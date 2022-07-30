"Хезболла" вмешалась в войну с российскими энергоносителями, - И.Субботин

21:04 01.08.2022

США пытаются снизить риски в территориальном споре Израиля и Ливана

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

1 авг. 22



Старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн (второй слева) пытается решить в Ливане сложную задачу.

В Бейрут прибыл старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн, чтобы обсудить противоречия Ливана и Израиля вокруг морской границы. За последние месяцы спор соседей успел выйти за рамки обычного дипломатического конфликта: группировка "Хезболла" продемонстрировала свою решимость использовать силовой сценарий. Делимитация и демаркация рубежей имеют прямое значение для энергетической безопасности Европы, которая в поисках замены российскому газу выразила намерение закупать израильский уже со следующего года.



Американский дипломат представил в Бейруте израильскую инициативу по урегулированию территориальных противоречий, сообщили по итогам переговоров с ним ливанские официальные лица. В ней есть "позитивные идеи", подчеркивают они. "Конструктивный настрой обеих сторон позволяет надеяться на скорое решение пограничной проблемы", – подчеркнул сам Хохштейн в публичных выступлениях. По его оценкам, оно может быть найдено до конца этого лета.



Ливан и Израиль, которые де-юре с 1948 года находятся в состоянии войны, оспаривают друг у друга отрезок шельфа в 856 кв. км. При этом каждая из сторон называет его частью собственной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в Восточном Средиземноморье. Ситуацию усугубляет то, что вызывающий противоречия участок расположен на стыке между ливанским газовым полем "Кана" и израильским месторождением "Кариш". Выдвигаемые до этого с американской стороны инициативы предусматривали, что Бейрут получит в полное распоряжение месторождение "Кана" в обмен на передачу еврейскому государству абсолютных прав на "Кариш". Несмотря на то что подавляющая часть ливанской политической элиты встретила такие предложения с видимым одобрением, препятствием оставалась позиция шиитских политических сил, в том числе представителей "Хезболлы".



"Партия Аллаха" придерживается "ястребиной" позиции в том, что касается определения морских границ. Ее лидер Хасан Насралла заявил 20 июля, что "силы сопротивления" не хотят, "чтобы принадлежащие Ливану природные ресурсы ускользнули из его рук". "Наше желание состоит не в том, чтобы открыть фронт. Нам нужны только наши права", – подчеркнул он, добавив, что сухопутная и морская инфраструктура Израиля находится в зоне ракетной досягаемости.



Решимость действовать силой "партия Аллаха" доказала в последние месяцы, направляя в сторону месторождения Кариш беспилотники. Это заставило Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрабатывать сценарии отражения нападений (в том числе – ракетных обстрелов) на объекты энергетической инфраструктуры.



Вашингтон пытается усилить международное давление на "Хезболлу". В конце июля комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса выступил с резолюцией, призывающий ЕС признать "партию Аллаха" полностью террористической группировкой. В числе предложенных мер давления – облегченный механизм выдачи ордеров на арест членов движения, заморозка его активов и запрет на сбор средств в его пользу.



Несмотря на то что Вашингтон годами был занят выработкой ограничительных мер против "Хезболлы" как против одного из иранских сателлитов, Европа выступала с более умеренных позиций. Прежде всего это касалось Франции, которая является одним из наиболее активных посредников в контексте ливанского урегулирования. Критику не раз вызывало то, что Елисейский дворец привык делать различие между военным и политическим подразделениями "Хезболлы".



Шиитская группировка также не намерена дистанцироваться от ЕС. Неделей ранее Насралла заявил, что его стране "представился исторический шанс, потому что Европа в экстренно ищет альтернативу российским нефти и газу". "Именно за этим на Ближний Восток приезжал президент США Джозеф Байден. Однако увеличение добычи Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами не покроет всех потребностей", – подчеркнул он.



Генсек "Хезболлы" заявил, что нежелание администрации президента США развязывать вооруженную конфронтацию в регионе дает Ливану уникальную возможность использовать это для давления на Израиль. "Дело уже не только в приграничных месторождениях "Кариш" и "Кана", а в разграблении Израилем запасов энергоносителей оккупированной Палестины", – подчеркнул Насралла.



Израиль является одним из ключевых элементов западного плана по замещению российских энергоносителей. В июне стало известно, что Израиль, Египет и ЕС заключили соглашение об экспорте газа через североафриканскую территорию. Договор о поставках израильских углеводородов в Европу через Египет будет действовать в три года, после чего документ автоматически продлится еще на два года.



По предположениям европейских политиков, экспорт газа из Израиля может начаться со следующего года. Сжатые сроки заставляют Запад форсировать процесс урегулирования территориальных противоречий между еврейским государством и Ливаном. Но фактор "Хезболлы" остается препятствием для любого посредничества.



"У меня есть ощущение, что расчеты Насраллы больше сосредоточены на укреплении положения "Хезболлы" внутри Ливана, – заявил "НГ" политический директор правозащитной организации "Объединенные против ядерного Ирана" (UANI) Джейсон Бродский. – Вот откуда исходят угрозы. Если будет заключена сделка между Израилем и Ливаном по поводу морской границы, он может претендовать на признание своих заслуг через "вынужденный" компромисс".



По словам аналитика, такая ситуация также помогает "Хезболле", активно влияющей на политику Бейрута, переключить общественное внимание на соседнее государство и снять с себя вину за нарастание экономического кризиса в Ливане. Однако Израиль является "естественным вариантом для ЕС с точки зрения газа", и выступления Насраллы вряд ли серьезно подорвут эти планы, подытожил Бродский.