Российский газ останется в недрах до лучших времен, - А.Комраков

21:02 01.08.2022 Добыча и экспорт голубого топлива падают из-за санкционных ограничений

Анатолий Комраков



1.08.22

Газовая инфраструктура РФ работает не на полную мощность.

Добыча газа "Газпромом" сократилась за семь месяцев на 12% из-за экспортных ограничений и сокращения внутреннего потребления. России предстоит переориентация экспортных газовых потоков с Евросоюза на другие рынки, включая свой собственный. Такая трансформация мирового газового рынка может занять не менее 10 лет, предупреждают в Международном энергетическом агентстве (МЭА). При этом программа газификации российских домохозяйств сильно отстает от оптимистических планов.



"Газпром" в январе–июле 2022 года, по предварительным данным, добыл 262,4 млрд куб. м газа, что на 12% (на 35,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, сообщила в понедельник компания. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2% (на 3 млрд куб. м).



Экспорт упал еще более существенно, чем добыча. В страны дальнего зарубежья отправили 75,3 млрд куб. м – на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового спроса, считают в "Газпроме". Всего снижение мирового спроса на газ за семь месяцев составило около 35 млрд куб. м. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а потребление газа в 27 странах Европейского союза за то же время сократилось на 31 млрд куб. м.



Впрочем, как отметили в "Газпроме", экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" за семь месяцев увеличился почти на 61%. В июле поставки регулярно превышали контрактные количества, трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.



Россия сократила или полностью прекратила поставки газа 12 странам Евросоюза, заявила на днях председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она назвала действия Москвы "намеренными" и добавила, что ЕС следует готовиться "к дальнейшему срыву, а то и полному прекращению поставок" энергоносителей из России. Помимо историй с сокращением потребления энергии (в том числе мытьем тела по сокращенному графику) европейские политики предлагают и весьма экзотические способы снижения зависимости от российского газа: в понедельник замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман предложил, в частности, получать газ из банановой кожуры.



В Кремле отметили в понедельник, что сложности с поставками газа привнесены санкциями, и "Газпром" мало что может сделать. Так сформулировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации с доставкой из ремонта турбины для "Северного потока". Напомним, после того как одна из немецких турбин не вернулась из ремонта, а на газоперекачивающей станции отключили еще одну, по дну Балтийского моря ежедневно прокачивается не более 30 млн куб. м газа, а это 20% от номинальной мощности трубы. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах, заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.



Отказ от российского газа дорого обходится европейцам. Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии 5000% , писала Spectator. Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%, достигнув отметки выше 1,8 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м. Фьючерсы на хабе TTF с ближайшей поставкой в августе и сентябре торговались в диапазоне от 1,5 до 2,4 тыс., хотя год назад цены на них не превышали 500 долл. Закупочная цена на газ для Молдавии в августе составит 1458 долл., что почти на 480 долл. больше, чем в июле, сообщил в понедельник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.



Некоторые страны придумывают свой параллельный импорт. Латвия в конце июля возобновила закупку газа из России, но не напрямую у "Газпрома": предприятие Latvijas gāze сообщило, что покупает его у другого поставщика и расплачивается в евро. Впрочем, уже день спустя "Газпром" заявил, что прекращает поставки в эту страну. Некоторые страны, как Венгрия, решили, наоборот, сделать ставку на относительно более дешевый российский газ и, как недавно опять подтвердил премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, докупить 700 млн куб. м.



"Газпром" пока не проявляет беспокойства по поводу падения добычи и экспорта. Глава компании Алексей Миллер заявлял в середине июня, что "Газпром" "не в обиде" за снижение поставок газа в Европу, так как цены выросли в несколько раз (см. "НГ" от 16.06.22).



Но, как предупреждало в начале июля МЭА, объем поставок газа из России на азиатские рынки может достигнуть уровня экспорта в ЕС только через 10 лет, то есть у европейцев теоретически есть время адаптироваться и найти решение. Если переживут ближайшие зимы. Алексей Миллер говорил, что "Газпром" в 2021 году экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м, на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году.



В 2021 году, подсчитали в МЭА, экспорт природного газа из России в Азию составил 32 млрд куб. м. Крупнейшими покупателями там являются Китай (17 млрд куб. м), Япония (9 млрд куб. м) и Южная Корея (4 млрд).



