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Куда утекли мозги: как живется русским эмигрантам на новых родинах
13:01 01.08.2022

Портрет нового нерусского в чужом интерьере

Получив заказ на рейтинг стран, в которые с конца февраля потекли "русские мозги", международные аналитики заодно составили личный портрет русского эмигранта новейшего образца в нынешнем политическом интерьере. А мы решили полюбопытствовать, как утекшие мозги чувствуют себя в новом окружении.

Топ-лист самых востребованных у переселенцев из России стран заказали отнюдь не политические злопыхатели, а самые крупные игроки на международном рынке торговли недвижимостью - ничего личного, чисто бизнес. А портрет "утекшего" составился сам собой и как раз в связи с недвижимостью. Список самых желанных возглавила Турция, в нее перебрались 24.9% россиян. Их портрет обозначен, как "политически неравнодушная, либерально настроенная интеллигенция". А вот что говорят о них местные жилищные брокеры.

- Россияне, имевшие недвижимость в Турции еще до геополитических потрясений, просто перебирались в нее и все, - рассказывает русскоязычная риелтор, помогающая с покупкой жилья на турецкой ривьере. - Но вот от тех, кто прибыл в конце февраля-начале марта, сплошная головная боль. Приобретать по предложенной цене они ничего не желали, но голову морочили. Мол, мы еще не знаем, хотим ли остаться в Турции, это мы тут так, проездом, это же не страна для жизни, сами понимаете...

По словам брокерши, под этим же предлогом новые русские эмигранты отказывались от предоплаты за долгосрочную аренду, предпочитая снять жилье на месяц-другой.

- А там, говорят, посмотрим. Конечно, ни турецким домовладельцам, ни посредникам, работающим за процент от сделки, такой подход не нравится. Либо вы здесь, либо вы там. А они вроде как в подвешенном состоянии, сами чего-то ждут и контрагентов, выходит, подвешивают. Если честно, у нас при словах "клиент из России" начинают руками махать и закрывать лицо руками.

Серебро и бронзу по массовому забегу из РФ взяли Грузия (23,4%) и Армения (15.1%). Туда, согласно статистическому портрету, из России утекли "политически активные айтишники".

- Извини, в этом году вас не приглашаю, - печалится подруга из Тбилиси. - У нас все очень сильно подорожало из-за приезжих.

- Так вы же хотели туристов, радоваться надо!

- Это не туристы. Но и не люди, любящие Грузию, как те, кто в ней родился и живет. Это как … ну типа засидевшиеся гости. Им у нас особо не нравится, они и не скрывают. Мечтают однажды в Европе пристроиться, а работают удаленно или на международные компании, или вообще на Россию, из которой уехали "в связи с неодобрением". Моя семья, наверное, старомодная. Мы считаем, что у человека должна быть родная земля, к которой он привязан корнями, а не перевалочный пункт.

А вот в Армении, занявшей третью ступень пьедестала, не нравится самим "мозгам". А собрались на армянской земле, если верить аналитическому "фотороботу", главным образом россияне, проплатившие посредникам "релокацию" - то есть, перетащившие за пределы РФ собственный бизнес.

- Столько жуликов я нигде не видел! - кипятится российский бизнесмен, попробовавший стать армянским. - Невозможно тут работать, никаких правил, все по законам гор! Я в Израиль-то не поехал из-за того, что в России в своей сфере я самый умный, а там все самые умные собрались. Но после армян уж лучше к израильтянам.

Израиль, кстати, тоже традиционно вошел в десятку мест, сильнее всего прельстивших бывшие российские мозги: на землю обетованную, обнаружив у себя соответствующее происхождение, отбыли 2.8%. Но вот сюрприз: далеко не все собираются там жить и работать на благо святой земли, планируя ограничиться "запасным гражданством"

- Ну что вы, там только в магазин за продуктами разок сходить - 15 тыс. руб., если по нашему! - делится жена из пары, слетавшей за гражданством и благополучно прибывшей домой. - А школа для детей сколько стоит! Нет уж, гражданство пусть будет, а мы пока тут. Посмотрим, как дело пойдет.

По 2% "российских бизнесменов, пострадавших от режима и санкций", если верить отчету, приняли Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Однако белое солнце их пустынь явно подходит не всем нашим "мозгам".

- Бизнес здесь вести невозможно, - сокрушается новый русский эмигрант (конкретную экс-советскую республику, где он находится, не станем упоминать из этических соображений). - Нанимать на работу некого. Ну только если у тебя клининговая компания, мести, тереть, вот это все. Офисные работники здесь полный ноль. А своих релоцировать дорого.

- А вы в просвещенную Европу езжайте!

- Издеваетесь? Вы в курсе вообще, к каким зарплатам они там привыкли?

Кстати о Европе: по подсчетам аналитиков, примерно 1,5-1,7% российских "политически активных людей среднего класса" притекли в Эстонию, Черногорию, Германию и Испанию. Возможно, вы думаете, что аборигены этих стран, не воспитанные на поговорке "сын за отца не в ответе", русофобствуют над нашим среднем классом, отравляя ему жизнь. Но отнюдь.

- Да в основном айтишники, - отзывается о переселенцах экс-жительница советской республики, а в последние 30 лет жена коренного жителя Берлина. - Такие же, как везде в мире. Равнодушные ко всему кроме того, что за монитором. Без внятной позиции, без понятной простому смертному семьи и целей. Живут некоторые сразу по 10 человек, кто кому кем приходится, не понятно. Вреда от них нет, но что это "российская политически активная интеллигенция", какой я ее себе представляю, я бы не сказала.

- За долгим рублем приехали, - неделикатно "приштамповывает" переселенцев русскоязычная семья, более 20 лет живущая в Испании. "Старым русским эмигрантам" новые тоже не по душе: старые, по их собственным словам, "провели гигантскую работу по натурализации в европейской стране" - перевели бизнес, выучили испанский сами и обучили детей. Поэтому хлынувшие после 24 февраля законно кажутся им "спонтанно понаехавшими": никакой основательности, никакой подготовки.

- Но тогда уж "за долгим евро"?

- Нет, именно за рублем. Ну или за рупией какой-нибудь. Многие и не скрывают, что они тут ненадолго. Сейчас пока под геополитическую сурдинку западные компании сделали им выгодные предложения, они и согласились, кто ж от денег отказывается. Но на то они и мозги, чтобы понимать, что это ненадолго. Контракт отработают - и домой в Россию. Или куда-нибудь в Индию. В Европе сейчас тоже жизнь не сахар, все дорого и неспокойно.

По данным экспертов, изучавших статистику новейшей эмиграции из РФ, 18% из перебравшихся в страны-призеры рейтинга считают их годными лишь для временного пристанища.

Жанна Голубицкая

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659348060


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