПЕК ввела эмбарго, которое ударной волной прокатилось по всей нефтяной отрасли. Из-за этого кризиса на свет появилось Международное энергетическое агентство (International Energy Agency), а промышленно развитые страны начали создавать стратегические резервы, готовясь к будущим перебоям с поставками, рассказал эксперт Антуан Хальф (Antoine Halff) из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. Но у многих развивающихся экономик и погрязших в долгах стран нет такой подушки безопасности, и они абсолютно не защищены от потрясений.



"Сегодня страдают совершенно другие страны - небольшие, стремительно развивающиеся, требующие все больше и больше энергии. Это свидетельствует о их экономическом развитии, -сказал Хальф. – Но из-за этого они намного хуже защищены от всякого рода перебоев и рисков, и они не входят в ту систему безопасности, которая создана МЭА".



Возьмем в качестве примера Пакистан, которому никак не удается справиться с отключениями электричества, или Эквадор, где протесты по причине резкого роста топливных цен в июне едва не остановили всю страну и вызвали человеческие жертвы. В последние недели протесты охватили Гану и Камерун. Их участники недовольны увеличением цен на топливо и его нехваткой. То же самое происходит в Аргентине и Перу, где резкий рост цен на энергоресурсы спровоцировал забастовки и демонстрации.

"Беднейшие страны мира уже испытывают экономические трудности. У них слабое финансовое положение, и энергоресурсы им просто не по карману, - сказал Бордофф. – Я думаю, мы станем свидетелями все более частых веерных отключений. Странам мира с низкими доходами и ненадежными электросетями будет сложно обеспечивать подачу электричества".



Некоторые страны уже погрузились во тьму. ЮАР, которой определенно знакомо снятие пиковых нагрузок, уже давно страдает от веерных отключений, столкнувшись с одним из мощнейших за свою историю энергетическим кризисом. То же самое происходит на Кубе, где часто и широко отключают подачу электроэнергии.

Во избежание такой судьбы многие страны обратились к углю. Когда в мае углубился энергетический кризис, Индия пообещала возобновить и увеличить добычу в угольных шахтах. В июне индийский импорт угля достиг рекордной отметки. И это, скорее всего, надолго, о чем недавно предупредил индийский министр энергетики Радж Кумар Сингх (Raj Kumar Singh).



Такие перебои являются частью общей картины, иллюстрирующей, как российская военная операция на Украине взбаламутила сырьевые рынки и поставила мировую экономику с ног на голову, заявила энергетический эксперт из RBC Capital Markets Хелима Крофт (Helima Croft). На долю России и Украины также приходится значительная часть мирового экспорта пшеницы и ключевых ингредиентов для производства удобрений. Из-за конфликт весь этот экспорт существенно сократился.



"Это история не только про нефть и газ, - сказала Крофт. – Это история про ключевую сельскохозяйственную продукцию, про возможный продовольственный кризис глобального масштаба. Это также создает политические опасности, потому что бедствуют и страдают очень многие граждане".

Когда европейские страны решили отказаться от российской нефти, их место заняли Китай и Индия, которые скупают подешевевшие запасы. Сейчас Москва становится для Пекина самым крупным поставщиком. Но большие объемы потребления вовсе не означают, что Китай и Индия не несут экономические потери из-за кризиса. Хотя российское топливо поставляется туда со скидкой, в других местах они платят за импорт энергоресурсов умопомрачительные цены. "Здесь финансовые последствия не компенсируются в полной мере импортом нефти из России, пусть она и продается с существенной скидкой", - сказал директор службы геополитических рисков из компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра (Fernando Ferreira).

Предстоящей зимой эти рынки могут столкнуться с новыми потрясениями, когда в полном объеме заработают европейские меры, нацеленные против российской нефти. Чтобы погасить возможный скачок цен, администрация Байдена срочно разрабатывает план, ограничивающий цены на российскую нефть. Но на этом пути есть множество препятствий.



"С наступлением декабря нас могут ждать новые перебои на энергетическом рынке и повышение цен на нефть. Многое зависит от того, как будут внедряться эти санкции", - сказала Крофт.

Эксперты отмечают, что перспективы кризиса тесно связаны с продолжительностью российско-украинского конфликта. Признаков его прекращения нет. "Кризис будет длиться ровно столько, сколько будет продолжаться конфликт, - сказал Феррейра. – Но мы не видим никаких указаний на то, что завершение этого конфликта близко".



Кристина Лу (Christina Lu)

Foreign Policy

США

31 июля 2022