Схватка дипломатов. Интересные подробности визита талибов в Ташкент, - А.Дубнов

10:01 01.08.2022

Схватка дипломатов. Политолог раскрыл интересные подробности визита талибов в Ташкент

1 августа 2022,

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов раскрыл интересные подробности ташкентской конференции по Афганистану, в работе которой приняла участие представительная делегация талибов.



По его словам, главным нервным средоточием дискуссии в Ташкенте оказалась схватка между главой делегации "Талибан", исполняющим обязанности министра иностранных дел непризнанного правительства в Кабуле Амирхана Муттаки и спецпредставителем США по Афганистану Томом Уэстом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



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"Ташкентская конференция была задумана руководством Узбекистана еще осенью прошлого года и стала первой поствоенной встречей мирового уровня. Стало ясно, что талибы власть в стране не отдадут, они пришли в этот раз надолго, и надо приступать к экономической реабилитации Афганистана. Но с началом вхождения российских войск в Украину внимание мира к Афганистану рассеивается, его снова готовы забыть, и это чрезвычайно опасно, новые угрозы оттуда не заставят себя ждать. Впрочем, есть страны, которые готовы подогревать эти угрозы, спонсируя и поддерживая вооруженное сопротивление действующей власти "Талибан" в Кабуле", – написал он на своей странице в Фейсбук.



По его словам, на фоне трагедии Украины своевременность Ташкентской конференции возросла. Узбекистан действует здесь как добросовестный посредник, пытающийся восстановить, а в некоторых случаях и установить взаимопонимание между государствами, имеющими свои счеты с Афганистаном.



"В данном случае, это соответствует так называемой "доктрине Мирзиеева", провозглашенной президентом Узбекистана после его прихода к власти в 2016 году, – политике сближения с соседями, поиску доверия в отношениях с ними, тому, что кажется естественным в Центральной Азии, разделенной большевиками почти сто лет назад "топорным" способом, как сказано в одном известном в регионе историческом исследовании…", – подчеркнул он.



С талибским Афганистаном у Ташкента отношения прагматичные, считает политолог. Гарантии талибов по обеспечению безопасности сопредельной страны соблюдаются, а недавний инцидент со стрельбой самодельными ракетами по Термезу с другого берега Аму-Дарьи был весьма оперативно расследован талибами и те, кто готов был дискредитировать договороспособность нынешней афганской власти, были примерно наказаны.



"Разумеется, главным нервным средоточием дискуссии в Ташкенте оказалась схватка между главой делегации "Талибан, она состояла из 18 человек, и.о. министра иностранных дел непризнанного правительства в Кабуле Амирхана Муттаки и спецпредставителем США по Афганистану Томом Уэстом", – отметил Дубнов.



По его словам, главный талибский дипломат говорил о достижениях: достигнут "почти нулевой уровень коррупции в отличие от 100-процентной коррупции" при прежних режимах в Афганистане. Проверить этот фантастический для остального мира результат не представляется возможным, но зная, насколько брутальными выглядят меры талибов по соблюдению шариатских порядков, можно думать, что похвальба талибов не пустые слова, считает политолог.



"Четверть века назад, в 1998 году, мне довелось быть в Герате во время власти "Талибан", и я видел безопасные для женщин улицы города и слышал рассказы про то, какими, мягко говоря, неконвенциональными методами заставили талибы уважать свои распоряжения. Даже их противникам нравилось, что бандиты и воры больше не терроризировали город. Ну да, это Афганистан, детка", – заметил Дубнов.



Еще Муттаки рассказывал, что благодаря политике терпимости людей не увольняют с работы из-за идеологии, наоборот, власти приглашают бежавших из страны специалистов вернуться домой, "во всех сферах женщины работают там, где есть для этого возможность, а где нет – они получают зарплату и пока сидят дома". А еще Муттаки утверждал, что Афганистан больше не угрожает другим странам. И с этим трудно было не согласиться.



"Следом за ним слушали представителя Евросоюза. Он долго перечислял все претензии цивилизованного Запада, бесспорно, абсолютно справедливые, к режиму талибов, преследования хазарейцев и этнических меньшинств, ограничения прав женщин на работу, а девочек – на учебу, отсутствие свободы слова, говорил о необходимости макроэкономической стабилизации и верховенстве закона. Иногда казалось, что речь идет об условиях приема Афганистана в члены ЕС", – написал политолог.



Наконец, добавил он, слово взял главный антагонист "Талибан", американский дипломат, его солидарность с европейцами была полной, тут Запад не мог себе позволить обнаружить разногласия. Эмоциональный накал достиг высоких нот, когда слово взяла этническая афганка из делегации США.



"Нет впечатления, что Афганистан остается местом, куда хочется вернуться", – страстно воскликнула она, – "ведь никто не хочет быть беженцем".



"Это было чистой правдой, как и другое ее утверждение: война в Афганистане поставлена на паузу, и надо гарантировать, чтобы эта пауза не прервалась. Лично мне это показалось на сегодня главным. Впрочем, как и всем представителям стран Центральной Азии, пожелавшим выступить в Ташкенте. Кроме таджикского делегата, который, казалось, хотел бы, что его вообще не заметили. Да и как его не понять: Душанбе сегодня фактически стал штаб-квартирой антиталибской вооруженной оппозиции во главе с сыном Ахмадшо Масуда, Масудом-младшим", – заметил Дубнов.



Пандшерские таджики при поддержке Душанбе все еще надеются вновь переломить ход афганской истории, но без внешней поддержки им этого не достичь. С одной стороны, талибы ныне уже не те, чтобы дать повод Западу начать все сначала и разогреть вновь афганскую герилью, да и Запад уже изрядно устал от Афганистана.



Тут, по словам политилога, сценарий конференции был неожиданно взломан, слово для ответного выступления попросил Муттаки, явно отдавая себе отчет, что именно он является центральной персоной конференции. Отказать ему было невозможно, иначе зачем собрались, если глаза в глаза при свидетелях не высказать главного.



"Нас обвиняют в нарушении прав человека, но, когда иностранцы пришли в нашу страну, бомбили и убивали мирных афганцев, это разве не было нарушением прав человека? У нас украли наши деньги и требуют от нас показать результаты нашего правления. Скажите, если вы отключите воду для полива в нашем саду, а потом потребуете от нас показать плоды, выращенные в саду, что мы вам ответим? Мы афганцы – часть большого мира, отдайте нам наши деньги!", – привел слова Муттаки Дубнов.



Он также добавил, что риторика министра "Талибан" была пусть и нехитрой, но убедительной в зале, где большая часть присутствовавших ему сочувствовала. Здесь сошлись Восток и Запад так, что великий Киплинг был бы счастлив увидеть, кто кого.



Муттаки был яростно поддержан Ираном, а представитель Китая рекомендовал американцам быть более учтивым, читая нотации странам и народам с другой ментальностью и национальными традициями, иначе не стоит им ждать понимания.



"На следующий день после завершения конференции стало известно о встрече делегаций США и Афганистана: обсуждалась разморозка финансовых активов Афганистана ради его экономической стабилизации. Но сначала США будут требовать использования размороженных средств для выплаты компенсации семьям жертв атаки "Аль-Каиды" на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года. Караван, похоже, вышел в путь", – заключил Аркадий Дубнов.