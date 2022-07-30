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Потому, потому что мы Пелоси. Спикер Палаты представителей Конгресса США движется к Тайваню, - С.Строкань
12:34 01.08.2022

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Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси совершает поездку по Индо-Тихоокеанскому региону. В программе турне - посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии, однако главной мировой новостью стала возможность визита третьего лица в иерархии американской власти на Тайвань, который Китай считает своей территорией. Учитывая, что американская сторона держит информацию о поездке в тайне, интригой ближайших дней станет вопрос о том, долетит ли все-таки Нэнси Пелоси до Тайваня и вступят ли США и Китай в военный конфликт.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси продолжает держать мир в напряжении, не подтверждая, но и не опровергая своего намерения посетить Тайвань
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси продолжает держать мир в напряжении, не подтверждая, но и не опровергая своего намерения посетить Тайвань

Принадлежащий ВВС США Boeing C-40C с регистрационным номером 09-0540, вылетевший в субботу с американской авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) на Гавайи и в тот же день приземлившийся в аэропорту Гонолулу, стал воздушным судном, за полетом которого с напряжением следит весь мир.

На борту самолета, после краткой остановки на Гавайях в воскресенье снова поднявшегося в воздух и отслеживаемого сервисом Flightradar, находятся спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и сопровождающие ее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс и глава комитета по делам ветеранов в нижней палате Конгресса Марк Такано (в прошлом году он возглавлял делегацию Конгресса США на Тайване). Присоединиться к Нэнси Пелоси также были приглашены члены Палаты представителей республиканец из Техаса Майкл Маккол и демократ из Калифорнии Анна Эшу, но они от поездки отказались.

Несмотря на огромный интерес к турне Пелоси, его подробности не разглашаются. Известно лишь то, что в программу включено посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии. Однако ни сроки, ни программа визитов, ни их последовательность не сообщаются. Лишь в воскресенье появилось краткое сообщение, из которого можно сделать вывод, что первым пунктом поездки станет Сингапур: на сайте американской торговой палаты Сингапура есть анонс того, что 1 августа госпожа Пелоси станет спикером на фуршете и неофициальной встрече с членами американского бизнес-сообщества и их сингапурскими друзьями.

Главная же интрига состоит в том, что в ходе турне может состояться визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

В случае, если ее самолет действительно приземлится на острове, это будет первый подобный визит за последние четверть века - до этого спикер Палаты представителей Конгресса США посещал Тайвань в 1997 году, в период правления президента Билла Клинтона. Им был возглавлявший в ту пору нижнюю палату Конгресса республиканец Ньют Гингрич, получивший в Вашингтоне прозвище Бульдог.

Однако если в случае с Ньютом Гингричем Пекин ограничился заявлениями, осуждающими его визит, то на этот раз все может быть по-другому. В преддверии намеченного на осень ХХ съезда КПК, в ходе которого председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает переизбраться на третий срок на пост председателя китайской Компартии, он не может проявить такую же мягкость, которую позволил себе в 1997 году тогдашний председатель КНР Цзян Цзэминь.

В ходе состоявшегося в прошлый четверг телефонного разговора с президентом США Джо Байденом Си Цзиньпин при обсуждении темы Тайваня предупредил его об опасности "обжечься при игре с огнем".

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, "Соединенные Штаты выступают решительно против любых односторонних попыток изменить статус-кво или подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе". Однако при этом в Белом доме, судя по всему, не считают, что визит Нэнси Пелости на Тайвань, если он все-таки состоится, будет нарушением статус-кво или подрывом безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

На вопрос журналистов по поводу того, просчитывают ли в Белом доме радикальные сценарии в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань, Энтони Блинкен ответил уклончиво: "По поводу каких бы то ни было чрезвычайных действий или приготовлений на военном уровне я вас переадресую в Пентагон".

