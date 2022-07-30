Торжество китайского милитаризма. Вооруженные силы Китая отметили свое 95-летие демонстрацией военного могущества КНР

21:25 01.08.2022 Вооруженные силы Китая отметили свое 95-летие демонстрацией военного могущества КНР



Народно-освободительная армия Китая (НОАК), созданная еще до образования КНР, в понедельник отметила свое 95-летие. Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ назвал главной задачей крупнейшей армии мира ее модернизацию, содействующую "великому возрождению китайской нации". Демонстрацией мощи НОАК, к 95-летнему юбилею достигшей своего пика, стали военные учения и полеты самолетов ВВС КНР вокруг Тайваня, куда в любой момент может направиться находящаяся в регионе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.



Празднование 95-летия НОАК проходит в Китае с большим размахом. Главным мероприятием, на котором в воскресенье вечером присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, стал торжественный прием в Доме народных собраний в Пекине. С установочной речью, посвященной славным страницам истории, этапам военного строительства и достижениям крупнейшей на сегодняшний день армии мира численностью более 2 млн военнослужащих, выступил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. "НОАК - это народные вооруженные силы, основанные КПК. За последние 95 лет под твердым руководством КПК народные вооруженные силы добились выдающихся успехов в обретении государственной независимости, освобождении китайского народа и превращении страны в процветающую и сильную державу",- заявил Вэй Фэнхэ, обращаясь к представителям высшего политического и военного руководства КНР.



Датой рождения китайской Красной армии, которая позднее стала называться НОАК, считается 1 августа 1927 года. Тогда в ходе поднятого КПК Наньчанского восстания в ответ на "контрреволюционный переворот" Ван Цзинвэя и Чан Кайши расквартированные в городе Наньчан части гоминьдановской армии, поддержанные рабочими дружинами и крестьянскими отрядами, разоружили гоминьдановский гарнизон Наньчана. Таким образом, китайская армия родилась более чем за два десятилетия до созданной в 1949 году Китайской Народной Республики. В годы Второй мировой войны отряды китайских коммунистов и партизан вместе с подразделениями гоминьдановской армии вели бои с армией императорской Японии.



95-летие НОАК стало для китайского руководства еще одной возможностью послать внешнему миру, прежде всего главным оппонентам во главе с США, четкий сигнал: тот прежний слабый Китай эпохи Второй мировой войны в Азии, который когда-то не мог в одиночку одолеть японскую императорскую армию, остался в далеком прошлом.



"В нынешнюю эпоху необходимо следовать по пути создания сильной армии с китайскими особенностями, ускорить модернизацию национальной обороны и армии, отвечающих международному статусу нашей страны",- заявил Вэй Фэнхэ.



Главная же задача НОАК, как следует из его выступления,- "обеспечить стратегическую поддержку реализации великого обновления китайской нации". В связи с этим министр призвал к "тщательной реализации" идей Си Цзиньпина по ускорению модернизации национальной обороны и вооруженных сил.



Крупнейшую со времен основателя КНР Мао Цзэдуна военную реформу, предусматривающую перевооружение НОАК, реорганизацию штабов и изменение ролей различных родов войск при планировании операций, Си Цзиньпин обнародовал еще семь лет назад, в сентябре 2015 года, на военном параде в Пекине по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны. Он тогда сообщил, что "Китай сократит свои войска на 300 тыс. военнослужащих", тем самым давая понять, что в ходе модернизации НОАК роль авиации и флота должна вырасти, а численность сухопутных сил - сократиться. До реформы НОАК сохраняла советскую структуру командования и большое количество пехоты, ориентированной на ведение затяжной континентальной войны.



Модернизация китайских ВМС в качестве одной из основных задач предусматривает создание мощного флота - нескольких авианосных групп. Это должно обеспечить безопасность Морского шелкового пути и реализацию других мегапроектов, а также способствовать решению оперативных задач в связи с напряженной ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, где Китай вовлечен в территориальные споры с соседями.



