Рецессия Шредингера: что случилось с экономикой США

13:03 01.08.2022 Цифры свидетельствуют об экономическом спаде, но правительство отрицает очевидное



Дмитрий Мигунов



ВВП США, крупнейшей экономики мира, сократился на протяжении второго квартала подряд, упав на 0,9%. Исторически такое последовательное снижение означало рецессию - во всяком случае техническую. В этот раз ситуация не столь однозначна - как по объективным критериям, так и в восприятии людей (критерии рецессии уже пережили настоящую "войну правок" в Википедии). Уверенно можно говорить лишь о том, что период быстрого восстановления экономики после эпидемии закончился и государствам придется выбирать между "настоящей" рецессией и усилением инфляционного взрыва.



Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года

На это указывает инверсия доходности в американских трежерис



Какая такая рецессия



Согласно данным министерства торговли США, в I квартале ВВП страны снизился в годовом исчислении на 1,6%. Сейчас падение оказалось чуть меньшим (0,9% в годовом и 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом), но все равно оказалось полной неожиданностью для наблюдателей. К примеру, осредненный прогноз аналитиков Bloomberg давал по итогам четверти рост на 0,5%.



Два квартальных снижения ВВП - это рецессия. По крайней мере так неофициально считалось до этой недели. Если посмотреть на статистику по экономическому росту в США на протяжении последних 75 лет, эти явления совпадали. Тем не менее в этот раз власти придерживаются другого мнения. Так, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что экономика "устойчива", нет признаков проблем в частном секторе, равно как и безработицы. Председатель ФРС Джером Пауэлл, который на этой неделе объявлял о повышении базовой ставки на 0,75 процентного пункта, также усомнился в наступлении рецессии. Ну и наконец, такую возможность отверг сам президент США Джо Байден, встречаясь с менеджментом компаний технологического сектора.



Их звонок очень важен: что обсудили лидеры Китая и США

И в чем на фоне многочисленных проблем между странами можно увидеть позитив



Все эти заявления прозвучали чуть раньше, чем американский минторг опубликовал свои изыскания, но сложно поверить, что лица, принимающие решения, не были в курсе приблизительных наметок статистиков. Кроме того, наступление рецессии было отвергнуто и после обнародования данных. А в Википедии и вовсе началась война правок на англоязычной странице, посвященной определению рецессии, после чего ее на некоторое время заблокировали.



Следите за объявлениями



Начать нужно с того, что наступление рецессии в американском понятии не имеет четких количественных признаков. На самом деле рецессию в США именно объявляют, причем люди, не самые известные широкой публике. Это делает группа из нескольких экономистов Национального бюро экономических исследований (NBER), занимающаяся изучением бизнес-циклов. Объявления делаются часто спустя несколько месяцев после того, как признаки рецессии (в частности, снижение ВВП на протяжении двух кварталов подряд) зафиксированы. Более того, иногда рецессию официально регистрируют после того, как она, собственно, завершилась.



Все же во всех предыдущих случаях официальное и привычное для бизнеса, аналитиков и простых граждан определения рецессии совпадали. Во всех случаях, когда фиксировался спад на протяжении полугода, отмечалась и рецессия. Почему на этот раз могут произойти расхождения?



Кнутом, без пряника: США жестко пригрозили Ирану

Байден решил надавить на Тегеран ради ядерной сделки, вместо того чтобы пойти на компромисс



В первую очередь речь идет о политике. Обстановка в США за несколько месяцев до выборов довольно напряженная, и любые события могут являться орудием политической игры. С этим связано нежелание исполнительной власти признавать факт рецессии, если этого можно избежать. Но вопросы есть и по совершенно объективным критериям.



На самом деле нынешняя ситуация в американской экономике действительно уникальна, когда множество различных показателей демонстрируют разнонаправленное движение. Действительно, ВВП продолжает снижаться. Но причины этого снижения не так однозначны. В I квартале резкое падение на 1,6% было вызвано в первую очередь резким взлетом импорта - во-первых, подорожали ввозимые в США материалы, а во-вторых, начал понемногу рассасываться кризис мировых цепочек поставок.