Визит Нэнси Пелоси в Тайбэй грозит военным конфликтом США и Китая
Сама же Нэнси Пелоси уже после отлета борта 09-0540 из Гонолулу в воскресенье ограничилась кратким заявлением в Twitter, в котором говорится: "Я возглавляю делегацию Конгресса, направляющуюся в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи на высшем уровне, чтобы обсудить, как мы можем продвигать вперед наши общие интересы и ценности". Упоминание Тайваня, который может стать триггером конфликта с Пекином, в заявлении Нэнси Пелоси намеренно отсутствует: свой визит на остров она не подтверждает, но и не опровергает, как это было и раньше. В связи с этим интрига сохраняется, и ситуация остается непредсказуемой.

"Она сделает только хуже",- отреагировал на возможность визита Нэнси Пелоси на Тайвань экс-президент США Дональд Трамп, обвинивший свою давнюю непримиримую противницу в том, что она хочет "создать проблемы и заработать денег".

Между тем уже после телефонного разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина китайская сторона демонстрирует решимость пойти гораздо дальше, чем это сделал в 1997 году Цзян Цзэминь, делая громкие заявления и продолжая игру мускулами. "В то время как одна страна неоднократно говорила о принципе суверенитета в контексте Украины, она оспаривает суверенитет Китая над Тайванем и даже целенаправленно создала напряженность в Тайваньском проливе",- заявил в Нью-Йорке заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. "Воля Китая защищать национальный суверенитет непоколебима. Никому не следует недооценивать решимость и способность более чем 1,4 млрд китайских граждан защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Я надеюсь, соответствующая страна отчетливо это видит и не будет играть с огнем",- повторил китайский дипломат слова своего лидера.

На этом фоне в пятницу Китай приступил к масштабным военным учениям в Южно-Китайском море, в четырех районах вблизи провинций Гуандун и Хайнань.

Кроме того, в китайских СМИ появились сообщения, что самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) могут приступить к патрулированию над территорией Тайваня в ответ на предполагаемый визит Нэнси Пелоси. Согласно одному из обсуждаемых сценариев, НОАК может ввести бесполетную зону и зону ограниченного судоходства под предлогом военных учений вблизи Тайваньского пролива, в связи с чем самолет Нэнси Пелоси в случае попытки прилететь на Тайвань будет вынужден изменить маршрут.

Уже в воскресенье, в преддверии отмечаемой 1 августа 95-й годовщины образования НОАК, китайское телевидение впервые опубликовало видеоролик с запуском баллистической ракеты, напоминающей гиперзвуковое оружие DF-17 ("Дунфэн-17"). "НОАК показывает свои возможности, заявляя о готовности принять любые ответные меры, если США будут упорно стремиться к провокациям",- пояснил англоязычной газете Global Times известный китайский военный эксперт Сун Чжунпин, по словам которого китайская армия "твердо верит, что способна одержать победу в сражении".

До этого телевидение КНР показало ролик "Возможности китайских войск за 81 секунду" с запуском ракеты DF-17 с транспортно-пусковой установки, находящейся в пустыне. "Такую ракету можно запустить автономно - когда угодно и из любой локации, это очень маневренное и универсальное вооружение",- пояснил газете Global Times Сун Чжунпин.

"С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом, с другой - "полетами во сне и наяву". Настолько все происходящее с американской политикой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол "Белый дом" давно вынесло на песчаные пляжи",- написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом, в комментарии российского дипломатического ведомства катастрофа, к которой пришла политика США при президенте Байдене, предстала в виде безнадежно завязшего в песке атомохода "Белый дом", который уже никуда не способен плыть.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя поездку Нэнси Пелоси, обошелся без ярких метафор, но говорил о том же: "Мы убеждены, что подобное поведение на международной арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность, мир и так сейчас перенапряжен обилием региональных и общемировых проблем. Конечно, подобные шаги могут иметь только деструктивный характер".

Комментируя слова Си Цзиньпина об "играх с огнем", Дмитрий Песков заявил о полной солидарности с Пекином. "Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая и считаем, что ни одна страна в мире не должна иметь право подвергать сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера",- предупредил господин Песков.

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №137/П от 01.08.2022,

Источник - коммерсант
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