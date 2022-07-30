 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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18:19  Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима Махамбетского района
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Воскресенье, 31.07.2022
21:54  Пропал без вести (вероятно - утонул) аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш
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12:50  Жара в ряде регионов Узбекистана обновила рекорды за всю историю наблюдений
12:40  Оборонную мощь Казахстана подрывали генералы..., – генерал Телегусов
12:30  Байден - жив! Но снова сдал положительный анализ на вирус
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Суббота, 30.07.2022
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Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима Махамбетского района
18:19 01.08.2022

Вечером в реке Жайык в районе села Сарайшык обнаружено тело акима Махамбетского района. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, передает Zakon.kz.
Ринат Джанглишов был назначен акимом Махамбетского района в феврале 2021 года. Он запомнился коллегам как профессионал своего дела.

Аким Атырауской области и все коллеги выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной кончиной Рината Бауыржановича.
Пресс-служба акимата Атырауской области
Трагедия произошла 31 июля.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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