Иллюстрацией плодов военной модернизации стала приуроченная к 95-летию НОАК демонстрация телевидением Китая видеоролика с запуском баллистической ракеты, напоминающей гиперзвуковое оружие DF-17 ("Дунфэн-17").



"НОАК показывает свои возможности, заявляя о готовности принять любые ответные меры, если США будут упорно стремиться к провокациям",- прокомментировал сюжет англоязычной газете Global Times военный эксперт Сун Чжунпин (подробнее об эскалации между Вашингтоном и Пекином в связи с началом азиатского турне спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси см. "Ъ" от 1 августа).



"Такую ракету можно запустить автономно когда угодно и из любой локации, это очень маневренное и универсальное оружие",- добавил Сун Чжунпин. При этом он особо отметил, что DF-17 способна поражать как неподвижные, так и медленно перемещающиеся цели, что позволяет использовать это оружие для ударов по авианосцам. До этого телевидение КНР показало ролик "Возможности китайских войск за 81 секунду" с эффектными кадрами запуска ракеты DF-17 с транспортно-пусковой установки, находящейся в пустыне.



Почему визит Нэнси Пелоси в Тайбэй грозит военным конфликтом США и Китая



Учитывая, что 95-летний юбилей НОАК совпал с поездкой в Индо-Тихоокеанский регион Нэнси Пелоси, а вопрос о том, поедет ли она на Тайвань, в понедельник так и оставался открытым, это обстоятельство не могло не сказаться на праздновании годовщины китайской армии. Фактически оно проходило в условиях, приближенных к боевым.



Еще в прошлую субботу НОАК начала учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от Тайваня. Одновременно с этим учения НОАК начались и в западной части пролива Цюнчжоу, отделяющего южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, а также к юго-востоку от острова Даваньшань.



Как заявил в воскресенье официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ, в ходе учений используются самолет-заправщик нового поколения Y-20 ("Юнью-20"), а также многоцелевой истребитель J-16 ("Цзянь-16"). "В последнее время Y-20 и J-16 принимают участие в отработке навыков по заправке в воздухе над морем, они заметно повысили уровень учений в режиме реального боя",- сообщил Шэнь Цзинькэ.



В ходе пресс-конференции в Пекине представитель китайских ВВС не обошел стороной и тему Тайваня, сообщив, что боевая авиация облетает воздушное пространство вокруг "драгоценного острова нашей родины".



"У нас твердая воля. Мы абсолютно уверены, что сможем защитить суверенитет и территориальную целостность Китая",- заявил Шэнь Цзинькэ.



В понедельник, когда в региональных СМИ появились новые вбросы о том, что Нэнси Пелоси все-таки может посетить Тайвань (причем уже 2 августа, после визита в Сингапур), четыре истребителя J-16 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня и совершили облет акватории к юго-западу от острова. В ответ на вхождение китайских J-16 в их воздушное пространство тайваньские военные развернули зенитные ракетные комплексы.



Как прошел разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина



В свою очередь, издание Nikkei Asia сообщило в понедельник о том, что Пентагон перебрасывает четыре авианосца и авиацию ближе к Тайваню в преддверии "ожидаемого, но неподтвержденного" визита на остров Нэнси Пелоси. По информации Nikkei Asia, американские военные, которые изначально были против ее поездки, теперь пытаются срочно создать буферную зону безопасности для самолета госпожи Пелоси, если она все-таки решит лететь на Тайвань.



В ситуации войны нервов и балансирования на грани полномасштабного конфликта с США свои поздравления в Пекин по случаю 95-летия НОАК первым направил министр обороны Северной Кореи Ли Ен Гиль. Как сообщило в понедельник агентство ЦТАК, "Корейская народная армия будет проводить операции стратегического и тактического уровня в тесной координации с Народно-освободительной армией Китая с целью защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и во всем мире". "Военнослужащие двух стран в прошлом бились плечом к плечу и сейчас продолжают стоять на страже социализма",- напомнил глава оборонного ведомства Северной Кореи.



Сергей Строкань Источник - Коммерсант

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