Как известно, ВВП формируется как сумма частного потребления, инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта (экспорт минус импорт) - и вот как раз с последним у США возникли проблемы. Второй, немаловажный элемент роста или падения ВВП - состояние товарных запасов. Если они растут, то увеличивается и экономика. Если они сокращаются, то и ВВП несет потери, даже если формально продажи (за счет сокращения резервов на складах) выросли. В нашем случае запасы резко росли во втором полугодии 2021 года, а на протяжении следующих месяцев начали сокращаться.



На поклон к принцу: Байден хочет помириться с Саудовской Аравией

Удастся ли американскому президенту сколотить фронт против России на Ближнем Востоке



Что же это такое



Рецессия - это, как правило, заметное снижение потребления домохозяйствами. В последнем квартале в США ничего подобного не фиксировалось, оно продолжило расти, причем потребление услуг вообще скакнуло на 4%. В то же время потребление товаров в апреле–июне несколько снизилось. Но самый главный аргумент в пользу того, что американская экономика находится в хорошей форме, - рынок труда. Безработица составляет рекордно низкие показатели, менее 4%, а экономика США создает по 400 тыс. новых рабочих мест в месяц. Это совершенно непохоже на картину рецессии.



Оппоненты возражают, что, во-первых, безработица вообще является запаздывающим индикатором и спад в занятости часто может начинаться спустя многие месяцы после старта падения экономики. Во-вторых, рынок труда в США в последние полтора десятилетия стал своеобразным: многие миллионы людей вообще ушли из рабочей силы. Поэтому безработица в 3,5% в 2005 и 2022 годах - это две структурно разные безработицы.



Кроме того, есть показатели, которые прямо намекают на то, что ситуация в экономике не самая приятная. К примеру, реальные доходы населения находятся в отрицательной зоне, инфляция обгоняет их на 1–2% каждый месяц. Кроме того, сокращается объем инвестиций, а потребительская уверенность находится на отметках, близких к историческим минимумам.



Нижний брейк: в странах ЕС готовятся к затяжному кризису

Почему повышение ставки ЕЦБ не решит проблему инфляции



Экономист Пол Кругман отмечает, что не все так просто и с безработицей: модель, основанная на опросе трудящихся, а не предприятий, дает куда худшие цифры занятости. В целом он пишет, что не может припомнить периода, когда разные статистические данные свидетельствовали бы о настолько противоположных тенденциях, в чем винит уникальные для 2022 года, да и вообще последних лет, экономические шоки.



Что все это означает для финансовых рынков и мировой экономики? Объявление о рецессии - формальность, но в нынешней ситуации оно может напрямую повлиять на финансово-экономическую ситуацию в США, а за ней и во всем мире. Нынешнее замедление экономики происходит на фоне небывалого за 40 лет инфляционного взрыва по обе стороны Атлантического океана. ФРС США своей главной задачей на данный момент считает борьбу с инфляцией - поэтому и повысила базовую ставку. Кстати, на сообщениях о спаде ВВП даже хуже ожиданий американский фондовый рынок вырос, и это может показаться абсолютно контринтуитивным для людей, не понимающих всех тонкостей работы инвесторов. Дело в том, что такие сведения уже сами по себе оказывают давление на ФРС (да и на любой другой центробанк), которая может и передумать повышать ставку в следующий раз. Между тем сверхмягкая денежно-кредитная политика - главный драйвер фондового рынка в последние десятилетия. По-настоящему высокие ставки могут привести к обвалу всех основных индексов, гораздо большему, чем фактический спад в экономике, - во всяком случае пока.



Однако низкие темпы экономического роста с параллельной инфляцией - ситуация не то чтобы беспрецедентная, но встречавшаяся в последний раз очень давно. Центральные банки не могут парировать обе угрозы одновременно, рано или поздно им придется определиться. И любой из выборов будет иметь тяжелые последствия для экономики и благосостояния населения - хороших решений здесь нет. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659348180





Новости Казахстана

- В Минторговли и интеграции подвели итоги первого полугодия

- О заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС

- Рейтинг управленческой элиты Казахстана во 2-м квартале 2022 года

- Будут ли упорядочены тарифы на электроэнергию?

- Кадровые перестановки

- За нарушение прав пассажиров к административной ответственности привлечен ряд авиакомпаний

- При партии "AMANAT" создано 216 общественных групп для мониторинга цен на продукты и товары

- Запрета на экспорт лука нет

- Спецоперация в столице: ликвидирован наркоканал

- Хулиганам, устроившим потасовку на территории аэропорта в Алматы, санкционирован арест

