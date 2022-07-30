Война с равнодушием: как российские военные помогают детям в Средней Азии

21:23 01.08.2022 Евгения Ким



Будни российских солдат и офицеров, проходящих службу в Киргизии и Таджикистане, состоят не только из боевой подготовки. Обеспечивая безопасность в регионе, военнослужащие помнят о нуждающихся в помощи местных жителях.



"Российские военнослужащие совместно с 11-й военной прокуратурой гарнизона и членами их семей собрали и передали наборы с продуктами и предметами первой необходимости подшефному социальному учреждению в Киргизии".



"Российские военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии оказали гуманитарную помощь матери-одиночке, которая проживает в городе Кант".



"Российские военнослужащие 201-й РВБ, дислоцированной в Таджикистане, передали теплые вещи малоимущим семьям, проживающим в труднодоступной горной местности. В отдаленный кишлак Исамбай, что расположен в 80 километрах от города Душанбе, жителям были переданы зимняя одежда, обувь, школьные принадлежности, необходимые бытовые предметы, средства гигиены, а также продукты питания. Детям вручили детские игрушки и сладкие подарки".



За каждым из таких сообщений пресс-служб стоит своя история. Начинается все примерно одинаково: к служащим российских военных баз в Киргизии и Таджикистане обращаются местные жители - просят о помощи.



Таджикистан: люди не искушены хорошей жизнью



"По долгу своей службы я регулярно беседую с военнослужащими на различные темы по духовно-нравственному воспитанию и, пользуясь своим служебным положением и духовным авторитетом, обращаюсь к офицерам и личному составу. Прошу помочь кто чем может - продуктами, вещами, игрушками. После сбора командование базы выделяет транспорт и сопровождение. Выезжаем по адресу", - рассказал ИА REGNUM помощник командира 201-й РВБ по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко.



Точный учет объема гуманитарной помощи не ведется. Батюшка объясняет это тем, что официально под патронажем 201-й российской базы в Таджикистане нет социальных учреждений, а значит, нет и специальной статьи расходов. Но тут же уточняет: нескольким детским домам и домам престарелых они помогают регулярно.



Служащий на базе в Таджикистане иерей отметил, что деньги на руки в качестве гуманитарной помощи они стараются не давать.



"Собираем около 50 месячных пайков, передаем местным жителям вещи. Детскому дому помогаем углем. Если жертвуют деньги, закупаем предметы первой необходимости, мыломоющие средства, подгузники и отвозим адресатам. Мы не хотим, чтобы при оказании разовой денежной помощи люди постоянно на нее рассчитывали", - пояснил он.



Сложностей с пониманием местных языков у помощника командира российской военной базы в Таджикистане нет. Роман Чебоненко является уроженцем страны, где несет службу. И что гораздо важнее, он понимает восточный менталитет и помогает понять его российским военным, находящимся в Таджикистане.



"Все восточные люди с очень большим уважением относятся к старшим и пожилым людям. Наряду с ними местные жители очень уважают священнослужителей. Я еще раз в этом убедился, когда занимался переездом. Когда я вышел из подъезда, грузчики заговорили между собой на таджикском и удивлялись, почему соседи - жены офицеров не встали при моем появлении и не поприветствовали меня", - рассказал собеседник редакции.



Батюшка отметил, что отношение к русским военнослужащим в Таджикистане очень хорошее.



"Таджики помнят, что во время СССР русские очень много сделали для страны. И до сих пор помогают. Это уважение накладывается и на особое отношение к пожилым людям. Если таджики знают, что с ними по соседству живет одинокая русская бабушка, первую чашку супа они несут ей. Только после этого сами садятся за стол. Таджики, пережившие гражданскую войну и потерявшие своих родных, не искушены хорошей жизнью. Они ценят добро и стараются, чтобы добра вокруг них было больше", - считает батюшка.



По словам иерея Романа Чебоненко, он не первый год посещает социальные учреждения и беседует с пожилыми людьми и детьми. Но привыкнуть к возникающим у него эмоциям не может до сих пор.



"Когда я вижу, как пожилой человек за банку тушенки или сгущенки целует руку со слезами на глазах, - мне тяжело. Когда я вижу, как детки, оставшиеся без родителей, тянутся к нам и искренне рады не столько игрушкам, сколько вниманию, - еще тяжелее. Поэтому мы стараемся брать с собой в детские дома и в дома престарелых наших офицеров, солдат и детей. Они должны знать, что совсем рядом с ними есть люди, которым нужна помощь", - рассказал священник.



"После выездов в дома престарелых ко мне приходят наши военнослужащие и спрашивают, почему я раньше не рассказывал об этом. Но это нельзя передать словами, нужно видеть. Когда человек смотрит в благодарные глаза и запоминает эти лица - его сердце перестает быть черствым. Он хочет помогать дальше. Когда солдат отдает незнакомой бабушке свой месячный паек, отказаться от которого ему было несложно, и его благодарят так, словно он спас жизнь этого человека, - он меняется", - уверен отец Роман.