Определенная надежда есть на увеличение и внутреннего спроса, однако пока темпы газификации в РФ невысокие. В конце июля вице-премьер Александр Новак рассказал, что подано 950 тыс. заявок, из них количество заключенных договоров – 480 тыс., а до границ участка газ доведен только в 188 тыс. случаев. То есть до конца года в соответствии с поручением президента надо успеть обработать еще 300 тыс. договоров.



Как вариант добычу можно не снижать, а топливо закачивать обратно в землю. В 2021 году "Газпром" утвердил новую программу развития российских подземных хранилищ газа (ПХГ) до 2030 года. Компания, впрочем, сообщала, что эта работа ведется для обеспечения бесперебойной эксплуатации газопровода "Сила Сибири" на Дальнем Востоке и для регулирования неравномерности подачи газа с Ковыктинского месторождения и обеспечения потребностей Иркутской области.



"Трубопроводная система экспорта газа по самой своей сути не предполагает возможности быстрой переориентации поставок, – сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – Когда будет подписан контракт по "Силе Сибири – 2", который до сих пор не согласован, строительство газопровода займет не менее трех лет, и это в лучшем случае. Ставка на газификацию и развитие газомоторного топлива даст возможность компенсировать около четвертой-пятой части привычного трубопроводного экспорта в Европу. Более масштабные проекты по новой индустриализации (химия, металлургия) могли бы сыграть роль, но пока что новых крупных проектов в этой сфере не анонсировано".



Поставки сжиженного природного газа (СПГ) более маневренны. Но для развития этого направления нужно консолидировать усилия российских энергетических и технологических компаний для создания своих технологий крупнотоннажного сжижения, тогда через несколько лет можно будет переключаться на более масштабный экспорт СПГ вместо привычных труб, говорит Митрахович.



На фоне ускоренной потери европейского рынка падение добычи выглядит неизбежным, сказал "НГ" аналитик "Финам" Сергей Кауфман. "Чтобы перенаправить трубопроводные поставки газа на альтернативные рынки, необходимо строительство новой инфраструктуры, которой пока что физически не существует. Большинство стран ЕС все еще готовы покупать российский газ, но если "Газпром" не сможет решить проблемы с СП-1 и украинским маршрутом, а российские санкции на польский участок Ямал–Европы останутся в силе, то падение добычи станет постоянным", – предрекает эксперт.



"По нашим оценкам, по итогам 2022 года добыча может снизиться на 50-60 млрд куб.м. к уровню 2021 года, – говорит эксперт. – Наиболее перспективным альтернативным рынком выглядит Китай, однако экспорт в него даже по оптимистичным оценкам может достигнуть от силы 100 млрд куб.м., что все равно примерно на треть меньше экспорта в ЕС, и произойдет это не раньше 2028-2029 годов, так как для этого необходимо строительство "Силы Сибири-2". Также возможно возрождение идеи по строительству дорогостоящего газопровода в Индию, но пока о такой возможности говорить слишком рано".



Снижение экспорта газа из РФ происходит в основном из-за действий зарубежных партнеров "Газпрома", говорит директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов и перечисляет их: взятие под управление властями ФРГ компаний группы "Газпром Германия" привело к невозможности выполнения контрактов по поставкам газа европейским потребителям и заполнению ПХГ в Европе, Украина отказывается от выполнения транзитных обязательств в полном объеме.

"Власти Польши фактически захватили доли "Газпрома" в польском участке газопровода "Ямал-Европа", - напоминает он. - Компания Сименс отказалась в полной мере выполнять свои обязательства по обслуживанию турбин на газопроводе "Северный поток", а власти ФРГ - сертифицировать газопровод "Северный поток-2"". К общему снижению потребления газа в Европе в первой половине 2022 года привели, кроме того, теплая зима и высокие цены на газ. "Поставки в Китай в этом году неуклонно растут, отмечает Правосудов. - Если европейцы пойдут по пути устранения созданных ими самими проблем, то поставки будут возрастать. Это особенно актуально на фоне того, что цены на СПГ в Азии сейчас выше, чем в Европе, это неминуемо приведет к перераспределению объемов СПГ в пользу азиатских потребителей". Источник - НГ

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