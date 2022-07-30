Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима Махамбетского района

18:19 01.08.2022

Вечером в реке Жайык в районе села Сарайшык обнаружено тело акима Махамбетского района. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, передает Zakon.kz.

Ринат Джанглишов был назначен акимом Махамбетского района в феврале 2021 года. Он запомнился коллегам как профессионал своего дела.



Аким Атырауской области и все коллеги выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной кончиной Рината Бауыржановича.

Пресс-служба акимата Атырауской области

Трагедия произошла 31 июля.