Духовный наставник российских военных в Таджикистане помнит, что военнослужащие "смотрят на мир иначе", и радуется, что в душе солдата всегда остается место человечности и состраданию.



"Я говорю солдатам и офицерам, что выбранная ими профессия защитника Отечества предполагает суровость характера и черствость. И когда видишь, что они могут быть добрыми, отзывчивыми и помогать другим людям, - испытываешь благодарность. Низкий поклон за то, что наши бойцы находят в уголках своей души милосердие. Это черта нашего российского солдата - сохранять человечность, несмотря на трудности, с которыми он сталкивается", - сказал помощник командира 201-й российской военной базы в Таджикистане по работе с верующими военнослужащими.



Киргизия: "Дети попробовали сладости впервые за много лет"



В Киргизии российские военные, помимо адресной помощи, опекают два детских дома "Алтын Уя" и "Умут" (кирг. "Золотое гнездо" и "Надежда"), а также Общество слепых и глухих. Все три учреждения находятся в городе Кант Чуйской области.



Помощник командира объединенной российской военной базы ОДКБ "Кант" по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин рассказал ИА REGNUM о том, как все начиналось.



"История оказания помощи местным жителям началась при предыдущем помощнике командира по работе с верующими военнослужащими иерее Евгении Циклаури. Он организовал отдел "Милосердие" при воинском Александро-Невском храме. Руководство базы выделило отдельное помещение под склад, куда военные и члены их семей по сей день приносят продукты, вещи, сдают деньги. Сотрудники этого отдела совместно с личным составом военной базы развозят все необходимое нуждающимся жителям Киргизии, вне зависимости от национальности и вероисповедания", - рассказал отец Александр.



Кроме трех подшефных социальных учреждений в Канте, все остальные детские дома и дома престарелых, которым помогают сотрудники базы ОДКБ, находятся в других населенных пунктах - Бишкеке, Токмаке, Красной Речке и т.д.



"Когда к нам обращаются - мы по мере возможности откликаемся и помогаем. Просим военнослужащих, чтобы они выделили положенный им паек. Все это исключительно добровольно. Когда получаем продукты по 200−300 кг, иногда до 800 кг, мы отвозим в детские дома и дома престарелых. Бывает, что нужны мыломоющие средства, тогда мы просим скинуться деньгами, кто сколько может. Закупаем необходимое и тоже отвозим получателям", - рассказал иерей Александр Аношкин.



Такие поездки всегда получаются очень эмоциональными. Отец Александр рассказал, что после посещения одного из подшефных детских домов нервы сдали даже у солдат.



"Под новогодние праздники мы с матушкой нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой и поехали в Общество слепых и глухих. Руководство учреждения попросило нас выступить. Мы с матушкой совершенно не были к этому готовы, я не знал, что делать. Вышел в зал и басом, изображая сказочного Деда Мороза, сказал: "Здравствуйте". Собравшиеся были в восторге. Мы водили хороводы, пели песни. Каждый получил подарок. После этого мы поехали в детский дом. Дети обнимали нас, заглядывая в глаза военнослужащим. Когда ехали обратно в часть, у солдат на глазах были слезы", - вспомнил он.



Такие моменты запоминаются надолго. Одна из жительниц города Кант в Киргизии, Малика Рахимова (имя изменено по просьбе героини), рассказала ИА REGNUM, как в ее дом в прошлом году постучали российские военные.



Женщина одна воспитывает троих несовершеннолетних детей. Гражданский муж уехал на заработки в Россию несколько лет назад и развелся с супругой. Их брак не был оформлен официально, поэтому женщина не могла рассчитывать на помощь со стороны родственников бывшего супруга и алименты. Подруга, с которой они вместе работали в кафе, рассказала, что российская база в Киргизии помогает малоимущим семьям, и через своих знакомых отправила контакты Малики сотрудникам базы.



"Я сама не могла просить. Стыдно. Денег, которые я тогда получала в кафе, хватало только на еду. Я вспоминаю, как собирала со столов остатки лепешек, чтобы вечером покормить детей, и мне до сих пор плохо. А когда младший сын пришел со школы с порванной курткой, я сидела и плакала. Денег на одежду не было. Когда с российской базы привезли продукты и одежду, я была счастлива", - рассказала Малика. Она вспомнила, что в тот день впервые за много лет ее дети попробовали сладости и радовались обновкам.



"Я благодарна за помощь в тот сложный момент. Без нее у меня бы опустились руки. Я не могла уйти с работы, потому что иначе мои дети остались бы голодными. Когда поняла, что у нас есть продукты и мы сможем пережить зиму, - уволилась из кафе и нашла другую работу. Мне дали возможность что-то изменить в жизни. Я стараюсь воспользоваться этим шансом", - поделилась Малика. Источник - REGNUM

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