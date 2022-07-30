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Москва поможет Сирии отразить новое турецкое наступление, - Javan
09:33 01.08.2022

Москва поможет Дамаску ввиду возможного турецкого наступления
Повседневная жизнь в Дамаске - ИноСМИ, 1920, 31.07.2022
Павел Бедняков
Javan
Иран

Эрдогану не удалось получить добро от Тегерана и Москвы в ходе трехсторонних переговоров. Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Сирии, в ответ на продвижение турецких сил на севере страны, предупредил, что сирийская армия готова противостоять вероятной турецкой агрессии.

Не проходит и 10 дней после поездки президента Турции Эрдогана в Тегеран, как турецкие силы, сосредоточенные у северных рубежей Сирии, приходят в движение, хотя турецкому лидеру и не удалось получить на это добро от Тегерана и Москвы в ходе трехсторонних переговоров. Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Сирии, в ответ на продвижение турецких сил на севере страны, предупредил, что сирийская армия готова противостоять вероятной турецкой агрессии.

Хотя Анкара все еще продолжает авантюры в Ираке, но, по-видимому, одновременно Турция активизирует свое движение и в Сирии. Как заявил военный источник сирийскому информагентству "Сана", наряду с активизацией провокационных и авантюрных действий Турции на сирийской территории в последние три дня и нападениями на различные районы и ряд баз вооруженных сил, доблестная сирийская армия находится в полной готовности, чтобы противостоять любому возможному нападению и со стороны турецкой армии, и со стороны различных террористических группировок и незаконных формирований, которые поддерживает Анкара. Оккупационные силы Турции и их пособники в рядах различных террористических и незаконных формирований усилили атаки в районах, прилегающих к оккупированным территориям в провинциях Аль-Хасака, Алеппо и Ракка, применяя при этом тяжелую артиллерию и минометы. Это снова привело к жертвам среди гражданского населения, материальным потерям и появлению большого числа беженцев, когда сотни семей пытаются покинуть районы боевых действий. Турецкая сторона в ходе переговоров и встреч, которые прошли в Тегеране в начале прошлой недели, надеялись, тем не менее, заручиться поддержкой и одобрением России и Ирана для своих операций на севере Сирии. Однако этого им добиться не удалось.

Ни Тегеран, ни Москва никогда не желали давать Анкаре карт-бланш на осуществление ее авантюрных замыслов в арабской стране. Более того, Москва систематически предоставляет Дамаску довольно существенную поддержку, при помощи которой сирийские правительственные силы в последние годы успешно дают отпор действиям любых незаконных формирований, чьим бы покровительством они ни пользовались. После того, как Анкаре и сейчас не удалось добиться желаемого, пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын сделал довольно жесткое заявление, в котором говорилось, что Турция не обязана спрашивать чье-либо разрешение для проведения операций на севере Сирии и также не должна оповещать никого о сроках проведения данных операций, поскольку ситуация в данных областях напрямую угрожает безопасности Турции. Он также добавил, что операция может быть проведена в любое время, поскольку ситуация в северной Сирии, по оценкам Анкары, продолжает оставаться угрожающей (Турции). Видимо, в качестве подготовки почвы для наступления турецких сил в Минобороны Турецкой Республики уже на этой неделе заявили о двух погибших турецких военных в стычках с "террористами" на севере Сирии. Но, по всей вероятности, и в этот раз никакой "зачистки" севера Сирии от террористов ожидать не стоит, можно будет лишь наблюдать новые провокации и авантюрные действия турецких военных и тех, кто их поддерживает. Вместе с тем, источник в службах безопасности Сирии, сообщил, что перемещения и провокации в последние дни на территории арабской республики и вблизи нее исходят не только от турецких военных: сообщается о значительном количестве военной техники США, которое было отправлено с авиабазы Айн-аль-Асад в округе Аль-Багдади в район пропускного пункта Аль-Валид на сирийской границе. Сайт "Аль-Мальума", со ссылкой на тот же источник, сообщил, что американские силы направили на указанную базу большую боевую группу, оснащенную также авиацией.

Провокации и авантюры в Ираке

В Ираке, притом, что в Совете безопасности ООН готовится голосование по резолюции против Турции, сообщается также о ракетном обстреле турецкого консульства в Мосуле на севере Ирака. До этого также группировка "Сарая Абабиль" опубликовала видео с нападением на турецкие военные базы вблизи турецких границ. Кроме того, об обстреле военной базы Зеликан пятью ракетами в иракском городе Башика, где дислоцируются турецкие военные, сообщил телеканал "Sabereen News". Однако иракские военные сообщили, что упомянутые удары по турецким базам были ответом на нападение Турции на иракский город Дахук на прошлой неделе. Фуад Хусейн, министр иностранных дел Ирака в ходе недавнего выступления в Совете безопасности ООН, просил как можно скорее принять резолюцию, которая обязала бы Турцию покинуть Ирак, и также заявил, что повсюду, как на севере, так и на юге страны, возмущены последними актами турецкой агрессии в северном Ираке. Фуад Хусейн заявлял также о готовности Ирака сотрудничать с заинтересованными странами относительно вывода группировки ПКК ("Рабочая партия Курдистана") с территории Ирака, однако глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, выступая на Государственном турецком телевидении, заявил, что официальные иракские власти не в состоянии принимать эффективные меры против действующих в стране террористических группировок.

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Источник - inosmi.ru
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